Erstklassige Event Künstler für Firmenfeier gebucht

In diesem Jahr hat OSI internationale Künstler für die Firmenfeier gebucht. Diesmal gab es Origami Kunst und sehr außergewöhnliche Sandmalerei Show als Unterhaltung für das Betriebsfest.

Die Firmenfeier wurde von Origami Künstlerin eröffnet

Geldern. Auch in diesem Jahr hat sich die OSI Food Solution im Rahmen ihres jährlichen Firmenevents für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einige Überraschungen einfallen lassen. Nach einem Ausflug bei strahlendem Sonnenschein kamen die Gäste dann am Refektorium an. Und hier erwartete die Kolleginnen und Kollegen bereits der erste Künstler, den das Unternehmen eigens für diese Firmenfeier gebucht hatte. Eine Dame die sich der Papierkunst verschrieben hatte begrüßte die Ankommenden fröhlich und mit einem atemberaubenden Kostüm, welches Ihr Können schon erahnen lies. Denn das Kleid war ganz aus Papier gefaltet und harmonierte perfekt mit der lila Strumpfhose und einer lila Corsage. Wer einen Blick auf das Outfit erhaschen möchte, kann sich unter https://www.blubshow.de/kuenstler-fuer-firmenfeier-firmenevent informieren. Eigens für diese Firmenfeier hatte die Künstlerin Ihre Origami Papiere mit dem Logo der Firma bedruckt und faltete allerlei Kunststücke für die staunenden Zuschauer. Ob es eine Blume war oder ein Piano, ein Kranich oder ein Hase, Sabrina ließ keine Wünsche auf diesem sommerlichen Betriebsfest offen. So entstand aus einem Blatt Papier im Nu eine dreidimensionale Skulptur welche die Origami Künstlerin an die Gäste der Firmenfeier verteilte und so mit Ihrer Showeinlage für beste Unterhaltung sorgte. Nach diesem schönen und bezaubernden Auftritt ging es dann in den Saal des Refektoriums. Dieser war elegant gedeckt und durch die gewölbeartigen Wände im Saal bot sich den Gästen eine ganz besondere Atmosphäre.

Das Publikum war fasziniert von kreativer Sandmalerei Show

Nach der Begrüßungsrede und einem üppigen Büffet Essen konnten sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf den nächsten Showact der Künstler freuen, die sich für die Firmenfeier noch einmal etwas sehr Originelles haben einfallen lassen. Eine Leinwand wurde aufgebaut und ein beleuchteter Tisch fand auf der Tanzfläche seinen Platz. Denn nun betrat Sabrina, die Sandmalerei Künstlerin schwungvoll die Bühne auf dieser Betriebsfeier. Nachdem Sie bereits mit Ihrer Papier Kunst mehr als überzeugen konnte, faszinierte sie die geladenen Gäste nun mit einer ganz anderen Form der Unterhaltungskunst. Als Sandmalerin überzeugte sie ebenso wie mit ihrem extravaganten Origami Walking Act. Nun wechselte die Event Künstlerin für diese Showeinlage das Material, anstelle von Papier wurde Sand zum Medium in ihren Händen. Der feine Sand formte sich auf der beleuchteten Platte durch das Spiel von Licht und Schatten zu Bildern, dessen Entstehung alle Zuschauer auf der Leinwand live verfolgen konnten. Ein Video mit Ausschnitten dieser ganz speziellen Kunstform findet sich unter https://www.blubshow.de/sandmalerei-kuenstler-sandmalerei-buchen Dieses berührende Showprogramm kam bei den Angestellten sichtlich an und man dankte es der Künstlerin mit langem Applaus.

Künstler boten niveauvolles Showprogramm für Firmenfeier

Nach dem eigentlichen Showact bot sich den Gästen noch eine ganz besondere Überraschung. Denn die Sandmalerei Künstlerin hatte ein weiters Highlight für den Firmenevent einstudiert. Mit einem Schlussbild eigens für die Firma dankte Sabrina der Belegschaft auf ganz besondere Art und Weise – ein visuelles Dankeschön, welches für strahlende Gesichter sorgte. Alles in Allem hat nicht nur das Wetter bei der diesjährigen Firmenfeier mitgespielt, auch die gebuchten Künstler werden wohl noch lange in guter Erinnerung bleiben. Zusammenfassend kann man sagen, dass es unabdingbar ist für ein Unternehmen einen guten Künstler für die Firmenfeier zu buchen. Denn sonst wird so ein Event schnell fad und dies wäre für die betriebliche Teambildung sicherlich nicht zuträglich. Also alles richtig gemacht!

Künstler für Firmenfeier buchen

Bei vielen Unternehmen stellt sich jährlich die Frage, was Sie Ihren Angestellten auf der Betriebsfeier bieten können. Neben dem Essen rückt die Wahl der Künstler hier immer mehr in den Fokus. Denn eine Firmenfeier mit außergewöhnlichen Showacts bleibt in Erinnerung und stärkt die Bindung an das Unternehmen. Daher buchen Sie professionelle Künstler für Ihre nächste Firmenfeier, denn mit Sabrina und Blub liegen Sie goldrichtig! Entscheiden Sie sich für die faszinierende Seifenblasenshow von Blub, in der die Künstler die Gesetze der Physik auszuhebeln scheinen. Oder buchen Sie die Sandmalerei Show von Sabrina, welche Ihnen nicht nur Geschichten, sondern auch Ihr Logo in den Sand malt. Oder doch lieber ein Walking Act für die Gäste? Dann haben diese Künstler mit der Origami Show das Richtige für Ihre Firmenfeier parat. Mit Ihrem kompletten Showpaket geben diese beiden Showkünstler Ihrem Fest garantiert den perfekten Rahmen!



