Licht gegen Viren und Bakterien: Mit UV-C-Licht Gesundheit und Ressourcen schützen

Jetzt in der Vorweihnachtszeit, in der sich Atemwegserkrankungen in Kitas, Schulen und Arbeitsplätzen rasant ausbreiten, ist die Vorbeugung von Erkältungen oder vor dem Coronavirus ein großes Thema.

Eine Maßnahme ist die Nutzung von Luftentkeimern mit UV-C-Licht. Die ultravioletten Lichtstrahlen befreien nicht nur glatte Oberflächen, sondern auch Luft und Wasser von Bakterien und Viren.

Bei Vielen stehen über die Weihnachtsfeiertage Familienfeste oder auch Reisen an. Gleichzeitig geht eine Krankheitswelle mit Erkältung, Corona und Grippe durch das Land. Wie kann man sich bei größeren Ansammlungen auch im privaten Bereich wirksam schützen? Neben Mund-Nasenschutz gelten Luftentkeimer mit UV-C-Licht für Räume, in denen mehrere Menschen zusammenkommen als wirksame Möglichkeit, Infektionen zu vermeiden. In den Luftentkeimungsgeräten wird die Raumluft angesaugt und durch das Gerät geführt. Das UV-Licht zerstört im Gerät die Erbinformationen des in der Luft enthaltenen Virus, so dass dieses sich nicht mehr vermehren kann und keine Gefahr mehr ist.

Bei der Verwendung von UV-C-Luftentkeimungsgeräten sollte unbedingt auf die Bedienungsanleitung der Hersteller geachtet werden, da bei Öffnen des Gerätes und Betrieb die UV-Strahlung schädlich für Augen und Haut ist. Die effektivsten UV-C-Lampen sind Gasentladungslampen in Form von Leuchtstoffröhren oder Kompaktleuchtstofflampen, die geringfügig Quecksilber enthalten. Damit Umwelt und Ressourcen geschont werden können, bedarf es einer ordnungsgemäßen Entsorgung. So kann das enthaltene Quecksilber in einem geschlossenen Kreislauf entnommen und fachgerecht entsorgt werden.

Recycling von UV-C-Lampen schützt Ressourcen

Für die umweltgerechte Entsorgung der UV-C-Leuchtmittel als auch ausgedienter LED- und Energiesparlampen sowie Leuchtstoffröhren stellt Lightcycle, das führende Rücknahmesystem für Beleuchtung in Deutschland, ein bundesweites Netz von Sammelstellen zur Verfügung. Unter www.sammelstellensuche.de sind die nächstgelegenen Sammelstellen zu finden. Im Recyclingverfahren werden die abgegebenen Altlampen mittels verschiedener Prozesse in ihre Einzelbestandteile zerlegt. Durch Unterdruckatmosphäre und Abluftreinigungssysteme kann bei allen Prozessen sichergestellt werden, dass keine Schadstoffe entweichen können. Auch die UV-C-Lampen können in diesem Prozess verwertet werden, so dass rund 90 Prozent der Materialien einer UV-C-Lampe recycelt werden können.

Weiterführende Informationen sind unter: https://www.lightcycle.de/ruecknehmer zu finden.

