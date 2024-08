Sommerfest mit Stauden – Ein Wochenende voller Genuss, Wissen und Inspiration

Wuppertal, den 20.08.2024

Inmitten des malerischen Wuppertaler Stadtteils Ronsdorf öffnet die Arends Staudengärtnerei am Wochenende des 24. und 25. August 2024 ihre Tore für ein besonderes Ereignis: das Sommerfest mit Stauden. Diese traditionsreiche Veranstaltung lädt Gartenliebhaber, Genießer und alle, die sich für die Schönheit der Natur begeistern, zu einem Wochenende voller Inspiration, Genuss und fachlichem Austausch ein.

Die Arends Staudengärtnerei ist weit über die Grenzen Wuppertals hinaus bekannt für ihre vielfältige Auswahl an Stauden und Gartenkunst. Als eine der ältesten und renommiertesten Staudengärtnereien Deutschlands hat sie sich dem Erhalt und der Weiterentwicklung traditioneller wie auch innovativer Stauden verschrieben. Das Sommerfest ist somit nicht nur eine Hommage an die Schönheit und Vielfalt der Natur, sondern auch eine Plattform, auf der Experten ihr Wissen teilen und Besucher die Gelegenheit haben, Neues zu entdecken.

Ein Höhepunkt des Sommerfests: der Likör FRENZEL Grapefruit

Ein besonderer Höhepunkt des diesjährigen Sommerfests, das Genießerherzen höher schlagen lässt, ist die Anwesenheit von Johannes Frenzel, dem Inhaber des renommierten Wuppertaler Unternehmens FRENZEL. Johannes Frenzel wird persönlich vor Ort sein und seinen exquisiten FRENZEL Grapefruit vorstellen. Der Likör, der sowohl durch seinen einzigartigen fruchtig-herben Geschmack als auch durch sein edles Design besticht, wird vor Ort zum Verkauf angeboten.

Der FRENZEL Grapefruit ist mehr als nur ein Getränk – er ist ein Ausdruck von Raffinesse und Genusskultur. Mit seinem intensiven Grapefruitgeschmack, der perfekt die Balance zwischen Süße und herbem Aroma trifft, spricht er nicht nur Kenner und Connoisseure an, sondern auch alle, die auf der Suche nach einem besonderen Genussmoment sind. Die stilvoll gestaltete Flasche macht den Likör zudem zu einem Hingucker auf jeder Veranstaltung und eignet sich hervorragend als Geschenk für besondere Anlässe.

Besucher des Sommerfests haben die einmalige Gelegenheit, sich direkt mit Johannes Frenzel über die Entstehungsgeschichte und die besonderen Eigenschaften des Produkts auszutauschen. Diese persönliche Begegnung macht den Einkauf des Likörs FRENZEL Grapefruit zu einem besonderen Erlebnis und ermöglicht es den Besuchern, ein Stück Wuppertaler Genusskultur mit nach Hause zu nehmen.

Ein Programm voller Vielfalt und Inspiration

Das Sommerfest bietet ein umfassendes Programm, das nicht nur Gartenliebhaber anspricht, sondern für jeden etwas bereithält. Über das gesamte Wochenende hinweg können Besucher an einer Vielzahl von Vorträgen und Workshops teilnehmen, die von erfahrenen Gärtnern und Experten geleitet werden. Diese bieten wertvolle Einblicke in verschiedene Aspekte der Gartenpflege und -gestaltung.

So wird es beispielsweise Vorträge zu Themen wie „Pflanze Dein Energiefeld“, „Endless Summer – Staudenrückschnitt“ oder „Unsere Mutterpflanzen – Basis der Staudenvermehrung“ geben. Diese und weitere Themen bieten wertvolle Tipps und Anregungen für die eigene Gartenarbeit und laden dazu ein, die Schönheit und Vielfalt der Stauden neu zu entdecken.

Ein weiterer besonderer Programmpunkt ist die Möglichkeit, live dabei zu sein, wie Stauden eingetopft werden. Besucher können sich von den fachkundigen Mitarbeitern der Gärtnerei zeigen lassen, wie man Stauden richtig pflegt und in Szene setzt. Diese praktischen Demonstrationen bieten nicht nur hilfreiche Tipps für den eigenen Garten, sondern sind auch eine Gelegenheit, mehr über die Arbeit in einer traditionsreichen Gärtnerei zu erfahren.

Weiterhin haben die Besucher die Möglichkeit, handgefertigte Keramik, Bücher, Textilien und vieles mehr zu entdecken. Diese Aussteller bieten eine vielfältige Auswahl an hochwertigen Produkten, die das Herz jedes Gartenliebhabers und Kunstfreundes höherschlagen lassen.

Kulinarische Genüsse und entspannte Atmosphäre

Natürlich kommt auch das leibliche Wohl nicht zu kurz. Der Georg Arends Förderkreis sorgt während des gesamten Wochenendes für kulinarische Köstlichkeiten. Neben Kaffee und Kuchen werden auch herzhafte Schnittchen angeboten, die die Besucher in der gemütlichen Atmosphäre des Gartencafés genießen können. Die Kombination aus fachlichem Austausch, inspirierenden Vorträgen und kulinarischen Genüssen macht das Sommerfest zu einem rundum gelungenen Erlebnis.

Für alle, die mit dem Auto anreisen, stehen ausreichend Parkmöglichkeiten auf dem Firmenparkplatz der Firma Schroeder an der Blutfinke 9a zur Verfügung. Von dort aus sind es nur wenige Minuten Fußweg bis zur Gärtnerei. Zudem gibt es die Möglichkeit, Einkäufe im Pflanzendepot zwischenzulagern und später mit dem Auto abzuholen.

Ein Fest für die Sinne

Das Sommerfest der Arends Staudengärtnerei ist eine Veranstaltung, die alle Sinne anspricht. Die farbenfrohe Vielfalt der Stauden, die inspirierenden Vorträge und Workshops, der Duft von frisch gebackenem Kuchen und die Gelegenheit, hochwertige Produkte von lokalen Ausstellern zu entdecken, machen dieses Event zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Besuchen Sie uns am 24. und 25. August 2024 und lassen Sie sich von der Schönheit der Natur und dem einzigartigen Geschmack des Likörs FRENZEL Grapefruit begeistern. Tauchen Sie ein in die Welt der Stauden, genießen Sie die entspannte Atmosphäre in dem Gartencafé und nehmen Sie ein Stück Gartenkunst und Genuss mit nach Hause.

Weitere Informationen zum Likör FRENZEL Grapefruit finden Sie auf unserer Website www.frenzel.com. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

