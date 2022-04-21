§ 6b-Spezial-AIF vor BaFin-Start: HANSETRUST kündigt Investmentfokus auf bayerische EDEKA-Standorte an

HANSETRUST kündigt neuen § 6b-Spezial-AIF vor BaFin-Gestattung an. Fokus: EDEKA-Märkte in Bayern. Mit ca. 222 % Steuer-Hebel sichern Anleger ihr Kapital und wandeln Steuerschuld in aktive Rendite um.

Hamburg 10.03.2026 – HANSETRUST, einer der erfahrensten Berater für steueroptimierte Reinvestitionen, gibt die bevorstehende Markteinführung eines neuen Immobilien-Spezial-AIF bekannt. Der von einem renommierten und auf § 6b-Strukturen spezialisierten Emittenten konzipierte Fonds steht kurz vor der Gestattung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Er richtet sich gezielt an Anleger, die stille Reserven aus der Veräußerung von betrieblichen Immobilien nach § 6b EStG wertschöpfend reinvestieren möchten.

Investitionsfokus: 100 % Lebensmitteleinzelhandel in Bayern

Das Portfolio des geplanten Fonds umfasst zwei hervorragend positionierte Standorte des Marktführers EDEKA in wirtschaftsstarken Regionen Bayerns. Die Objekte fungieren seit Jahrzehnten als etablierte Nahversorgungs- bzw. Großhandelszentren und zeichnen sich durch ihre hohe Standorttreue aus.

Die Eckdaten des geplanten Angebots im Überblick:

* Assetklasse: 100 % Lebensmitteleinzelhandel (EDEKA)

* Standorte: Zwei etablierte Standorte in Bayern (Oberzentrum / Universitätsstadt)

* Mietverträge: Langfristig gesichert (18 Jahre und 15 Jahre Laufzeit)

* Flächen: Insgesamt rd. 9.000 m² Mietfläche auf über 28.000 m² Grundstücksareal

* Steuer-Hebel: Erwarteter § 6b-Hebel von ca. 222 %

* Rendite: Erwartete Ausschüttung von rd. 3 % p.a.

Strategische Reinvestition: Kapitalerhalt und aktive Wertschöpfung

Das Angebot ist speziell für Unternehmer, Landwirte und Investoren konzipiert, die stille Reserven aus dem Verkauf von Betriebsvermögen steuerlich optimiert umschichten möchten. Durch den hohen erwarteten § 6b-Hebel von rund 222 % wird ein entscheidender wirtschaftlicher Vorteil erzielt: Anstatt Liquidität durch Steuerzahlungen abfließen zu lassen, wird das Kapital in voller Höhe erhalten und in produktives Sachwertvermögen überführt. Die latente Steuerschuld wird somit aktiv zur Erwirtschaftung laufender Erträge genutzt und arbeitet langfristig für den Vermögensaufbau des Anlegers.

Partnerschaft für Steuerberater und Private Banking

Die Vermittlung der Kapitalanlage erfolgt über HANSETRUST. Die Zusammenarbeit erfolgt wahlweise direkt mit den § 6b-Anlegern oder in enger Kooperation mit Steuerberatern sowie Private Banking Abteilungen von Kreditinstituten, die für ihre Mandanten rechtssichere, rentable und steueroptimierte Lösungen suchen.

Details zur Rücklagenberechnung und zur Funktionsweise von § 6b-Immobilienfonds finden Sie unter: www.hansetrust.de/investments/§-6b-fonds/

Beratung und Kontakt

Aufgrund der strikten gesetzlichen Reinvestitionsfristen ist eine frühzeitige Planung essenziell. Für eine persönliche und unverbindliche Einschätzung Ihrer individuellen Situation stehen die Experten der HANSETRUST gerne zur Verfügung.

Wichtiger Hinweis:

Diese Vorankündigung dient ausschließlich der Information und Marktsondierung. Ein Beitritt ist erst nach erfolgter Vertriebsgenehmigung durch die BaFin auf Basis des dann allein maßgeblichen Investmentmemorandums möglich.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

HANSETRUST

Herr Marco Busacker

Schaarsteinwegsbrücke 2

20459 Hamburg

Deutschland

fon ..: 040 688 743 48

web ..: https://www.hansetrust.de/investments/%C2%A7-6b-fonds/

email : post@hansetrust.de

HANSETRUST verbindet seit über 15 Jahren tiefgreifende Expertise in der steuerlichen Gestaltung mit exklusivem Zugang zu erstklassigen Investmentlösungen wie § 6b-Fonds. Wir begleiten Einzelpersonen, Unternehmer und Landwirte bei der steueroptimierten Reinvestition und unterstützen Steuerberater sowie das Private Banking als strategischer Partner für komplexe Vermögensübertragungen.

Pressekontakt:

HANSETRUST

Herr Marco Busacker

Schaarsteinwegsbrücke 2

20459 Hamburg

fon ..: 040 688 743 48

email : post@hansetrust.de

