Eröffnung des 27. Wintertraums Stuttgart – für alle Generationen, voller Licht, Bewegung und Genuss

Der Wintertraum Stuttgart startet am 19. November in seine 27. Saison: mit Rollschuh-Gala, früheren Öffnungszeiten, Happy Hour for Kids, Wochenmarkt-Fünftele und Angeboten für alle Generationen

Stuttgart, 18. November 2025 – Der Wintertraum auf dem Schlossplatz eröffnet am Mittwoch, 19. November, zum 27. Mal seine Pforten und lädt alle Gäste der Stadt ein.

Wie gewohnt öffnet das Wintertraum-Dorf um 11 Uhr.

NEU: An den Wochenmarkttagen Dienstag und Donnerstag öffnen wir bereits um 10 Uhr.

Unter dem Motto

„Stuttgart rollt“ werden auch in diesem Jahr die Rollschuhe über die Fläche flitzen. Geschuldet dem Umweltbewusstsein gibt es auch in diesem Jahr keine Eisbahn.

Rollschuhfahren ist der Trend; unser Angebot an alle Kids bis 16 Jahre: Eintritt frei von Montag bis Freitag bis 15 Uhr.

Vom Wochenmarkt zum Wintertraum – passend dazu:

das Wochenmarkt-Fünftele zum Sonderpreis.

Der neue Markt-Treff mit schönen Melodien, heißen Getränken und leckeren Speisen.

Glück für beide: Kostenlos gibt’s das Glücksseitenwürstle für den tierischen Begleiter.

Am Eröffnungstag findet um 17 Uhr die festliche Rollschuh-Gala statt – mit neuer Choreografie und vielen jugendlichen Läuferinnen.

Davor und danach können alle Roller kostenlos auf die Bahn; eigene Schuhe bitte mitbringen.

Im Rollschuhverleih gibt es jedoch gegen eine Leihgebühr – von Butzelesgröße bis 45 – für jede und jeden die passenden Roller.

„Der Wintertraum ist für uns Verantwortung und Freude“, sagen die Veranstalter Henny Stamer und Stefan Kinzler.

Nachhaltigkeit:

– Mehrweggeschirr

– Energie sparen mit Ökostrom und LED-Beleuchtung

– Regionale Partner der kurzen Wege

– Sicherheit und Sauberkeit durch das geschulte Wintertraum-Team

Herzlich willkommen auf dem Wintertraum – wir sind Ihr Wohlfühlpartner bis zum 6. Januar 2026.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Stamer & Kinzler OHG

Frau Henny Stamer

Heusteigstraße 15 a

70182 Stuttgart

Deutschland

fon ..: 0711-5595252

fax ..: 0711-55346384

web ..: https://www.wintertraum-stuttgart.de

email : info@wintertraum-stuttgart.de

Ein Ort voller Lichter, Bewegung und Begegnungen:

Der Wintertraum auf dem Schlossplatz verwandelt Stuttgarts Mitte in eine leuchtende Bühne für kleine und große Momente. Wo früher Schlittschuhe über das Eis glitten, rollen heute bunte Rollschuhe über den elastischen Boden – begleitet von Musik, Lachen und dem Duft winterlicher Spezialitäten.

Familien, Freunde und Besucher genießen hier eine besondere Mischung aus Bewegung, Genuss und Atmosphäre – mitten im Herzen der Stadt, unter freiem Himmel.

