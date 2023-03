Lichttrends für die Gartensaison – Lampenwelt.de stellt bunte Lichtideen für den Außenbereich vor

Lampenwelt.de präsentiert leuchtende Must-haves für die Gartensaison.

Schlitz, 14. März 2023 – Die warme Jahreszeit, in der Terrasse, Balkon und Garten unsere liebsten Rückzugsorte zum Entspannen sind, heißen wir mit neuen Lichtideen willkommen. Stromsparendes Must-have für Flair und warmes Wohlfühllicht sind Dekoleuchten mit Solarfunktion. Ebenfalls auf der Checkliste für einen unvergesslichen Sommer stehen mobile Akku-Leuchten zum Aufladen – perfekt auch für Picknick, Ausflug und Camping. Für Orientierung und gleichzeitig Lichtflair sorgen Wege- und Fassadenbeleuchtung. Wer das smarte Zuhause auf den Garten erweitern möchte, ist mit smarten Lichtideen für den Außenbereich gut beraten. Für noch mehr Spaß, Genuss und Nutzen sorgen Außenleuchten, die mehr können, als nur scheinen: von der leuchtenden Steckdosensäule über den Sektkühler mit Lautsprecher bis zum funkelnden Sonnensegel ist die Auswahl groß in dieser Saison. Lampenwelt.de präsentiert:

Nachhaltiges Lichtflair mit Solar-Dekoleuchten

Ganz ohne Strom kommen Solar-Dekoleuchten aus, die unsere Wohlfühlzonen auf Balkon und Terrasse noch ein Stück weit gemütlicher machen. Als Boden- und Tischleuchten, zum Aufhängen am Laubendach oder Einstecken in Beet und Blumenkübel erobern sie unseren Außenbereich. Nicht fehlen darf die Lichtkette mit Solar. So ist perfekt vorgesorgt für endlose Sommerabende im Freien.

So vielseitig: Tragbare Leuchten mit Akku

Nicht nur in Sachen Design, Materialauswahl und Farbgebung sind Akkuleuchten überaus vielseitig. Auch ihre Einsatzorte sind schier unendlich: Von den Wohnräumen können sie – die passende Schutzart vorausgesetzt – den Garten erobern, das sommerliche Picknick oder den Ausflug zum Badesee noch schöner machen. Auch als warm leuchtende Tischdeko für das Grillfest sind sie das Gute-Laune-Must-have schlechthin.

Stimmungsvolle Fassaden- und Wegebeleuchtung

Wenn die Gäste zum Grillfest eintrudeln, garantieren warm ausgeleuchtete Wegen einen freundlichen Empfang. Und auch Wand-, Sockel und Wegeleuchten rund ums Haus tragen zu einer gelungenen Party bei – für warmes Lichtflair als einladende Grundbeleuchtung, die dem Außenbereich Stimmung einhaucht, und gleichzeitig praktisch und sicher zu Eingang und Terrassentür geleitet. Zu besonderen Anlässen und natürlich auch im Alltag.

Bunte Abwechslung mit smarter Gartenbeleuchtung

Wer in den Wohnräumen auf smarte Beleuchtungsstandards umgerüstet hat, wird auch im Garten seine Freude daran haben. Zum Beispiel mit Wegeleuchten, die dank Bluetooth-Mesh die Reichweite bis zur Gartenhütte erhöhen. Oder bunte Lichterketten, die per Appkontrolle in allen erdenklichen Farben leuchten. Ebenfalls beliebt: Die Kugelleuchte als Evergreen der Gartenbeleuchtung mit smarten Features.

Gartenleuchten mit praktischen Zusatzfunktionen

Wohlfühllicht im Freiluftwohlzimmer kann man einfach nie genug haben. Wie praktisch, wenn die Sommer-Trendleuchten noch mehr können, als Lichtflair zu verbreiten: Als Sonnensegel mit Solar-LEDs, als Heizsäule mit warmem Lichtflackern, als Sessel und Tisch in leuchtenden Farben oder aber als Sektkühler, der die liebste Sommer-Playlist abspielt. Rund um den Pool bringen leuchtende Blumenkübel und schwimmende Lichtfiguren Spaß und Abwechslung.

Shops im deutschsprachigen Raum:

www.lampenwelt.de

www.lampenwelt.at

www.lampenwelt.ch

Über Lampenwelt:

Lampenwelt hat sich in 20 Jahren zum größten und erfolgreichsten Online-Pure-Player für Licht und Beleuchtung in Europa entwickelt. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in 18 Ländern über unterschiedliche Domains, darunter international z. B. über lights.co.uk in Großbritannien oder luminaire.fr in Frankreich. Lampenwelt steht für herausragenden Kundenservice, bietet ein Sortiment aus über 400 Marken und mehr als 50.000 Produkten und überzeugt durch hervorragende Delivery Experience. Geschäftskunden unterstützt Lampenwelt zudem durch professionelle Services im Bereich der Lichtplanung. Das Unternehmen ist Teil der LUQOM GROUP, Europas führendem Online-Spezialisten für Leuchten und Smart-Home-Produkte mit mehr als 60 E-Commerce Shops in 27 Ländern.

