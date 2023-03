Schon in Gold oder Goldaktien investiert?

Der Goldpreis scheint sich auf sein nächstes Allzeithoch vorzubereiten.

War der Preis des Edelmetalls vor wenigen Wochen noch sehr niedrig, so sieht es jetzt ganz anders aus. Der Short-Trend könnte nun beendet sein, Gold hat sich auf Long gedreht. Gold hat endlich eine Neubewertung erfahren. Betrachtet man das in Gold gehandelte Kontraktvolumen in der vergangenen Woche, so war es das höchste seit Mitte August 2020. Blickt man auf die 1.159 Wochen seit dem Beginn des Jahrhunderts zurück, so erreichte das Volumen den 19. Platz. Und da stellt sich die Frage, was passiert erst mit dem Goldpreis, wenn die Fed ihre Zinserhöhungen stoppt.

Schaut man sich den Aktienmarkt über längere Zeit an, so ist er noch nie und dauerhaft nach unten gegangen. In den letzten 100 Jahren befand sich der Aktienmarkt im Allgemeinen in einem Aufwärtstrend. Den längsten Bärenmarkt gab es von 2000 bis 2009. Dabei war die jüngste Rally von Gold über 1.900 US-Dollar je Unze (letzten Montag stieg der Goldpreis kurzfristig über 2.000 US-Dollar je Unze) getrieben durch den Stress an den Finanzmärkten, das Rezessionsrisiko und die erhöhte Volatilität. Viele Experten rechnen jetzt damit, dass Gold die 2.000 US-Dollar-Marke bald wieder testet. Als der Bankenbereich in die Krise schlitterte, erholte sich der Goldpreis, wobei dies früher bei ähnlichen Situationen gerade anders war, der Goldpreis mehr nach unten tendierte. Das Problem waren Liquiditätsengpässe bei Marktteilnehmern, die das noch einzig stabile Asset zur Liquiditätsbeschaffung verkaufen mussten. So weit ist es in diesem Krisenzyklus noch nicht gekommen. Doch heute bestehen Inflationssorgen zusätzlich zu dem geopolitischen Ungemach und nicht zu vergessen, die Zentralbanken kaufen fleißig Gold ein. Gut, wer bereits in Gold und Goldaktien investiert ist. Da gefallen unter anderem besonders die Goldproduzenten Caledonia Mining oder Calibre Mining.

Bei Caledonia Mining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/caledonia-mining-corporation-plc/ – sorgt die Blanket-Goldmine in Simbabwe (zu 64 Prozent im Besitz des Unternehmens) für die Goldproduktion. Einheimische Investoren stehen für die Akzeptanz.

Calibre Mining – https://www.commodity-tv.com/play/calibre-mining-creating-a-growth-oriented-mid-tier-gold-producer/ – produziert erfolgreich, die Projekte liegen in Nord- und Südamerika. In 2022 wurde ein 170.000-Meter-Bohrprogramm über alle Vermögenswerte hinweg durchgeführt.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Caledonia Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/caledonia-mining-corp/ -) und Calibre Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/calibre-mining-corp/ -).

