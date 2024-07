Diesmal bekannte Künstler für Sommerfest der Firma gebucht

Zum Sommerfest der Firma Kern gab es ein abwechslungsreiches Programm internationaler Künstler. Für die Gäste wurde u.a. eine Seifenblasenshow, Origami Kunst und eine Sandmalerei Show geboten.

Künstler gab Sommerfest mit Seifenblasen einen ganz besonderen Touch

Eschenlohe. Die Vorfreude der Mitarbeiter der Firma Kern Microtechnik auf das diesjährige Betriebsfest war groß. Denn wie in jedem Jahr wurde viel Programm für Groß und Klein gebucht und diesmal auch international bekannte Künstler für das Sommerfest. Neben verschiedenen Spielstationen, Hüpfburgen und Eisständen konnte sich die Belegschaft und deren Familienangehörigen auch auf bunte und fröhliche Showacts verschiedener Künstler freuen, die sich für das diesjährige Sommerfest so einiges haben einfallen lassen. Vor atemberaubender Kulisse mit Alpenpanorama verzauberte Seifenblasenkünstler Blub den Platz vor dem Betriebsgebäude in eine Märchenlandschaft. Und sein Name war Programm, denn seine Seifenblasen schwebten um ihn herum, wie ein Showballett um einen Popstar. Eindrücke dieses Rahmenprogramms für Sommerfeste und Firmenevents kann man unter https://www.blubshow.de/kuenstler-fuer-firmenfeier-firmenevent bekommen. Ob große oder kleine Kugeln oder gar Riesenseifenblasen: der Künstler füllte das gesamte Areal mit seinen schillernden Gebilden und sorgte für eine ganz besondere Atmosphäre auf dem Firmen – Sommerfest. Aber nicht nur die Erwachsenen hatten beim Anblick seiner bunten Luftschlösser ein Lächeln auf den Lippen, speziell für die Kinder gab es kein Halten mehr, als sie Blub’s Seifenblasen entdeckten. Und so lud der ganz in lila gekleidete Künstler mit seiner Animation die kleinen Gäste zu einer wilden Seifenblasenparty ein. Ein wirklich toller Auftakt für dieses Sommerfest, bei dem entgegen aller Prognosen sogar die Sonne mitspielte.

Beste Stimmung unter der Belegschaft

Im Anschluss an diese Action hatte man die Wahl zwischen jeder Menge Spiel und Sport an verschiedenen Stationen und auch ein Puppentheater wurde angeboten. Auch der Grillstand war gut besucht und die Angestellten hatten viel Zeit sich rege auszutauschen und mit ihren Familien zu feiern.

Origami Künstlerin faltete bunte Geschenke für Sommerfest

Zwischen den Gästen tauchte dann eine Showkünstlerin auf, die mit ihrem augenfälligen Kleid für viel Aufsehen sorgte. Auch diese Künstlerin konnte man für diesen Anlass buchen und sie hatte eine ganz besondere Idee für das Sommerfest vorbereitet. Sabrina faltete Origami Figuren für die Zuschauer und dies sogar ganz nach Wunsch und auf Zuruf. Als Tisch für diese Aktion sorgte ihr Kleid selbst, denn dies hatte eine Art Arbeitsfläche zum Formen der Papiere im vorderen Bereich. Überhaupt war das Kostüm auch aus Papier gefaltet und selbst ein echter Hingucker. So konnte Sabrina mit ihrem Kleid als Walkact herumlaufen und faltete viele schöne Origamis. Die Künstlerin verteilte diese Skulpturen natürlich gleich an ihr Publikum zur Erinnerung an das gelungene Sommerfest. So konnte man dann immer wieder Gäste entdecken, die Flamingos aus Papier am Hut trugen, eine Rose im Knopfloch oder auch Schmetterlinge am Kragen.

