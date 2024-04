Lichtflair für die Outdoor-Lounge: Lampenwelt.de präsentiert Lichtideen im Poolside-Chic

Schlitz, 23. April 2024 – Wenn warme Temperaturen uns auch bei hereinbrechender Dämmerung wieder in den Garten locken, ist nichts schöner als stimmungsvolles Loungeambiente. Mit gemütlichen Ecken in angenehmer Beleuchtung sind uns lange Sommerabende im Freien sicher. Die passenden Lichtideen für Loungeflair und Poolside-Chic präsentiert Lampenwelt.de:

Lounge-Feeling rund um den Tisch

Auch im Freiluftwohnzimmer ist der Tisch der gemütliche Mittelpunkt aller Aktivitäten – vom gemeinsamen Essen bis zum Spieleabend. Mit Akku-Tischlampen in allen Variationen lässt sich zu jeder Gelegenheit gemütliches Lichtflair zaubern und flexibel platzieren. Von der Solarlaterne mit praktischem Griff bis zur dezenten und edlen Akkutischlampe mit Schirm ist die Auswahl für den Sommer unerschöpflich.

Poolside-Lounge in wärmstem Licht

Zu einem Pool gehört das passende Lichtkonzept ganz einfach dazu. Denn nur so kann in warmen Sommernächten das kühle Nass genossen und rund ums Becken auch nach einsetzender Dämmerung gechillt werden. Zum Konzept gehören neben Einbauleuchten, die unter Wasser fest installiert werden, und schwimmfähigen Leuchten, die auf dem Wasser treiben, auch Bodenleuchten in warmen Lichtfarben, die das Becken und den Liegebereich säumen. So wird der Poolside-Chic perfekt.

Warmes Flair mit Boden- und Stehleuchten

Sommerliches Must-have für die Terrassen-Lounge sind Steh- und Bodenleuchten. Sie lassen echtes Wohnzimmerflair unter freiem Himmel entstehen und setzen neben jeder Sitzgruppe, jeder Liege und jedem Tisch ein Highlight. Erhältlich sind die Wohlfühlleuchten auch mit Akku zum Aufladen oder ganz auf Strom verzichtend mit Solar. Tipp: Auf Wiese und weichem Boden eignen sich Dekoleuchten mit Erdspieß ganz besonders.

Pendelleuchten fürs Freiluftwohnzimmer

Kaum eine Symbiose könnte perfekter sein als die zwischen Esstisch und Pendelleuchte. Das gilt auch für die gemütliche Outdoor-Lounge. Und so gesellen sich Modelle in verschiedensten Designs – vom Seegras-Look über Rattan-Optik bis zur Kunststoff-Variante – zu uns an den Tisch und spenden uns warmes Lichtflair zum Wohlfühlen. Je nach Ort der Anbringung und Geschmack sind Modelle mit Akku, Solar oder fester Verkabelung zu haben.

Loungeflair mit Wandleuchten

Die gemütliche Sommerlounge lässt sich wunderbar mit Wandlampen in warmes Licht tauchen. Von der Solarwandleuchte über die verkabelte Wandleuchte bis zur flexibel platzierbaren Akkuwandleuchte ist die Auswahl groß. Je nach Modell zeichnen sich am Abend warme Lichtmuster an die Hauswand, die den Loungecharakter hervorheben und zu einer gemütlichen Lichtuntermalung beitragen.

Dekoleuchten für die Lounge

Das leuchtende Wohlfühlkonzept für die Outdoorlounge runden Dekoleuchten mit Bravour ab. Vom leuchtenden Solar-Stein, der auf dem Boden – in jeder Ecke, in die tagsüber genug Sonnenlicht gelangt – platziert werden kann, bis zur LED-Kerze ist alles willkommen im Freiluftwohnzimmer. Fehlen dürfen auch Lichterkette und Solar-Erdspießleuchten nicht. So kann der Sommer starten!

Lampenwelt hat sich in 20 Jahren zum größten und erfolgreichsten Online-Pure-Player für Licht und Beleuchtung in Europa entwickelt. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in 27 Ländern über unterschiedliche Domains, darunter international z. B. über lights.co.uk in Großbritannien oder luminaire.fr in Frankreich. Lampenwelt steht für herausragenden Kundenservice, bietet ein Sortiment aus über 400 Marken und mehr als 50.000 Produkten und überzeugt durch hervorragende Delivery Experience. Geschäftskunden unterstützt Lampenwelt zudem durch professionelle Services im Bereich der Lichtplanung. Das Unternehmen ist Teil der LUQOM GROUP, Europas führendem Online-Spezialisten für Leuchten und Smart-Home-Produkte mit mehr als 95 E-Commerce Shops in 34 Ländern.

