  • Computer und PC Entsorgung in Dortmund: ProCoReX Europe GmbH bietet die zertifizierte Datenträgervernichtung

    Für Behörden und Organisationen ist ProCoReX Europe GmbH die Adresse in Dortmund: Computer und PC Entsorgung mit zertifizierter Datenträgervernichtung, compliance-sicher und ressourcenschonend.

    Öffentliche Institutionen, Schulen und Verwaltungen müssen auf höchste Nachvollziehbarkeit und strikten Datenschutz achten, wenn es um die Computer und PC Entsorgung in Dortmund geht. Die ProCoReX Europe GmbH erfüllt mit einem standardisierten Komplettprozess alle gesetzlichen Ansprüche und bietet dazu als Kernleistung die zertifizierte Datenträgervernichtung in Dortmund nach DIN 66399.
    Bereits bei der Planung wird auf die Besonderheiten öffentlicher IT-Landschaften eingegangen: Verschiedene Gerätetypen, besonders schützenswerte Speicher und komplexe Terminlagen werden flexibel aufgenommen und dokumentiert. Vor dem eigentlichen Recycling werden sämtliche Datenträger – von klassischen Festplatten bis zu modernen SSDs – zuverlässig und nach strengsten Sicherheitsstandards vernichtet. Für die zertifizierte Datenträgervernichtung in Dortmund erhalten Behörden und Organisationen für jede Charge ein offizielles Zertifikat, das nach Außen und Innen revisionssicher verwendbar ist.
    Das Recycling ist bei ProCoReX Europe GmbH fester Bestandteil der Dienstleistung: Wertvolle Metalle, Kunststoffe und Glas werden umweltgerecht dem Kreislauf zugeführt, Sonderabfälle und Schadstoffe getrennt behandelt und dokumentiert.
    Mit transparenter Nachweisführung, persönlicher Betreuung und verständlicher Prozessführung bleibt die Computer und PC Entsorgung in Dortmund für jede Behörde mit ProCoReX Europe GmbH kontrollier-, steuer- und prüfbar – immer mit zertifizierter Datenträgervernichtung als Sicherheitsgarantie.

    Pressekontakt:

    ProCoReX Europe GmbH
    Herr Aleksander Jan Jakubowski
    Rudolf-Diesel-Straße 2
    59425 Unna

    fon ..: 023139757743
    web ..: https://computerschrott-recycling.de/dortmund/
    email : info@procorex.de


