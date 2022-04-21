  • HANSETRUST: Strategisches Update zum § 6b-Fonds „CAP 3“ steigert Ertragsprognose und Transparenz

    HANSETRUST vermeldet Update zum § 6b-Fonds „CAP Immobilienwerte 3“: Die Auflösung des Blindpool-Risikos und eine effiziente Bewirtschaftung führen zu höherer Prognose und maximaler Planungssicherheit.

    BildHAMBURG, 16. Februar 2026 – HANSETRUST, spezialisiert auf die Strukturierung von § 6b-Lösungen und steueroptimierten Sachwertinvestitionen, veröffentlicht ein aktuelles Update zum Immobilienfonds CAP Immobilienwerte 3. Mit der Aktualisierung des Verkaufsprospektes wurde das Blindpool-Risiko formell aufgelöst; zudem ermöglicht eine effiziente Bewirtschaftungsstruktur eine Anhebung der Ertragsprognose für die Anleger.

    Steueroptimierung durch § 6b EStG: Das Prinzip

    Die Reinvestition nach § 6b EStG ist ein essenzielles Instrument für z.B. Einzelunternehmen, Personengesellschaften und Landwirte, um die Besteuerung stiller Reserven (z. B. aus dem Verkauf von Betriebsgrundstücken oder Gebäuden) zu vermeiden.

    Sofern keine eigene Immobilie als Reinvestitionsobjekt zur Verfügung steht, sind oft spezialisierte § 6b-Fonds die attraktivste Lösung, um die Rücklage fristgerecht aufzulösen.

    Durch die Übertragung dieser Gewinne auf eine Ersatzinvestition wie den CAP Immobilienwerte 3 wird die Steuerlast (bis zu 45 % zzgl. GewSt) zeitlich unbegrenzt gestundet. Das Kapital bleibt somit im Wirtschaftskreislauf erhalten und generiert zusätzliche Renditen, statt unmittelbar durch Steuerzahlungen abzufließen.

    Eckdaten & Highlights: CAP Immobilienwerte 3

    * Fondsstruktur: Geschlossener Spezial-AIF (Alternative Investmentfonds).
    * Anlegertyp: Professionelle und semiprofessionelle Anleger.
    * Mindestbeteiligung: 200.000 EUR.
    * Übertragungshebel: rd. 230 % (Durch die Mindestbeteiligung von 200.000 EUR können Rücklagen in Höhe von rd. 460.000 EUR vollständig aufgelöst und übertragen werden).
    * Asset: Neubau-Boardinghaus (2023) mit einem 30-jährigen Double-Net-Pachtvertrag.
    * Einnahmen: Stabile Mieteinnahmen von ca. 1,44 Mio. EUR p.a.
    * Prognose: Voraussichtlich steigende Ausschüttungen ab 2029 durch geringere Bewirtschaftungskosten als ursprünglich geplant.

    Aktuelle Updates zum Fondsprojekt

    Aufgrund des bereits vollzogenen Objektankaufs und der ersten operativen Phase ergeben sich für Investoren signifikante Vorteile:

    * Eliminierung des Blindpool-Risikos: Der Objektankauf ist nun formell im Verkaufsprospekt dokumentiert. Dies bietet Anlegern sowie deren Beratern maximale Transparenz über das bereits existierende Wirtschaftsgut.
    * Gesteigerte Rentabilität: Die tatsächlichen Bewirtschaftungskosten liegen dank der vorteilhaften Pachtstruktur deutlich unter dem Planansatz, was die Basis für die prognostizierte Anhebung der Ausschüttungen bildet.
    * Zeitlicher Spielraum: Der Platzierungszeitraum wurde bis zum 31.12.2027 verlängert, um Investoren mit entsprechenden Rücklagen eine geordnete steuerliche Gestaltung zu ermöglichen.

    „Die Kombination aus dem hohen Übertragungshebel von 230 % und der nun nochmals erhöhten Planungssicherheit macht den CAP Immobilienwerte 3 zu einer attraktiven Lösung für die Reinvestition nach § 6b,“ so die Geschäftsführung von HANSETRUST.

    Für die Kontaktaufnahme und detaillierte Unterlagen stehen wir Anlegern mit entsprechenden Rücklagen sowie typischerweise deren Beratern (Steuerberater, Vermögensverwalter oder Private-Banking-Betreuer) gerne zur Verfügung.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    HANSETRUST
    Herr Marco Busacker
    Schaarsteinwegsbrücke 2
    20459 Hamburg
    Deutschland

    fon ..: 040 688 743 48
    web ..: https://www.hansetrust.de/investments/%C2%A7-6b-fonds/
    email : post@hansetrust.de

    HANSETRUST verbindet seit über 15 Jahren tiefgreifende Expertise in der steuerlichen Gestaltung mit exklusivem Zugang zu erstklassigen Investmentlösungen wie § 6b-Fonds. Wir begleiten Einzelpersonen, Unternehmer und Landwirte bei der steueroptimierten Reinvestition und unterstützen Steuerberater sowie das Private Banking als strategischer Partner für komplexe Vermögensübertragungen.

