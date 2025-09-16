Gesundheit und Engagement verbinden: Inspirierendes Resilienz-Coaching trifft Blutspendeaktion mit dem DRK

SIHOT setzt am Gesundheitstag mit Motivationscoach Daniel Engelbrecht in Kooperation mit der Techniker Krankenkasse sowie einer folgenden Blutspendeaktion ein Zeichen für mehr Verantwortung.

Der inhabergeführte Anbieter von Hotelmanagementsoftware will aufzeigen, wie unternehmenseigene Gesundheitsförderung die persönliche Resilienz und soziales Engagement zusammenführen kann. SIHOT lud hierfür am 16. September 2025 am Standort Landsweiler-Reden erneut zum SIHOT-Gesundheitstag unter dem diesjährigen Motto „Resilienz – Stark durch den Alltag“ ein.

Als besonderes Highlight hielt der ehemalige Profifußballer und heutige Motivationscoach Daniel Engelbrecht vor Ort einen inspirierenden Vortrag, der Mitarbeitende gezielt für mentale Stärke sensibilisiert. Hier wurde der Resilienz-Guide angeboten: individuelle Kurzcoachings, die praktische Strategien zur Stärkung der Widerstandskraft im Alltag vermitteln.

„Die Verbindung von individueller Resilienzförderung und gesellschaftlichem Engagement zeigt eindrucksvoll, wie ganzheitliche Gesundheitskonzepte in Unternehmen aussehen können. Mit SIHOT haben wir einen Partner, der nicht nur die Gesundheit seiner Mitarbeitenden stärkt, sondern auch Verantwortung für die Gemeinschaft übernimmt. Ein Vorbild, wie Prävention und Solidarität Hand in Hand gehen können“, so Sascha Schäfer, Privat- und Firmenkundenberater der Techniker Krankenkasse.

Gelebte Gesundheit der Mitarbeitenden sowie gesellschaftliche Verantwortung: Im gleichen Monat folgt anschließend die jährliche Blutspendeaktion – gemeinsam durchgeführt mit dem Deutschen Roten Kreuz (DRK), die es erneut allen Mitarbeitenden ermöglicht, während der Arbeitszeit Blut zu spenden und so aktiv zur Rettung von Menschenleben beizutragen. Bereits in den vergangenen Jahren hat diese Aktion erfolgreich stattgefunden, bei der jeweils über 40 Mitarbeitende teilgenommen haben.

„Es ist ein positives Zeichen für andere Unternehmen und die Gesellschaft“, wie Jörg P. Berger, CEO der Unternehmensgruppe SIHOT, betont. „Uns ist daher wichtig, gerade als lokal angesiedeltes, mittelständisches Unternehmen einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten und dazu beizutragen, auf diese Weise auch Leben zu retten.“

Die Zusammenarbeit mit dem DRK und das Engagement der Mitarbeitenden unterstreichen SIHOTs gelebte Verantwortung und Ambition, gesundheitliche Fürsorge mit gemeinwohlorientiertem Einsatz zu verbinden.

Mit diesem ganzheitlichen Ansatz – Resilienz stärken, Gesundheit fördern und Solidarität leben – will die Unternehmensgruppe SIHOT als Vorbild für ein wertebasiertes Unternehmenshandeln auftreten. Die Veranstaltung wird nicht nur als Tageshighlight im internen Kalender wahrgenommen, sondern sendet zugleich ein starkes Signal an Öffentlichkeit und Branchenkollegen: Ein technologieorientiertes Unternehmen, das seine Belegschaft wertschätzt und aktiv zum Gemeinwohl beiträgt.

Zum Abschluss betont die Unternehmensgruppe: Die Kombination aus Blutspendeaktion und Resilienz-Angeboten schafft Synergieeffekte, die weit über den Tag hinauswirken – im persönlichen Alltag der Mitarbeitenden und im kollektiven Bewusstsein für eine gesunde, engagierte Gemeinschaft.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Unternehmensgruppe SIHOT

Frau Sarah Mildenberger

Bahnhofstrasse 26-28

66578 Schiffweiler

Deutschland

fon ..: +49 6821 9646-0

web ..: http://www.sihot.com

email : press@sihot.com

Das inhabergeführte Unternehmen verfügt über ein modulares Hotelmanagement-Softwaresystem für Leisure Hotels, Hotelketten, MICE Hotels und Hostels. Die Hotelmanagement-Plattform der Unternehmensgruppe SIHOT deckt alle betrieblichen Prozesse ab, bietet maßgeschneiderte Lösungen sowie eine qualitativ hochwertige Property-Management-Lösung. Das Produktportfolio beinhaltet dabei ein umfassendes Property Management System (SIHOT.PMS), eine Hotelbuchungsmaschine (SIHOT.WEB), ein Point of Sale System (SIHOT.POS) und eine Event Management Plattform (SIHOT.C&B).

Die modulare Suite von SIHOT ist vollständig integrierbar oder lässt sich als eigenständiges System in der Cloud als SaaS – mit ergänzenden mobilen Management-Apps – verwalten.

Derzeit beschäftigt die Unternehmensgruppe SIHOT weltweit rund 250 Mitarbeitende an elf Standorten, wobei SIHOT in rund 3.500 Top-Hotels global eingesetzt wird. Zu den weltweiten Kunden von SIHOT zählen Best Western Hotels & Resorts, Motel One, FTI Group, Wyndham Hotels & Resorts, Meininger Hotels, Accor Group und Collegium Glashütten Zentrum für Kommunikation GmbH.



Pressekontakt:

Wolf.Communication by Wolf-Thomas Karl

Herr Wolf-Thomas Karl

Schulhausstrasse 3

8306 Brüttisellen

fon ..: +41764985993

web ..: http://www.wolfthomaskarl.com

email : mail@wolfthomaskarl.com

