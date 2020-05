Starcore gibt Produktionsergebnisse für das 4. Quartal bekannt

Vancouver, B.C. – Starcore International Mines Ltd. (TSX: SAM) (Starcore oder das Unternehmen) gibt die Produktionsergebnisse seiner Mine San Martin (San Martin) in Queretaro (Mexiko) für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2019/2020 (Q4 2019), das am 30. April 2020 zu Ende ging, bekannt.

Wir setzen nach wie vor unseren Plan um, der auf die Förderung profitabler Unzen abzielt und strenge Kostenkontrollen enthält. Trotz der geringer als geplanten Gold- und Silbergehalte in diesem Quartal wurde im Rahmen neuer Explorationen Material mit besseren Gehalten entdeckt, das wir voraussichtlich in den nächsten Quartal durch den Streckenvortrieb erreichen werden, meint Salvador Garcia, Chief Operating Officer des Unternehmens.

Produktion bei San Q4 20 Q3 201Verändebisherige bisherVeränder

Martin 19 9 rung r iger ung im

im Jahres- Jahres Jahresv

Quarta – ergleich

ls-vergverlauf

leich 2019 verlauf

2018

verarbeitetes Erz 56.59658.316 -3 % 229.830 301.912-24 %

(Tonnen)

Unzen 2.925 3.425 -15 % 13.112 16.393 -20 %

Goldäquivalent

Goldgehalt 1,65 1,84 -10 % 1,82 1,62 12 %

(Gramm/Tonne)

Silbergehalt 25,32 30,06 -16 % 30,49 39,24 -22 %

(Gramm/Tonne)

Goldausbeute (%) 88,72 90,09 -2 % 87,67 86,24 2 %

Silberausbeute (%)55,77 50,93 10 % 54,36 58,47 -7 %

Gold-Silber-Verhäl102,5986,32 90,28 82,48

tnis

Salvador Garcia, P. Eng., ein Director und der Chief Operating Officer des Unternehmens, ist der qualifizierte Sachverständige (Qualified Person) des Unternehmens für das Projekt gemäß der Vorschrift NI 43-101 und hat die technischen Informationen in dieser Pressemeldung aufbereitet.

Über Starcore

Starcore International Mines konzentriert sich auf die Produktion von Edelmetallen mit Schwerpunkt auf Mexiko, wo es auch die meiste Erfahrung besitzt. Diese Produktionsaktiva werden durch Explorations- und Erschließungsprojekte in ganz Nordamerika ergänzt. Das Unternehmen ist führend im Bereich der sozialen Unternehmensverantwortung und setzt sich für wertorientierte Entscheidungen ein, die den Unternehmenswert langfristig steigern. Weitere Informationen finden Sie auf der anlegerfreundlichen Website: www.starcore.com.

