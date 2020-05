Event Künstler buchen, wer ist in Corona Krise geeignet

Auch in Zeiten von Corona lassen sich Künstler für Events buchen, vorausgesetzt sie erfühlen die Auflagen. Wir sagen Ihnen welche Showacts für kleinere Veranstaltungen am besten qualifiziert sind.

WELCHE KÜNSTLER FÜR EVENTS UNTER 100 PERSONEN PASSEN AM BESTEN

Viele Künstler für Events entwickeln Ideen und Konzepte für die neue Normalität und kommende Veranstaltungen. So werden die ersten Feierlichkeiten sicherlich erst im Spätsommer starten können, natürlich nur in kleinen Gruppen unter 100 Personen und unter den entsprechenden Sicherheitsauflagen. Es gibt aber nicht viele Künstler, die sich auf Events in Corona Zeiten spezialisiert haben. Trotzdem sollten Künstler auf diesen Events nicht fehlen, denn sie sorgen für eine ganz besondere Atmosphäre und tragen ohne Zweifel am Gelingen einer solchen Veranstaltung bei.

SOLO KÜNSTLER FÜR EVENTS IN CORONA KRIESE BUCHEN

Allerdings gibt es auch in der Wahl der Künstler für solche Events Einschränkungen. Viele Genres fallen bei der Buchung eher raus, beispielsweise Showacts in denen das gesprochene Wort im Vordergrund steht, denn die laute, emotionale Sprache begünstigt die Produktion von Tröpfchen und birgt für die Gäste ein Risiko. Also sollte man vorerst auf Künstler wie Comedians, Bauchredner oder Kabarettisten verzichten. Auch Artisten, die sportliche Höchstleistungen präsentieren und dabei tief atmen und schwitzen, sollten hier eher nicht die erste Wahl sein. Auch Mitmach-Nummern wären fatal, außerdem müsste man auf jegliche Gruppen von Tänzern, Chören, Bands oder Akrobaten verzichten. Einzelne Künstler für Events hingegen könnte man perfekt in Szene setzen. Wenn diese nonverbal agieren, dann ist es die perfekte Besetzung für eine Veranstaltung in Corona Zeiten.

NONVERBALE SHOWACTS SIND SICHER

Ideal wäre hier beispielsweise eine Seifenblasenshow, die einfach magisch anmutet. Denn diese Art der Show erschafft eine ganz besondere Atmosphäre auf Ihrem Event. Buchen Sie hier eine kurzweilige Showprogramm ohne Worte. Auf einer Bühne oder größeren Fläche präsentiert, mit Abstand zu den Gästen, wird so ist eine Seifenblasenshow schnell zum rein visuelle Vergnügen. In einen Trailer unter https://www.blubshow.de/seifenblasenkunst bekommt man einen Eindruck zum Thema Seifenblasenshow und weitere Ideen für Showacts. Eine weitere Möglichkeit wäre zum Beispiel eine Sandmalerei Show als Unterhaltung für Events oder Veranstaltungen unter 100 Personen zu buchen. Hier agiert der Künstler mit Abstand von den Gästen nonverbal und vermitteln seine Kunst mittels Bildern im Sand. Diese werden mithilfe eines Beamers auf eine Leinwand projiziert und erreichen dadurch jeden Gast. Es gibt hier schöne und emotionale Showeinlagen für Events, die man unter folgendem Link buchen kann https://www.blubshow.de/sandmalerin Fazit: Keine Gruppen, kein Gerede, kein Gesang, wenig Bewegung. Stattdessen einzelne Solo Künstler mit visuellen Darbietungen für Events in der Corona Krise buchen.

WAHL DES VERANSTALTUNGSORTES IST A UND O

Dies alles wird aber nicht helfen, wenn Sie nicht die geeignete Veranstaltungsstätte wählen. Daher kümmern Sie sich frühzeitig um die richtige Location! In größeren Hallen wäre eine Hochzeit, Firmenfeier oder ein Kundenevent durchaus denkbar. Die Gäste können sich in großflächigen Räumlichkeiten sehr gut verteilen und dennoch ist der persönliche Austausch zwischen Geschäftspartnern möglich. Das Essen müsste serviert werden, damit es am Büffet keinerlei Gedränge geben wird. Hier gilt: für eine Veranstaltung mit 100 Personen einen Saal für mindestens 200 Personen buchen. Wenn Sie diese Ratschläge befolgen, dann steht einer gelungenen Veranstaltung nichts im Wege.

Künstler für Events buchen

Die Kundenfeier muss jetzt gut geplant sein, nicht nur das Sicherheitskonzept sollte passen, auch die Wahl der Künstler für diesen Event sollte genau überlegt sein. Sabrina und Blub können sich der speziellen Situation perfekt anpassen. Mit Abstand und dennoch mit viel Charme und Können gestalten diese beiden Unterhaltungskünstler unvergessliche Momente für Ihre kommende Feier. Showacts, die Ihre Gäste berühren und die Kunst auch in Zeiten von Corona nicht zu kurz kommen lassen. Genießen Sie eine märchenhafte Seifenblasenshow von Blub, emotionale Sandmalerei von Sabrina oder gar Papierkunst live kreiert für Ihre Kunden und Mitarbeiter. Buchen Sie diese Künstler für Ihren Event schon heute!

