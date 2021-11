Spedition für Russland mit Zollabwicklung als Service

Vom Industriegebiet bis zum Agrardreieck im Südwesten gibt es zahlreiche Güter. Um das Potential nutzen zu können, ist eine ganzheitlich ausgerichtete Spedition für Russland unverzichtbar.

Transporte für Wirtschaftsgüter aller Art

International bekannt ist Russland für Exporte von Gas und Stahl. Doch die Wirtschaft des Landes hat sich seit den 1990er Jahren deutlich diversifiziert. Gerade für deutsche Unternehmen ist der Absatzmarkt für Maschinen immens. Die zunehmende Industrialisierung – auch im HighTech-Bereich – erfordert moderne Präzisionsgeräte. Aber wie kommen die Güter ins Land? Zum Beispiel mit einem Full Truck Load. Das heißt, ein Lkw wird exklusiv für einen Auftraggeber beladen. Bei Hugo Transport hat man damit reichlich Erfahrung.

Aber nicht nur das. Die Spedition für Russland, Osteuropa und Zentralasien übernimmt auch alle anderen Transportarten, etwa den Schwerlastverkehr. Auch für Gefahrgüter oder Pkws stehen geeignete Transporter im eigenen Fuhrpark zur Verfügung. „Bei uns erhalten Auftraggeber einen Ansprechpartner für jede Transportart. Wenn sie heute hochwertige Waren importieren möchten und morgen Lebensmittel mit Temperaturführung – wir machen beides möglich“, erklärt Geschäftsführer Viktor Mähler dazu.

Spedition mit Zollabwicklung: mehr Service für reibungslosen Warenverkehr

Russland, Osteuropa? Viele deutsche Firmen schrecken noch immer vor Importen und Exporten in die Region zurück. Der Hintergrund: Anders als im EU-Wirtschaftsraum fällt eine zolltechnische Bearbeitung an. Viele empfinden das als Hindernis – zumal Kenntnisse der Landessprache fehlen.

Auch hierfür bietet Hugo Transport die passende Lösung. Die Spedition für Russland übernimmt nicht nur den Transport der Ware an sich. Auf Wunsch erfolgt darüber hinaus die Zollabwicklung im Auftrag der Kunden. Das heißt, die Spezialisten der Spedition erstellen die Frachtpapiere, melden die Verzollung an und begleiten sie am Ziel in Russland. Die Auftraggeber werden von dieser bürokratischen Last komplett befreit. Ebenfalls vorteilhaft: Für die Kommunikation in Russland arbeiten beim Transporteur mehrsprachige Mitarbeiter, was den Austausch mit dem Zoll vor Ort noch einmal erleichtert.



Eigene Zolllager und Niederlassungen

Die Spedition für Russland setzt darüber hinaus auf Niederlassungen im Zielgebiet. In den eigenen Zolllagern stehen die Transporte sicher, bis die Abwicklung abgeschlossen ist – dank Vorarbeit und intelligenter Planung sind die Wartezeiten minimal. Über die Niederlassungen in Russland kann die Spedition zudem mit Handelspartnern im Land verhandeln – auch das als Vertreter des Auftraggebers. Wenn gewünscht, können auf diese Weise lukrative Verträge vereinbart werden. So profitieren deutsche und europäische Firmen bestmöglich vom Handel mit Russland.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

HUGO Transport & Logitistics GmbH

Herr Alfred Martin

Münzstrasse 2

38100 Braunschweig

Deutschland

fon ..: 053118052240

fax ..: 053118052259

web ..: https://hugo-transport.de

email : mail@hugo-transport.de

Sicher, schnell und zuverlässig: HUGO Transport & Logistics GmbH

Wir bieten internationale Transporte aus ganz Deutschland nach Russland, Osteuropa, Zentralasien, in den Kaukasus und die Mongolei. Komplette Logistiklösungen: Internationale Transporte inklusive Export und Import Zollabwicklung in Ihrem Auftrag. Alle Transportarten für jeden Bedarf, sowohl B2B als auch B2C. Von Kleintransportern bis Großraumtransporter.

So wichtig ist eine internationale Spedition – wer weltweit Waren verschickt, benötigt eine zuverlässige internationale Spedition. Häufig ist es schwierig, den richtigen Anbieter dafür zu finden. Im Folgenden erfahren Sie, was eine gute internationale Spedition ausmacht und welche Kriterien Sie erfüllen sollten.

Wofür internationale Spedition? Sei es der Transport von Gütern zwischen zwei Unternehmen oder die Lieferung von einem Unternehmen zum Endverbraucher: Internationale Speditionen benötigt man immer dann, wenn ein Transport ins Ausland durchgeführt werden muss. Auch für den Import ist eine internationale Spedition wichtig.

Internationale Spedition: Schnell und zuverlässig – vor allem bei einem Transport von Waren ins Ausland gibt es immer wieder Bedenken, dass die Lieferung nicht rechtzeitig ankommt oder es zu Lieferverzögerungen kommt. Daher ist es wichtig, dass eine internationale Spedition schnell und zuverlässig ist. Ein Expressversand sollte daher im Leistungsumfang enthalten sein. Bei Hugo Transport werden Lieferfristen vertraglich vereinbart und streng eingehalten. Mit dieser internationalen Spedition kommt keine Lieferung zu spät. Zudem ist nicht nur der eigentliche Transport wichtig. Auch die Zollabwicklung kostet immer wieder Zeit und Mühe. Daher ist es von Vorteil, wenn internationale Speditionen dies gleich für ihre Kunden übernehmen, um für einen unkomplizierten Transport zu sorgen.

Internationale Speditionen: Welche Transportarten werden abgedeckt? Liefern Speditionen international Waren aus, lässt sich die Art des Transportes in verschiedene Kategorien unterteilen. Es gibt den Lebensmittel-, den Gefahrgut- sowie den Umzugstransport. Darüber hinaus gibt es temperaturgeführte Transporte, PKW-Transporte und viele weitere Gebiete, in denen man eine zuverlässige internationale Spedition benötigt. Wer als Unternehmen verschiedene Arten von Gütern transportieren lassen möchte, sollte daher auf eine internationale Spedition setzen, die im besten Fall alle Bereiche abdeckt. So hat man einen Ansprechpartner für alle Anliegen rund um den Transport. Hugo Transport erledigt als internationale Spedition alle Transporte von Lebensmitteln über Gefahrgut bis hin zu Maschinen – teilweise auch mit Expressversand für besonders schnellen Erhalt der Ware.

