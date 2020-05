Raffles Financial Group Limited: Raffles kündigt strategische Partnerschaft mit BMO an

Singapur: 11. Mai 2020 – Raffles Financial Group Limited (Raffles oder das Unternehmen) (CSE: RICH; Frankfurt: 4VO) – Raffles freut sich, bekannt zu geben, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Raffles Financial Pte. Ltd. (Raffles Financial) gemeinsam mit der Bank of Montreal Private Bank Asia (BMO PBA) bei der Identifizierung von Kunden zusammenarbeitet, welche den Bedarf an Beratungs- und Verwaltungsleistungen für ihre Familien-Trusts, Depots und privaten Bankkonten haben. BMO PBA beglückwünschte Raffles zu seiner Börsennotierung an der Canadian Securities Exchange.

Wir sind hocherfreut, dass Raffles Financial eine Geschäftsbeziehung mit der BMO Private Bank eingegangen ist, um Kunden zu identifizieren, die den Bedarf an privaten Banking-, Vermögensplanungs- und Anlagedienstleistungen haben, sagte Monique Chan, CEO, BMO PBA.

BMO PBA bietet über ihre Niederlassungen in Hongkong und Singapur Dienstleistungen in den Bereichen Anlageberatung, Investmentmanagement mit Verwaltungsmandat, Banking sowie Trust- und Family-Office-Lösungen für ausgesprochen vermögende Kunden an. BMO PBA hat vor kurzem von WealthBriefing Asia zwei Auszeichnungen, Wealth Planning Team (Vermögensplanungsteam) und Best Wealth Manager Servicing Families (Bester Vermögensverwalter für Familien) (Greater China Awards 2020), erhalten, was die nahtlose Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Teams der Bank unterstreicht.

Wir sind davon überzeugt, dass den Kunden durch die Synergien zwischen BMO und Raffles ein umfassendes und maßgeschneidertes Paket mit Corporate-Finance-, Investment- und Private-Banking-Lösungen geboten wird, das den unterschiedlichen Anforderungen jedes einzelnen Kunden gerecht wird, sagte Dr. Charlie In, der Chairman der Raffles Financial Group.

Raffles freut sich ferner, bekannt zu geben, dass seine Stammaktien die Zulassung für eine Notierung an der Canadian Securities Exchange (die CSE) erhalten haben; die Aufnahme des Handels beginnt voraussichtlich mit Handelsbeginn am 11. Mai 2020 unter dem Handelssymbol RICH und an der Frankfurter Börse unter dem Symbol 4VO.

Über Raffles Financial

Raffles Financial ist eine steuerbefreite Corporate-Finance-Beratungsgesellschaft, die bei der Monetary Authority of Singapore (Finanzaufsichtsbehörde von Singapur) registriert ist. Raffles bietet Beratungs- und Vermittlungsdienste für Börsennotierungen an. Raffles Financial fungiert als Berater für Familien-Trusts, Family Offices und Investmentfonds.

Derzeit baut Raffles seine Repräsentanz in 30 Regionen von Asien-Pazifik aus auf und ist davon überzeugt, dass die Kunden durch die Zusammenarbeit mit BMO PBA ein umfassendes Paket von Investment- und Private-Banking-Lösungen erhalten – von Börsennotierungsdienstleistungen bis hin zu Familien-Trusts und Portfoliomanagement.

Wie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 29. April 2020 mitgeteilt, hat Raffles vor kurzem eine Privatplatzierung mit einem Bruttoerlös von $ 20.000.000 durch den Verkauf von 4.000.000 Aktien zu einem Preis von $ 5,00 je Aktie abgeschlossen. Die folgenden Institute haben im Rahmen der Privatplatzierung als Eigenhändler gezeichnet:

1. PingAn Securities (Muttergesellschaft: PingAn Insurance – SHA:601318);

2. Citic Securities (SHA:600030);

3. China Securities (HKG:6066); und

4. HaiTong Securities (SHA:600837).

Wichtigste Fakten zum Geschäft von Raffles:

1. Wachstumspotenzial auf dem bedeutenden Finanzberatungsmarkt in der Region Asien-Pazifik;

2. Geringer Bedarf an betrieblichen Aufwendungen für schnelles und umfassendes Wachstum durch Provinzvertreter;

3. Starke Partnerschaften mit Finanzinstituten weltweit; und

4. Erfahrenes Verwaltungssystem mit kompetenten Direktoren zur Stärkung der Geschäfts- und Unternehmensführung von Raffles.

Bitte besuchen Sie die Website www.rafflesfinancial.co für weitere Informationen.

Monica Kwok

Corporate Affairs Officer

monica@rafflesfinancial.co

Weitere Informationen über Raffles sind über www.SEDAR.com unter dem Profil von Raffles abrufbar.

Weder die Canadian Securities Exchange noch deren Regulierungsorgan (Regulation Services Provider im Sinne der Richtlinien der Canadian Securities Exchange) haften für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen (zusammen zukunftsgerichtete Informationen) im Sinne des kanadischen Wertpapierrechts darstellen. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder die zukünftige Performance. Die Verwendung der Wörter könnte, beabsichtigt, erwartet, ist davon überzeugt, wird, prognostiziert, schätzt, nimmt an und ähnlicher Ausdrücke und Aussagen in Bezug auf Angelegenheiten, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, soll zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen, welche auf den derzeitigen Überzeugungen und Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts derartiger zukünftiger Ereignisse basieren. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können wesentlich davon abweichen. Insbesondere enthält diese Pressemitteilungen zukunftsgerichtete Informationen in Bezug auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens, die erwarteten Partnerschaften mit Finanzinstituten weltweit und das Wachstumspotenzial durch Provinzvertreter. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen haben Gültigkeit zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen im Falle neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder auf andere Weise zu aktualisieren oder zu berichtigen, sofern dies nicht durch das geltende Wertpapierrecht vorgeschrieben ist. Aufgrund der in dieser Pressemitteilung enthaltenen Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen sollten sich die Anleger nicht über Gebühr auf diese zukunftsgerichteten Informationen verlassen. Die vorgenannten Aussagen betreffen ausdrücklich jegliche zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

