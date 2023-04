Lichtflair futuristisch und sinnlich zugleich – Lampenwelt.de präsentiert faszinierende Wohlfühlleuchten

Futuristisch und sinnlich zugleich wirken Leuchten, die sich wie künstlerische Skulpturen präsentieren und für Lichtspiele zum Hinwegträumen sorgen. Lampenwelt.de präsentiert:

Schlitz, 20. April 2023 – Leuchten, die uns mit ihren außergewöhnlichen Formen, Materialien und vor allen Dingen ihrer Lichtwirkung in ihren Bann ziehen, erobern unsere Wohnräume. Geradezu futuristisch wirken manch smarte Modelle, die in Sachen Lichtfarbe je nach Stimmung angepasst werden können. Futuristisch und sinnlich zugleich kommen auch Leuchten rüber, die sich wie künstlerische Skulpturen präsentieren und für Lichtspiele zum Hinwegträumen sorgen. Lampenwelt.de präsentiert Lichtdesigns, die faszinierend den Takt im Interieur angeben, uns gleichzeitig erden und zutiefst berühren. Hochmodern demonstrieren sie eindrucksvoll die Gestaltungspielräume fest verbauter LED-Technik.

Pendelleuchten in graziler Anmut

Ihre Designs sorgen für den Wow-Faktor schlechthin. Durch ihre zentral schwebende Position im Raum haben sie darüber hinaus die perfekte Ausgangslage, um zum tonangebenden Gestaltungselement im Interieur zu werden. Und das sind Pendelleuchten in futuristisch-sinnlichem Design ohne Zweifel. Die durchdachte, bewegende Komposition aus schlichten Grundformen, hochwertigen Materialien und warmen, erdigen Farben geben behaglichem Wohlfühllicht die perfekte Bühne.

Wandleuchten, die alles in ihren Bann ziehen

Wandleuchten, bei denen sich die Designer bewusst auf eine schlichte Formsprache konzentrieren und auf indirekte Lichteffekte setzen, bringen eine geradezu meditative Ruhe in die gesamte Einrichtung. Farblich sind schillernde Metallictöne ebenso inspirativ wie kräftige Nuancen. Wer den Leuchten, die in die moderne Kunstszene passen würden, Raum zum Wirken gibt, wird den sinnlichen Einfluss auf das gesamte Wohlbefinden bald nicht mehr missen mögen.

Tischleuchten für sinnliches Wohlfühlflair

Tischleuchten sind die vielleicht persönlichste Art, sinnlich-futuristische Lichtwirkung in die eigenen Wohnräume zu bringen. Denn sie lassen sich kurzerhand an Orten platzieren, an denen wir zur Ruhe kommen – für Genussmomente als Gegenpol zum hektischen Alltag: auf dem Beistelltisch in der Leseecke, auf dem Nachttisch, in unmittelbarer Nähe zur Sofalandschaft. Smarte Features vermögen dem Ambiente ebenso eine futuristisch-sinnliche Note zu geben wie außergewöhnliche Formen, die an Moleküle erinnern oder skulpturalen Charakter haben.

Stehleuchten – futuristisch und visionär

Transluzent leuchtende Flächen, kunstvoll angeordnete Streben mit leuchtenden Enden oder voluminöse, schwebende Schirme an feingliedrigen Gestellen: Die Ausprägungen und der gestalterische Charakter von futuristisch-sinnlichen Leuchten kann ganz unterschiedlich sein. Der gemeinsame Nenner: Faszination, Lichtwirkung und die von ihnen ausgehende Ruhe. Dass solch besondere Lichtkreationen viel Raum zum Wirken inklusive ruhigem Umfeld brauchen, versteht sich von selbst. Facettenreichtum kommt mit smarten Features wie der Multicolour-Funktion ins Spiel, um Stimmungen zu unterstreichen.

Deckenleuchten, die Räume gestalten

Wer glaubt, dass Deckenleuchten ausschließlich funktional der Allgemeinbeleuchtung dienen, kann beim Anblick dieser sinnlich-futuristisch anmutenden Leuchten eines Besseren belehrt werden. Welche gestalterischen Facetten dank moderner, fest verbauter LED-Technik möglich sind, bringen diese Lichtkunstwerke eindrucksvoll auf den Punkt. Von kunstvoll geschwungenen Lichtschläuchen bis zu Formspielen rund ums sichtbare Leuchtmittel bis zu reflektierenden und transluzenten Facetten für indirekte Licht- und Schattenspiele sind die Ideen der Designer vielfältig.

Kronleuchter wie von einer anderen Welt

Die Königsdisziplin eindrucksvoller Wohnraumbeleuchtung beschreiten wir mit Kronleuchtern in skulpturaler Perfektion. Um eine sinnliche Lichtwirkung zu erzielen, bedienen sich die Designer mit Vorliebe der schlichten Kugelform oder noch cleaner: gebogener Linienführung. Futuristische Facetten kommen ins Spiel, wenn die Lichtgestalter vertraute Pfade verlassen – beispielsweise mit der Anspielung auf intrazelluläre Strukturen oder organische Detailanordnungen.

Hochauflösende Pressefotos auf Anfrage

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Lampenwelt.de

Frau Tina Ducke

Seelbüde 13

36110 Schlitz

Deutschland

fon ..: +49661-296 962-1168

web ..: https://www.lampenwelt.de/

email : tina.ducke@lampenwelt.de

Shops im deutschsprachigen Raum:

www.lampenwelt.de

www.lampenwelt.at

www.lampenwelt.ch

Über Lampenwelt:

Lampenwelt hat sich in 20 Jahren zum größten und erfolgreichsten Online-Pure-Player für Licht und Beleuchtung in Europa entwickelt. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in 18 Ländern über unterschiedliche Domains, darunter international z. B. über lights.co.uk in Großbritannien oder luminaire.fr in Frankreich. Lampenwelt steht für herausragenden Kundenservice, bietet ein Sortiment aus über 400 Marken und mehr als 50.000 Produkten und überzeugt durch hervorragende Delivery Experience. Geschäftskunden unterstützt Lampenwelt zudem durch professionelle Services im Bereich der Lichtplanung. Das Unternehmen ist Teil der LUQOM GROUP, Europas führendem Online-Spezialisten für Leuchten und Smart-Home-Produkte mit mehr als 60 E-Commerce Shops in 27 Ländern.

Pressekontakt:

Lampenwelt.de

Frau Tina Ducke

Seelbüde 13

36110 Schlitz

fon ..: +49664240699896

email : tina.ducke@lampenwelt.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Bridgetec auf dem BDIU Strategieforum23 – Smarte Lösungen für die Inkassokommunikation