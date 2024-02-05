Mentale Gesundheit als Erfolgsfaktor: Stressprävention stärkt Resilienz und Arbeitsklima in Hotels

diavendo entwickelt Strategien, mit denen Führungskräfte in Hotels den wachsenden Druck bewältigen, ihre Mitarbeitenden unterstützen und langfristig gesündere Arbeitsbedingungen schaffen können.

Fachkräftemangel, höhere Kosten, steigende Erwartungen von Gästen und Vorgesetzten erzeugen bei Abteilungsleitern als auch Mitarbeitenden zunehmend sichtbaren Stress. Besonders jene in der sogenannten „Sandwich-Position“ – also zwischen Anforderungen von der Direktion und Verantwortung gegenüber dem Team. Diese Belastungen wirken sich nachhaltig auf Gesundheit, Arbeitsklima und Leistung aus. diavendo sieht in diesem Spannungsfeld nicht nur eine Herausforderung, sondern eine wegweisende Chance: Für Hotels, die eine mental gesunde Führungskultur etablieren wollen.

„Die Anforderungen an Resilienz steigen. Aber nicht nur für Mitarbeitende, sondern vor allem für Führungskräfte. Nur wer Stress früh erkennt und aktiv steuern kann, bewahrt Leistungsfähigkeit und am Ende des Tages Mitarbeiterbindung“, betont Bernhard Patter, geschäftsführender Gesellschafter von diavendo. Steffen Schock, Mitinhaber von diavendo, ergänzt: „Viele Abteilungsleiter haben kaum noch Freiräume, ihre Zeit selbst zu gestalten. Das beinhaltet jedoch einen Teil ihres Jobs.“

Steigende Belastungen verstehen und ihnen konkret begegnen

Der Stress in Hotels ist nicht allein ein Problem von Hektik und langen Arbeitszeiten. Auch subtile, aber wirksame Faktoren spielen mit: Vor allem jüngere Generationen fordern verstärkt andere Arbeitsbedingungen. Undurchsichtigkeit in Hierarchien, kurzfristige Führungsentscheidungen und immer noch häufig existierende autoritäre Strukturen verschärfen die Situation zunehmend. Immer wieder werden jedoch notwendige Korrekturgespräche aufgeschoben; typischerweise aus dem Gefühl der Überforderung heraus. Bernhard Patter stellt im Rahmen seiner Tätigkeit wiederholt fest, dass der Druck „von oben“ immens geworden ist und oft richten sich Konsequenzen gegen diejenigen, die eigentlich das System stabilisieren sollen: „Wenn der Geist nicht in der Balance ist, dann brauchen wir nicht über Kritik sprechen. Ziel der Stressbewältigungsstrategien sollte somit vorrangig sein, das Risiko von Stress zu mindern, Ressourcen zu aktivieren sowie produktiven Umgang mit Stress zu erzeugen“, fügt Bernhard Patter hinzu.

diavendo setzt im Rahmen seiner Coachings und Trainings daher auf praxiserprobte Techniken für mehr mentale Gesundheit am Arbeitsplatz. Hierzu gehören beispielsweise:

Stressbewusstsein fördern: Führungskräfte benötigen Sensibilität dafür, wann Belastung in Überforderung übergeht. Regelmäßige Reflexionszeiten, Feedbackrunden und offene Kommunikation sind wichtig.

Resilienz trainieren: Durch Workshops, Coaching bzw. Schulungen – unter anderem Zeit- und Stressmanagement“Seminare – in denen Mitarbeitende Strategien lernen, um mit den Anforderungen umzugehen.

Pausen und Erholungsräume schaffen: nicht als Luxus, sondern als notwendiger Teil des Arbeitsalltags – kurze Pausen zwischendurch, gestaltete Wochenrhythmen, Auszeiten und Urlaub effizient nutzen.

Führungskultur überdenken: Statt autoritärer Kontrolle mehr Vertrauen und Mitbestimmung ermöglichen. Führungskräfte sollten befähigt werden, ihre Rolle als Unterstützer zu denken – nicht nur als Autorität.

Systematische Prozesse etablieren: klare Erwartungshaltungen, transparente Zielsetzungen, regelmäßiges Feedback, aber auch Schutzmechanismen gegen Überlastung.

Der Mehrwert für Hotellerie und Gäste

Ein Hotelbetrieb, in dem mentale Gesundheit gefördert wird, profitiert gleich mehrfach: geringere Fluktuation, weniger Krankheitsausfälle, bessere Gästebewertungen, mehr Loyalität bei Mitarbeitenden. Es entsteht ein Arbeitsumfeld, in dem Menschen nicht nur funktionieren, sondern mitdenken, mitgestalten und sich weiterentwickeln.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

diavendo GmbH

Herr Bernhard Patter

Seestraße 39

83257 Gstadt am Chiemsee

Deutschland

fon ..: +49 8541- 58499-17

web ..: http://www.diavendo.com

email : info@diavendo.com

Im Herbst 2008 gründete der ehemalige Vorstand und Mitinhaber der IFH Aktiengesellschaft Bernhard Patter das Beratungsunternehmen für Personal- und Unternehmensentwicklung diavendo. Dabei spezialisiert sich der gebürtige Grazer mit seinem Geschäftspartner Steffen Schock auf die Beratung von Unternehmen aller servicenahen Wirtschaftszweige in den Bereichen Vertrieb, Führung und Kommunikation. Der Schwerpunkt ihrer Tätigkeit liegt auf Führungskräfte- und Verkaufstrainings in der Dienstleistungsbranche. Als „Die Persönlichkeitsentwickler“ sind sie europaweit für verschiedene Unternehmen erfolgreich tätig.

www.diavendo.com

Pressekontakt:

Wolf.Communication by Wolf-Thomas Karl

Herr Wolf-Thomas Karl

Schulhausstrasse 3

8306 Brüttisellen

fon ..: 0041764985993

web ..: http://www.wolfthomaskarl.com

email : mail@wolfthomaskarl.com

