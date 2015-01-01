Silber – Nachfrage sinkt, aber Defizit bleibt

Der Silbermarkt steuert auf das fünfte strukturelle Marktdefizit in Folge zu. Beim globalen Silberbedarf wird für 2025 ein Rückgang von vier Prozent vorhergesagt.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Vizsla Royalties Corp. und Vizsla Silver Corp., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 18.11.2025, 16:20 Uhr Zürich/Berlin

Die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung durch die Fed im Dezember ist nach unten gegangen, auf 65 Prozent. Dies wäre dem Silberpreis nicht so zuträglich. Allerdings gibt es auch viele Stimmen, die auf eine Zinssenkung setzen. Das Silver Institute hat kürzlich das Jahr in Sachen Silber analysiert. Das Jahr war an Dramen kaum zu überbieten. Rekordpreise sah man und Silber wurde als kritischer Rohstoff von der US-Regierung eingestuft.

Anleger haben vermehrt auf Edelmetalle wie Silber gesetzt, um ihre Portfolios zu diversifizieren. Denn geopolitische Risiken oder die US-Zollpolitik sorgten für Attraktivität. So waren die ETP-Zuflüsse vermutlich die höchsten seit 2020. Gerechnet bis zum 6. November hat der Silberpreis seit Jahresanfang um 67 Prozent zugelegt. Beim Gold waren es „nur“ 52 Prozent. Und auch wenn die Silbernachfrage rückläufig im laufenden Jahr ist, laut Prognosen des Silver Instituts, der Markt bleibt dennoch im Defizit. Wobei das weltweite Angebot an gefördertem Silber in 2025 voraussichtlich mit 813 Mio. Unzen gegenüber dem Vorjahr unverändert bleiben wird.

Die Gold-Silber-Ratio fiel von mehr als 107 im April auf 78 im Oktober. Dies zeigt das Vertrauen der Investoren in Silber. Die enorme Preisentwicklung in 2025 sollte nun weitere Anleger anziehen. Die Faktoren, die sichere Häfen wie Gold und Silber in den Blickpunkt rücken, sind präsent. Dies ist beispielsweise die Unabhängigkeit der US-Notenbank, Ängste vor Stagflation, die Staatsverschuldung. Silber- wie auch Goldunternehmen sollten zwecks Diversifizierung in keinem gut aufgestellten Depot fehlen.

Vizsla Royalties – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/vizsla-royalties-corp/ – besitzt zwei NSR-Lizenzgebühren. Zum einen eine zweiprozentige Beteiligung an der Panuco-Liegenschaft in Mexiko. Dabei handelt es sich um eine primäre und hochgradige Silberressource. Zum anderen eine 3,5-prozentige Beteiligung an den Silverstone-Konzessionen.

Vizsla Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/vizsla-silver-corp/ – besitzt in Mexiko das früher produzierende Gold-Silber-Projekt Panuco. Jährlich sollen 15,2 Millionen Unzen Silberäquivalent produziert werden können. Die Machbarkeitsstudie ist sehr positiv ausgefallen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Vizsla Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/vizsla-silver-corp/ -) und Vizsla Royalties (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/vizsla-royalties-corp/ -).

Quelle:

https://silverinstitute.org/the-silver-market-is-on-course-for-fifth-successive-structural-market-deficit/

Gemäß § 85 WpHG i. V. m. Art. 20 MAR/VO (EU) 2016/958 weisen wir darauf hin, dass Autoren/Mitarbeitende/verbundene Unternehmen der SRC swiss resource capital AG Positionen (Long/Short) in besprochenen Emittenten halten können. Entgelt/Beziehung: IR-Verträge/Advertorial: Eigene Positionen (Autor): keine; SRC Netto-Position: unter 0,5 %; Beteiligung des Emittenten >= 5 % an SRC: nein. Update-Policy: keine Pflicht zur Aktualisierung. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Wir geben zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der SRC swiss resource capital AG zusätzlich, der unter: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/ zur Verfügung steht.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Neue Technologien beim Augenlasern – präziser, schonender, individueller UX/UI als strategischer Erfolgsfaktor: Warum gutes Design mehr als nur schön aussehen ist