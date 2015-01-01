  • KI-erstellte Plattform für mentale Resilienz im Kundenservice: Die SUSI-IFM-App

    KI-gestützte mentale Resilienz: IFM launcht SUSI-CS-XL für Kundenservice-Mitarbeiter. Weniger Krankheitstage, mehr Zufriedenheit – branchenindividuell anpassbar.

    BildDas IFM Institut für Mittelstandserfolg (mittelstandserfolg.de) setzt neue Maßstäbe in der Mitarbeiterentwicklung: Mit SUSI-IFM© präsentiert das Trainingsunternehmen die Plattform, die Kundenservice-Mitarbeiter in emotional belastenden Situationen in Echtzeit unterstützt. Auf Wunsch auch individuell angepasst an Branche und Unternehmensanforderungen.

    Mehr als Training: Ein zusätzlicher Mehrwert für mentale Gesundheit

    Das IFM bietet seinen Kunden nicht nur Trainings mit direktem Praxisnutzen zur Steigerung der Kundenzufriedenheit, sondern geht einen entscheidenden Schritt weiter: Mit der SUSI-IFM©-App erhalten Unternehmen zusätzlich ein Tool zur Unterstützung ihrer Mitarbeiter in dem manchmal mentalen belastendendem Kundenservice-Alltag.

    Die Plattform (App) adressiert vier kritische Momente im Kundenservice-Alltag:

    * Vor schwierigen Telefonaten: Mentale Vorbereitung und Stärkung
    * Nach belastenden Gesprächen: Emotionale Stabilisierung und Regeneration
    * Zum Arbeitsende: Positive Tagesreflexion
    * Im Alltag: 9 Themenbereiche für mehr Gesprächssicherheit

    Messbare Erfolge: Weniger Krankenstand, höhere Zufriedenheit

    „Unsere Kunden investieren in hochwertige Mitarbeitertrainings zur Verbesserung der Servicequalität und Kundenzufriedenheit“, erklärt Melane Merz vom IFM. „Mit SUSI-IFM© bieten wir darüber hinaus etwas Einzigartiges: aktive Unterstützung für die mentale Gesundheit der Mitarbeiter, die täglich mit belastenden Situationen konfrontiert sind. Das ist unser zusätzlicher Mehrwert.“

    Psychische Belastungen sind ein wesentlicher Grund für Krankheitstage im Kundenservice. SUSI-IFM© setzt genau hier an und bietet Unternehmen konkrete, messbare Vorteile:

    * Reduzierung des Krankenstandes: Durch präventive mentale Unterstützung
    * Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit: Wertschätzung durch innovative, alltagsnahe Unterstützung
    * Höhere Kundenzufriedenheit: Professionellere Gesprächsführung auch unter Stress durch interaktive Tipps für den Umgang mit schwierigen Situationen
    * Mitarbeiterbindung: Reduktion der Fluktuation durch Reduzierung des empfundenen Stresses im Kundenservice
    * Datenschutz: Keine Speicherung oder Auswertung von Eingaben. SUSI-IFM© ist ein geschützter Raum und nur für den jeweiligen Mitarbeitenden im Kundenservice

    Maßgeschneidert für jede Branche

    Alleinstellungsmerkmal von SUSI-IFM©: Die Plattform wird individuell auf die spezifischen Anforderungen des Unternehmens und der Branche angepasst und entwickelt. Ob Energieversorger, Versicherung, Telekommunikation oder E-Commerce, SUSI-IFM© spricht die Sprache der jeweiligen Branche und adressiert die spezifischen Herausforderungen der Kundenservice-Mitarbeiter.

    Ganzheitlicher Ansatz im Mittelstand

    Als spezialisierter Anbieter für Telefontraining im Kundenservice bietet das IFM einen strategischen Mehrwert mit SUSI-IFM©: Neben den bewährten Trainings zur Steigerung der Kundenzufriedenheit bietet das IFM nun zusätzlich ein Tool, das die mentale Gesundheit der Mitarbeiter in den Fokus rückt – genau dann verfügbar, wenn sie es brauchen.

    Die Plattform ist ab sofort für Bestandskunden des IFM verfügbar und wird als exklusiver Zusatznutzen zu gebuchten Kundenservice-Trainings angeboten.