Sandmalerei Show mit Firmen Logo

Nach diesem Origami Walking Act war der Spaß aber lange nicht vorbei. Denn diese Künstlerin hatte noch weitere Talente, die sie auf dem Sommerfest der Firma präsentieren würde. Die Gäste wurden dazu in den großen Saal des Unternehmens gebeten und nahmen vor der beleuchteten Showbühne Platz. Dort waren Beamer und Leinwand aufgebaut und ein beleuchteter Tisch, der für die folgende Showeinlage eine große Rolle spielen sollte. Sabrina, die Origami Künstlerin betrat die Showfläche, diesmal nicht in Papier gehüllt, sondern in einem feschen Kleid passend für das Sommerfest. Diesmal faltete sie nicht, sondern malte Bilder. Aber nicht mit Pinsel und Farbe, sondern mit feinem Sand. Denn Sabrina zeigte nun eine Sandmalerei Show für die Betriebsfeier. Dazu formte sie den Sand auf der beleuchteten Tischplatte und es entstanden Bilder und daraus eine Geschichte, die sogar auf die Firma Bezug nahmen. Einen Trailer dieser Kunstform können sich Interessierte unter https://www.blubshow.de/showacts-events/kuenstler-firmenjubilaeum anschauen. Die Künstlerin ließ das Logo des Unternehmens entstehen und lies mit diesem Showact das Showprogramm für das Sommerfest ausklingen.

Ein Sommerfest als Teambuilding Maßnahme

Im eigens aufgebauten Festzelt kam dann auch bald die Band zum Einsatz, die zum Ende dieser Betriebsfeier für eine volle Tanzfläche und ausreichend Party Stimmung sorgte. Das Wetter spielte mit, die Künstler auf dem Sommerfest sorgten für viel Abwechslung und jede Menge Entertainment und auch das Grillbüffet kam bei der Belegschaft gut an. So wurde auch in diesem Jahr die Betriebsfeier wieder zu einer runden Sache und einem echten Teambuilding Event. Darüber herrschte Einigkeit unter den Geladenen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Künstler für Sommerfest der Firma Blub und Sabrina

Frau Sabrina Fackelli

Dietrich-Bonhoeffer-Ring 33

64653 Lorsch

Deutschland

fon ..: 06251-585252

fax ..: 06251-585253

web ..: http://www.blubshow.de

email : mails@blubshow.de

Künstler für Sommerfest der Firma

Sie möchten auf ihrem Betriebsgelände ein tolles Sommerfest aufziehen und suchen noch nach den besten Ideen für das Rahmenprogramm? Buchen Sie die beiden Show Künstler Sabrina und Blub für Ihr Sommerfest und gönnen Sie ihrer Belegschaft ein außergewöhnliches Showprogramm!

Ob Familiennachmittag oder After-Work-Party, ob Beachparty oder Betriebsfest: mit ihren verschiedenen Showeinlagen und Walkacts passen sich diese professionellen Event Künstler genau an den Charakter Ihres Sommerfestes an.

Buchen Sie die wunderschöne Seifenblasen Animation als bunten Empfang für Ihre VIP Gäste oder als unvergessliches Vergnügen für die Kinder Ihrer Belegschaft. Mit Entertainer Blub ist eine fröhliche Atmosphäre vorprogrammiert. Lassen Sie Sabrina bunte Origami Give-Aways an Ihre Gäste verteilen. Sie mischt sich unters Publikum und sorgt mit Ihrer charmanten Art für ausgelassene Stimmung. Mit Sabrina und Blub haben Sie die perfekten Künstler für Ihr Sommerfest gefunden!

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden

Pressekontakt:

Die Presse-Frau, Berichte vor Ort

Frau Monika Zabel Künstler Direktkontakt-

Dietrich-Bonhoeffer-Ring 33

64653 Lorsch

fon ..: 0172-6724332

web ..: http://www.seifenblasen-show.eu

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Thema Familienrecht: Wegfall der Geschäftsgrundlage einer Schenkung bei Scheitern einer Lebensgemeinschaft