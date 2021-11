Firmenfeier in Corona Zeiten: welche Künstler buchen

Wie in Corona-zeiten mit sicheren Konzepten Firmenfeiern durchführen und welche Künstler buchen? Hier zeigen wir wo der Schuh drückt und schlagen Lösungen für eine Präsenzveranstaltung vor.

Betriebsfeier in Zeiten von Corona – welche Künstler soll ich buchen?

Gerade keimte bei der so von der Pandemie gebeutelte Veranstaltungsbranche etwas Hoffnung auf, da es im Sommer möglich wurde Konzerte oder auch kleinere Feste zu gestalten, Künstler zu buchen und sogar Firmenfeiern abzuhalten. Dank der immer besseren Hygiene-Konzepte und der Möglichkeiten über 2G und 3G Regelungen einen solchen Event sicher zu gestalten, waren Unternehmen wieder in der Lage Mitarbeiterfeste zu organisieren. Die Lust auf Kunst und gutes Essen, auf ein Beisammensein mit Kollegen war spürbar groß. Und so war es auch nicht verwunderlich, dass die Buchungen für Künstler in den letzten Wochen deutlich angezogen haben. Im Herbst gingen viele Betriebe in die Planung der Firmenweihnachtsfeier und fühlten sich mit einem 3G Konzept gut aufgehoben. Die Event Agenturen verzeichneten einen Anstieg der Anfragen für Künstler und auch die Gastronomen freuten sich über Buchungen kleinerer Feste in Ihren Locations.

Täglich grüßt das Murmeltier

Doch nun steigen die Fallzahlen in Sachen Corona wieder in die Höhe, prompt gibt es aus der Politik und vom RKI erste Vorschläge, nun doch ganz auf Weihnachtsfeiern zu verzichten. Dies ist ein erneuter Schlag für die Branche, denn bei vielen Künstlern hagelt es jetzt Absagen. Die Veranstaltungsbranche war vor der Krise ein gesunder Wirtschaftszweig mit 2 Mio. Arbeitsplätzen und rund 80 Milliarden Euro Jahresumsatz. Die Politik sollte daher die Wirtschaftskraft dieser Branche nicht unterschätzen, nur weil diese keine große Lobby hat. Wenn man großen Unternehmen finanziell mit Millionen unter die Arme greift zur Rettung, Fußballspiele mit vollen Stadien und sogar Karneval in vollen Straßen wieder erlaubt, dann sollte man eine Tür für kleine Firmenfeiern offenlassen. Diese kümmern sich akribisch um Kontaktverfolgung.

1G Regelung „getestet“ ist die Lösung

Es gibt zwei Probleme: Nr.1 ist der Datenschutz. Die Firmen können keinen Künstler buchen, da sie vor einem Widerspruch stehen. Von der einen Seite gibt die Politik vor nur mit 2G Veranstaltungen feiern zu dürfen, andererseits sie können Ihre Angestellten aber nicht nach ihrem Impfstatus fragen. Außerdem: mit 2G, also nur Geimpften und Genesenen den Zutritt erlauben, schließt man den anderen Teil der Belegschaft von dieser Feier aus.

Problem Nr.2: auch die Geimpften können das Virus übertragen. Also gibt nur eine Möglichkeit einen Firmenevent durchzuführen. Mit 1G, also alle Teilnehmer werden getestet, stünde einem Beisammensein nichts im Wege. Auch die Künstler würden einfach einen Test zur Veranstaltung mitbringen müssen. Die allermeisten Showkünstler sind sich Ihrer Verantwortung bewusst und solche finden Sie unter https://www.blubshow.de/kuenstler-fuer-firmenfeier-firmenevent Für die Beteiligten wäre die 1G Regelung die beste und sicherste Lösung für eine Weihnachtsfeier der Firma. Daher sollten einfach alle Gäste mit PCR Test getestet werden deren Kosten im Zweifel auch die Firmen gerne übernehmen. So ist die Anonymität gewahrt und ein schönes Fest möglich.

Corona konforme Showacts

Wenn die Abstandsregeln beim Einsatz der Showacts nicht eingehalten werden können, so sollte man auf Künstler zurückgreifen, die Ihre Darbietungen beispielsweise auch problemlos mit Maske durchführen würden. Das wäre sicherlich ein Vorteil für schlechte Bauchredner :-). Ein passendes Beispiel dafür wäre die Sandmalerei Show von Sabrina & Blub. Diese könnte ganz unproblematisch so präsentiert werden, ohne dass die Showeinlage darunter leiden würde. Die beiden Künstler kann man unter https://www.blubshow.de/sandkuenstlerin-sandkuenstler-buchen buchen und sich über die verschiedenen Acts informieren. Das Showprogramm dieser professionellen Künstler sorgt für emotionale Momente und gibt den Mitarbeitern neue Motivation für zukünftige Aufgaben. Denn Präsenzfeiern kann man nicht mit digitalen Meetings vergleichen. Das physische Zusammensein mit Kollegen und eine schöne Zeit sind wichtig für die Moral in der Firma, auch und gerade in Zeiten wie diesen.

