Entwicklungspsychologie trifft Leadership: KEK-Modell prägt neue Coaching-Standards

Das KEK-Modell des IBP Zentrums für psychische Gesundheit etabliert sich im Leadership Coaching. Die strukturierte Selbstreflexion hilft Führungskräften bei faktenbasierter Entwicklung.

Schweizer Coach nutzt entwicklungspsychologisches Tool für bewusste Führungskräfte-Entwicklung

Zürich, 1. August 2025 – Im modernen Leadership Coaching gewinnen Methoden aus der Entwicklungspsychologie zunehmend an Bedeutung. Ein innovatives Beispiel hierfür ist das sogenannte KEK-Modell (Körper – Emotion – Kognition), das Sascha Wydler, Leadership Coach aus der Schweiz, in seiner Arbeit gezielt einsetzt. Der erfahrene Coach begleitet Menschen, die führen wollen oder bereits Führungsverantwortung tragen.

Strukturierte Selbstreflexion als Schlüssel zum Erfolg

Wydler reflektiert jede Coaching-Sitzung entlang dreier systematischer Fragen, die das KEK-Modell strukturieren:

* Körper: Wie war mein körperliches Erleben, etwa Anspannung oder Energie?

* Emotion: Welche Gefühle zeigten sich – Empathie, Irritation oder Freude?

* Kognition: Welche Überlegungen standen im Vordergrund? Was ist gelungen, was weniger?

„Diese strukturierte Selbstreflexion hilft, gerade feine Wahrnehmungen sichtbar zu machen und die Qualität der Coachings schrittweise zu erhöhen. Das ist insbesondere im Coaching neuer Führungskräfte bedeutend, da Sensibilität und Präsenz gefragt sind“, erklärt Wydler.

Aus eigener Erfahrung geboren

Wydlers methodischer Ansatz resultiert aus persönlichen Erfahrungen im Management. 2016 übernahm er erstmals eine Leitungsfunktion – ohne gezielte professionelle Begleitung. „Mir fehlten damals Reflexionsräume und strukturierte Unterstützung. Diese Lücke war für mich als frischgebackene Führungskraft sehr herausfordernd“, berichtet der Coach rückblickend.

Diese Erfahrung motivierte ihn, selbst in die Coaching-Ausbildung zu gehen und heute andere Führungskräfte gezielt in ihrer Entwicklung zu begleiten. Sein Fokus liegt dabei besonders auf dem Übergang in neue Rollen und dem professionellen Umgang mit komplexen Führungsherausforderungen.

Praktisches Tool für den Führungsalltag

Das KEK-Modell, ursprünglich entwickelt vom IBP Zentrum für psychische Gesundheit, dient in Wydlers Praxis als wirksames Reflexionstool, das er auch seinen Klient:innen zur eigenständigen Nutzung empfiehlt. „Gerade im oft hektischen Führungsalltag helfen einfache, aber klare Modelle dabei, die eigene Rolle bewusster zu gestalten und echte Handlungssicherheit zu gewinnen“, betont der erfahrene Leadership Coach.

Die Methode ermöglicht es Führungskräften, ihre Wahrnehmung zu schärfen und sowohl die eigene Wirkung als auch die Qualität ihrer Führungsinteraktionen kontinuierlich zu verbessern. Besonders neue Führungskräfte profitieren von dieser systematischen Herangehensweise, da sie Struktur in oft ungewohnte Situationen bringt.

Zunehmende Verbreitung innovativer Coaching-Methoden

Das KEK-Modell repräsentiert einen Trend im modernen Coaching: Die Integration wissenschaftlich fundierter, entwicklungspsychologischer Ansätze in die praktische Führungskräfte-Entwicklung. Wydlers Erfahrungen zeigen, wie solche strukturierten Reflexionstools die Präsenz, Sensitivität und Gesamtqualität von Coaching-Prozessen nachhaltig steigern können.

Als registrierter Coach auf der Qualitätsplattform coachverzeichnis.com steht Wydler interessierten Führungskräften für ein kostenloses Erstgespräch zur Verfügung. Seine LinkedIn-Präsenz bietet weitere Einblicke in seine methodische Arbeitsweise und seinen professionellen Hintergrund.

Faktenbox KEK-Modell:

Coaching-Tool: KEK-Modell (Körper – Emotion – Kognition)

Anwendungsfeld: Reflexion im Leadership Coaching

Ursprung: IBP Zentrum für psychische Gesundheit

Verbreitung: Zunehmend im Führungskräfte-Coaching genutzt

Vorteil: Steigerung von Präsenz, Sensitivität und Coaching-Qualität

