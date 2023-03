augenspezialist-wien.at – Augenlasern in Wien bei Lasik Chirurg Dr. Atamniy

Augenlaserzentrum Wien – Augen lasern in Wien bei Dr. Jamal Atamniy

Das Dr. Atamniy Augenlaserzentrum Wien ist eine renommierte Klinik für Augenlaserbehandlungen, die modernste Technologie und jahrelange Erfahrung vereint, um Patienten eine sichere und effektive Lösung für ihre Sehprobleme zu bieten. Das Augenlaserzentrum bietet eine Vielzahl von Behandlungsoptionen an, darunter die Femto-LASIK, die PRK/LASEK und die ReLEx SMILE, um nur einige zu nennen. Jede dieser Methoden hat ihre eigenen Vor- und Nachteile, und das erfahrene Team von Ärzten und Fachleuten wird Ihnen helfen, die beste Option für Ihre individuellen Bedürfnisse zu finden.

Die Femto-LASIK ist eine der beliebtesten Methoden bei Dr. Atamniy Augenlaserzentrum Wien. Bei dieser Methode wird ein Femtosekundenlaser verwendet, um einen dünnen Flap in der oberen Schicht der Hornhaut zu schneiden. Anschließend wird ein Excimerlaser verwendet, um die darunterliegende Hornhaut zu korrigieren. Der Flap wird dann wieder zurückgeklappt und heilt innerhalb weniger Tage. Die PRK/LASEK ist eine Alternative zur Femto-LASIK und wird oft für Patienten empfohlen, die dünnere Hornhäute haben oder bei denen andere Faktoren gegen eine Femto-LASIK sprechen.

Bei dieser Methode wird die oberste Schicht der Hornhaut entfernt und der Excimerlaser wird direkt auf die darunterliegende Hornhaut angewendet. Die ReLEx SMILE ist eine neuere Methode und gilt als schonendste und minimalinvasive Option. Bei dieser Methode wird ein Femtosekundenlaser verwendet, um eine kleine Schnittöffnung in der Hornhaut zu schaffen. Der Laser formt dann ein kleines Linsenförmiges Gewebe im Inneren der Hornhaut, das entfernt wird, um die Korrektur durchzuführen. Das Dr. Atamniy Augenlaserzentrum Wien setzt auf modernste Technologie, um den Behandlungserfolg und die Sicherheit zu gewährleisten.

Das Team von Augenärzten und Spezialisten verfügt über umfangreiche Erfahrung und Kompetenz in der Behandlung von Sehproblemen und steht Ihnen während des gesamten Behandlungsprozesses zur Seite. Wenn Sie in Wien auf der Suche nach einer vertrauenswürdigen Klinik für Ihre Augenlaserbehandlung sind, dann sollten Sie das Dr. Atamniy Augenlaserzentrum Wien in Betracht ziehen. Mit seiner erstklassigen Technologie, erfahrenen Ärzten und hervorragenden Patientenbetreuung ist es eine der besten Optionen für eine erfolgreiche Augenlaserbehandlung.

