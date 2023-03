www.augenspezialist-wien.at – Augen lasern lassen in Wien-Österreich bei Dr. Jamal Atamniy

augenspezialist-wien.at – Augenlasern Wien – Dr. Jamal Atamniy – Augenlaser-Zentrum Wien

Renommiertes Augenlaser-Zentrum für das Augenlasern in Wien, Niederösterreich, im Burgenland und ganz Österreich gesucht? – Dr. med. univ. Jamal Atamniy leitet eines der größten Augenlaserzentren in Wien und verfügt über langjährige Erfahrung in der Augenchirurgie. Das Augenlaser-Zentrum in Wien ist auf das zentrale Spektrum der refraktiven Augenchirurgie spezialisiert. Im Augenlaserzentrum Wien von Dr. Jamal Atamniy (www.augenspezialist-wien.at) kann man sich bedenkenlos die Augen lasern lassen.

Egal, ob Hornhautverkrümmung, Kurzsichtigkeit oder Weitsichtigkeit – die operative Korrektur der Sehkraft mit der Hilfe von modernster Augenlaser-Technologie direkt aus der Schweiz ist eine optimale Alternative zu störenden Sehhilfen wie Brillen oder Kontaktlinsen. Beim Augenlasern in Wien trägt Dr. Jamal Atamniy mithilfe eines Lasers in sekundenschnelle Gewebe am Auge ab. Der Eingriff gilt als äußerst erfolgsversprechend, da Patienten in der Regel kurze Zeit später wieder über ihre volle Sehkraft verfügen.

Dr. med. univ. Jamal Atamniy ist für jeden Patienten von Anfang an persönlich da und kümmert sich zusammen mit seinem erfahrenen Wiener Augenärzte-Team um einen reibungslosen Gesamtablauf. Der renommierte Augenlaser-Chirurg Jamal Atamniy verhilft seinen Patienten dank modernster Augenlasertechnologie zu einem neuen Seh- & Lebensgefühl ohne Brille oder Kontaktlinsen. Alle weiterführenden Gesamtinformationen zum Thema „Augen lasern in Wien“ finden sich ab sofort auch auf: www.augenspezialist-wien.at

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

AUGENZENTRUM WIEN – Dr. Jamal Atamniy & Partner Fachärzte für Augenheilkunde und Optometrie OG

Herr Jamal Atamniy

Jörgerstraße 10

1180 Wien

Österreich

fon ..: +43 664 990 34 611

web ..: https://www.augenspezialist-wien.at/dr-jamal-atamniy/

email : office@augenlasern-wien.at

AUGENZENTRUM WIEN – Dr. Jamal Atamniy & Partner Fachärzte für Augenheilkunde und Optometrie OG, Herr Jamal Atamniy

Jörgerstraße 10, 1180 Wien, Österreich

Tel.: +43 664 990 34 611;

https://www.augenspezialist-wien.at/dr-jamal-atamniy/

Pressekontakt:

AUGENZENTRUM WIEN – Dr. Jamal Atamniy & Partner Fachärzte für Augenheilkunde und Optometrie OG

Herr Jamal Atamniy

Jörgerstraße 10

1180 Wien

fon ..: +43 664 990 34 611

web ..: https://www.augenspezialist-wien.at/dr-jamal-atamniy/

email : office@augenlasern-wien.at

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Alles für den perfekten Urlaub auf Rügen: die Ferienwohnungen von ruegenurlaub.de