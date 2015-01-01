Computer und PC Entsorgung in Essen: ProCoReX Europe GmbH bringt die zertifizierte Datenträgervernichtung

Effektive Computer und PC Entsorgung in Essen mit ProCoReX Europe GmbH – zertifizierte Datenträgervernichtung, umweltschonendes Recycling und vollständige Nachweise für Ihren Betrieb.

In vielen Firmen wächst der Berg ausgedienter IT kontinuierlich. Eine sichere und nachhaltige Computer und PC Entsorgung in Essen ist daher Pflicht. Die ProCoReX Europe GmbH bietet einen Komplettservice – individuell anpassbar für Konzerne, Mittelständler und Freiberufler. Schon bei der Anfrage beginnt die genaue Protokollierung aller abzugebenden Geräte, von PCs über Server bis hin zu Zubehör und externen Speichern.

Nach der flexiblen Terminabstimmung und Abholung folgt bei ProCoReX unmittelbar das Herzstück des Verfahrens: Jede Festplatte, SSD oder weiteres Datenträgermaterial wird separat vor dem eigentlichen Recycling einer zertifizierten Datenträgervernichtung in Essen unterzogen. Dies geschieht nach den Vorgaben der DIN 66399 und wird für jede Charge lückenlos dokumentiert. Unternehmen bekommen ein auditierbares Vernichtungszertifikat für jede Computer und PC Entsorgung in Essen – eine unverzichtbare Grundlage für Datenschutzberichte und betriebliche Revisionen.

Für die kreislaufgerechte Entsorgung sorgen Spezialisten, die alle Wertstoffströme nachvollziehbar trennen: Metalle, Kunststoffe, Leiterplatten werden wieder einer nachhaltigen Verwendung zugeführt. Schadstoffe wie Akkus oder Sonderbildschirme werden nach geltenden Standards entfernt und entsorgt.

Mit persönlicher Beratung, klaren Prozessen, digitalen Nachweisen und einer offenen Kommunikation wird die Computer und PC Entsorgung in Essen mit ProCoReX Europe GmbH so für jede Betriebsgröße sicher, wirtschaftlich und umweltgerecht planbar – zuverlässig mit zertifizierter Datenträgervernichtung.

