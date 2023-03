Edle Mineralien als individuelle Lifestyle-Accessoires im Trend

Stephanie Dettmann, Inhaberin des bekannten Lübecker Kristallkontor, setzt als Trendsetterin Mineralien professionell in Szene.

Am letzten Februar-Wochenende fand von Freitag, dem 24.2.2023 bis Sonntag, dem 26.2.2023 die erste Lifestyle-Messe der Home & Garden Event GmbH in diesem Jahr statt.

Als bewährte Event-Location in der Hansestadt Lübeck wurden wieder die historischen Hafenhallen der Kulturwerft Gollan genutzt, die für gut 90 Aussteller aus den Bereichen Lifestyle, Wohnen und Garten drei Tage lang tolle Kulissen boten.

Als Top-Aussteller begeisterte das Lübecker Kristallkontor mit einer gekonnten Darstellung von dekorativen Mineralien – die als Interieur-Accessoires harmonisch in Szene gesetzt waren – und hochwertig handgearbeitetem Unikat-Schmuck aus eigener Produktion. Die exklusive Kollektion wird von der Inhaberin Stephanie Dettmann mit besonderer Passion und zeitgemäßer Philosophie kreiert.

Anlässlich des Messe-Events wurde eine individuell angefertigte Schmuck-Auswahl von einem bekannten Model professionell präsentiert. Das damit verbundene Foto-Shooting durch gleich drei Fotografen sorgte für großen Zulauf.

„Die Lifestyle-Messe war für uns als Lübecker Unternehmen ein Heimspiel, welches als wichtiger Auftakt und Stimmungsbarometer für das laufende Geschäftsjahr verstanden werden muss. Im Ergebnis wurden meine Erwartungen nicht nur erfüllt, sondern deutlich übertroffen.“, erklärte Inhaberin Stephanie Dettmann. „Die sehr gut besuchte Veranstaltung hat gezeigt, dass Lebensqualität immer einen hohen Stellenwert besitzt. Wir konnten unsere Begeisterung für Schönes mit unseren Kunden teilen.“

Als Partner im Auftritt gab das junge Lübecker Unternehmen Moonlicious sein Debut, die im Lifestyle-Segment mit handgefertigten Aroma-Kerzen punkteten. Die besondere Schnittmenge zum Angebot des etablierten Fachgeschäfts Kristallkontor bilden eingearbeitete Mineralien, die unter verschiedenen Aspekten interpretiert werden dürfen. Die Produkte von Moonlicious können exklusiv in der Ladengalerie Kristallkontor auf der Lübecker Altstadtinsel erworben werden.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.kristallkontor.de oder auf allen bekannten Plattformen unter Kristallkontor.

