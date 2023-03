Tennessee setzt auf Gold und Silber

Auch US-amerikanische Staaten haben die Vorteile der Edelmetalle gegenüber Papiergeld entdeckt.

Tennessee hatte wie bereits andere Staaten zuvor, die staatliche Umsatzsteuer auf Gold und Silber abgeschafft. Nun geht der Staat noch einen Schritt weiter. Gold und Silber sollen als Alternative zum inflationären Papiergeld eingesetzt werden und so staatliche Gelder absichern. Denn noch sind viele Gelder in riskanten Anlagen investiert. Beim Sound Money Index 2023 übrigens kletterte Tennessee nach Abschaffung der Umsatzsteuer deutlich nach oben, nämlich auf den neunten Platz. Dieser Index erstellt eine Rangliste, welche Staaten das landesweit günstigste Umfeld für solides Geld bieten. Untersucht werden dabei Steuergesetze, Steuersätze, Benutzerfreundlichkeit sowie Erwerb und Verkauf von Gold und Silber. Tennessee hat nicht nur die Steuer auf Gold und Silber, sondern auch auf den Verkauf aller Kapitalanlagen abgeschafft. Weitere Bundesstaaten überlegen dem Vorbild Tennessees zu folgen.

Nun darf also der Schatzmeister von Tennessee staatliche Gelder in physisches Gold und Silber investieren. Dieses wird sich dann in seiner Obhut in einem staatlichen Depot befinden. Gold und Silber sind aufgrund ihrer Werterhaltungsfunktion dem Papiergeld überlegen. Besonders der Goldpreis befindet sich gerade auf einem Höhenflug, konnte kurzzeitig über 2.000 US-Dollar je Unze steigen. Gold-ETFs konnten aktuell Zuflüsse für sich verbuchen. Ursächlich wirkten sicher der Rückgang der Zinserwartungen und auch der Anleiherenditen. Bleiben Zinssenkungserwartungen hoch, dann sollte der Preis des Edelmetalls weiter an Stärke gewinnen. Private Investoren können sich ebenfalls mit physischem Gold und Silber oder mit einem Investment in Aktienwerte absichern. Da wären zum Beispiel Maple Gold Mines oder Tudor Gold.

Maple Gold Mines – https://www.commodity-tv.com/play/maple-gold-mines-published-excellent-drill-results-and-is-targeting-a-resource-of-5-million-oz-gold/ – arbeitet zusammen mit Agnico Eagle in Quebec an den aussichtsreichen Goldprojekten Douay und Joutel. Hervorragende Bohrergebnisse der Projekte, die sich im Abitibi Grünsteingürtel befinden, liegen vor.

Tudor Gold – https://www.rohstoff-tv.com/play/bergbau-nachrichten-mit-tudor-gold-vizsla-silver-und-trillium-gold-mines/ – besitzt mit dem Treaty Creek Projekt in British Columbia eine der größten Goldentdeckungen der letzten 30 Jahre. Gerade erfreut eine aktualisierte und sehr positive Mineralressourcenschätzung die Gesellschaft.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Maple Gold Mines (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/maple-gold-mines-ltd/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/

