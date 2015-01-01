Neue Technologien beim Augenlasern – präziser, schonender, individueller

Das Augenlasern hat sich in den vergangenen Jahren rasant weiterentwickelt.

Neue Verfahren ermöglichen noch präzisere und sanftere Behandlungen – ganz ohne Schnitt, ohne Kontakt und mit kürzeren Heilungszeiten. Aumedica in Köln setzt auf diese neuen Technologien und bietet Patientinnen und Patienten maximalen Komfort und Sicherheit.

Die Smart-Surf-Technologie, die bei Aumedica angewendet wird, ist ein berührungsfreies Verfahren, das die Hornhaut schonend modelliert. Die Behandlung erfolgt ausschließlich mit einem Laserstrahl, ohne dass die Hornhaut mechanisch berührt oder geschnitten wird. Dadurch entfällt das Risiko von Flap-Komplikationen, und die Heilung verläuft besonders angenehm.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Methoden ermöglicht Smart-Surf eine schnellere visuelle Erholung und eignet sich auch für Menschen mit dünner Hornhaut oder für Sportler. Bereits wenige Stunden nach dem Eingriff sehen die meisten deutlich besser, und schon nach wenigen Tagen ist die volle Sehschärfe erreicht.

Über Aumedica:

Aumedica kombiniert diese Technologie mit umfassender Diagnostik und individueller Betreuung. Jeder Eingriff wird exakt auf die Augenstruktur und die persönlichen Bedürfnisse des Patienten abgestimmt. Das Ziel: dauerhaft gutes Sehen bei maximaler Sicherheit.

Wer sich für moderne Augenlaser-Technologien interessiert oder herausfinden möchte, ob Smart-Surf die richtige Methode ist, findet weitere Informationen auf www.aumedica.de.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Aumedica

Herr Harun Akgül

Heumarkt 43

50667 Köln

Deutschland

fon ..: 0221/29798663

web ..: https://aumedica.de/

email : info@aumedica.de

Über Aumedica

Aumedica ist ein spezialisiertes Augenlaserzentrum mit Sitz in Köln (Heumarkt 43, 50667 Köln). Das Unternehmen steht für Präzision, Innovation und Sicherheit in der Augenlaser­chirurgie. Mit hochmodernen Verfahren wie der Smart-Surf-Technologie, individueller Betreuung und dem Fokus auf junge Erwachsene zwischen 18 und 40 Jahren setzt Aumedica neue Maßstäbe in der refraktiven Augenheilkunde. Weitere Informationen unter www.aumedica.de

Pressekontakt:

Aumedica

Herr Harun Akgül

Heumarkt 43

50667 Köln

fon ..: 0221/29798663

web ..: https://aumedica.de/

email : info@aumedica.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Mythen und Fakten rund ums Augenlasern – was junge Menschen wirklich wissen sollten Silber – Nachfrage sinkt, aber Defizit bleibt