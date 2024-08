Lichtflair für den Herbstgarten: Lampenwelt.de präsentiert Outdoorleuchten für dunkle Tage

Lampenwelt.de präsentiert Lichtideen für den herbstlichen Garten und Außenbereich, wenn die Tage wieder kürzer werden.

Fulda, 20. August 2024 – Mit dem Herbst stehen auch kürzere Tage mit längeren, dunklen Abenden vor der Tür – genau der richtige Zeitpunkt, den Garten und den Außenbereich rund ums Haus mit funktionalem und gleichsam atmosphärischem Licht auszustatten. Must-haves wie Wege- und Wandleuchten stellt Lampenwelt.de ebenso vor wie stimmungsvolle Zusatzlichter mit Solar. Ebenso beliebt für den goldenen Herbst: eine gemütliche Balkon- und Terrassenbeleuchtung. Denn auch zur kühleren Jahreszeit bringen Stunden im Freien Abwechslung und gute Laune.

Warme Lichtatmosphäre auf Balkon und Terrasse

Eine behagliche Beleuchtung für Balkon und Terrasse ist nicht nur ein Sommervergnügen. Selbst im Herbst locken uns milde Temperaturen nach draußen, um in stimmungsvoller Beleuchtung den Tag ausklingen zu lassen. Besonders beliebt: Akkuleuchten in allen Facetten, die ganz nach Belieben umplatziert und auch mit ins Haus genommen werden können.

Gartengrün in schönstem Licht

Ob Baum, Strauch, Hecke oder Beet – durch den gezielten Einsatz von Strahlern und Spots werden die visuellen Höhepunkte des Gartens effektvoll beleuchtet. Platzierbar sind die praktischen Lichter mit ausrichtbarem Lichtkegel an bepflanzten Wegen, aber auch mitten im Blumenbeet, auf der Wiese oder auch an der Hauswand. Sie akzentuieren den Garten auf stimmungsvolle Weise und beeindrucken je nach Modell auch mit Multicolour-Funktion für besondere Farbspiele.

Wegebeleuchtung mit Stil

Funktionale und gleichsam stilvolle Wegweiser durch den Garten sind Wege- und Sockelleuchten. Sie können je nach Modell fest verankert und verkabelt oder auch per Erdspieß befestigt werden. Ausgestattet mit Bewegungsmelder säumen sie Wege, Zufahrten und Vorgärten und spenden nur dann Licht, wenn es auch gebraucht wird. Rund um die Terrasse können sie für dauerhaft warmes und gemütliches Licht sorgen – für beste Sicht beim herbstlichen Grillgenuss im Freien.

Lichtambiente mit Garten-Wandleuchten

Außenwandleuchten schaffen ein stimmungsvolles Lichterlebnis und sind ideal, um Fassaden, Grundstücksmauern, Terrassen und Gartenhäuser wirkungsvoll in Szene zu setzen. Die Palette reicht von nostalgischen Retro-Leuchten mit Filamentlampen bis hin zu innovativen Wandstrahlern in minimalistischer Formgebung. Für besondere Lichtspiele an den Wänden sorgen Up- & Downlights.

Solarleuchten als leuchtendes Addon

Im Herbst bieten Solarleuchten eine wunderbare Möglichkeit, den Garten mit zusätzlichem Glanz zu versehen. Sie sind eine hervorragende Wahl für Bereiche, die nicht kritisch für die Sicherheit sind, aber dennoch von warmem Ambientelicht profitieren. Während sie nicht die Hauptlichtquelle an Wegen, Treppen oder Eingängen mit wenig Sonnenlicht sein sollten, sind sie perfekt, um Akzente zu setzen und eine warme, einladende Atmosphäre zu schaffen. So kann der Lichtgenuss im Garten ganz stromkostenfrei und umweltschonend komplettiert werden.

