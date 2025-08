Honig, der keiner ist? – ZDF-Frontal-Doku

Es ist ein Verdacht, den viele Imker und Honigliebhaber schon lange hegen: Die Billighonige in den Regalen deutscher Supermärkte sind oft nicht das, was sie vorgeben zu sein.

Die Redaktion ZDF-Frontal zeigt in ihrer Doku _“Fake-Honig: Die süße Illusion“_ am nächsten Dienstag den 05.08.2025 um 21.00Uhr wie im großen Stil Honig gepanscht wird. Der Verdacht besteht schon lange, jetzt gibt’s knallharte Beweise: Fälscher strecken echten Honig mit billigem Sirup, um ihren Profit zu maximieren. _Frontal_-Reporter decken weiter auf, was Berufsimker ins Rollen gebracht haben: Wer steckt hinter dem Betrug? Wie landet der Fake-Honig in unseren Supermarktregalen? Und woran erkennt man echten Honig? Gedreht in Polen, Estland, Ukraine, China und Deutschland – eine internationale Recherche und Koproduktion.

Deutschen Honig kaufen und Honig-Panscherei verhindern

Es ist ein Verdacht, den viele Imker und Honigliebhaber schon lange hegen: Die Billighonige in den Regalen deutscher Supermärkte sind oft nicht das, was sie vorgeben zu sein.

Eine aktuelle Untersuchung hat nun bestätigt, dass der Verdacht mehr als begründet ist.

Der Deutsche Berufs- und Erwerbsimkerbund (DBIB) und der Europäische Berufsimkerbund (EPBA) führten im Sommer 2024 eine umfangreiche Analyse von Honigproben aus Supermärkten durch – mit alarmierenden Ergebnissen.

25 von 30 Proben gefälscht

Von den 30 untersuchten Honigproben waren 25 gefälscht. Diese vermeintlichen Honige enthielten Zuckersirupe, die nicht als Honig verkauft werden dürfen. Derartige Produkte täuschen die Verbraucher, gefährden die Existenz ehrlicher Imker und überschwemmen den Markt mit Billigware, die weder die Qualität noch die wertvollen Eigenschaften echten Honigs besitzt.

Die erschütternden Details wurden auch in der Arte-Dokumentation „Re: Gepantschter Honig“ beleuchtet. Die Sendung wurde am Montag, den 11. November 2024, um 19:30 Uhr ausgestrahlt und ist in der Arte-Mediathek verfügbar.

Modernste Analysemethoden entlarven die Fälschungen

Um die Fälschungen aufzudecken, setzten die Wissenschaftler modernste Technologien wie die DNA-Massensequenzierung ein. Diese Methode erlaubt es, selbst jene Fälschungen zu identifizieren, die bei herkömmlichen Tests unentdeckt bleiben.

Bernhard Heuvel, Präsident des Europäischen Berufsimkerbundes, erläuterte in einem ausführlichen Video die Untersuchungsmethoden und erklärte die Hintergründe dieses weitreichenden Problems. Weitere Informationen dazu finden sich im FAQ Honigfälschungen des Deutschen Berufsimkerbundes.

Das Problem: Billigimporte und kriminelle Praktiken

Der Kern des Problems liegt in Billigimporten und gezieltem Betrug. Fälscher mischen minderwertige Zuckersirupe bei, um Produkte zu einem Bruchteil der Kosten echten Honigs herzustellen. Dies führt dazu, dass ehrliche Imker ihre Erzeugnisse oft unterhalb der eigenen Produktionskosten anbieten müssen oder ihre Betriebe aufgeben.

Für Verbraucher ist die Täuschung besonders perfide: Der vermeintliche „Schnäppchenhonig“ ist kein Naturprodukt mehr. Nicht nur der Geschmack, sondern auch die gesundheitsfördernden Eigenschaften echten Honigs fehlen vollständig.

Was können Verbraucher tun?

Um sich vor gefälschtem Honig zu schützen, können Verbraucher aktiv werden:

* Echten Honig direkt vom Imker kaufen. So unterstützen Sie lokale Produzenten und sichern sich hochwertige, natürliche Produkte.

* Die Kampagne „Honig retten“ des DBIB unterstützen. Ihre Spende hilft dabei, unabhängige Labortests zu finanzieren, rechtliche Schritte gegen Fälscher einzuleiten und das Bewusstsein für dieses Problem zu stärken.

Spendenmöglichkeiten:

Per Überweisung:

* Kontoinhaber: Deutscher Berufs- und Erwerbsimkerbund e.V.

* IBAN: DE44 7005 2060 0008 2284 54

* Verwendungszweck: Rettet den Honig

Ein klarer Appell

Die Situation zeigt deutlich: Qualität hat ihren Preis. Verbraucher sollten sich bewusst machen, dass echter Honig nicht zu Dumpingpreisen erhältlich ist. Die Entscheidung für ein hochwertiges Naturprodukt unterstützt nicht nur die ehrliche Arbeit der Imker, sondern trägt auch dazu bei, die Vielfalt und Qualität dieses wertvollen Lebensmittels zu bewahren.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Imkerei Ahrens Deutscher Honig

Herr Klaus Ahrens

Haußelbergweg 54

29328 Faßberg

Deutschland

fon ..: 05053/704

web ..: https://www.imkerei-ahrens.de

email : mail@imkerei-ahrens.de

Die Berufs Imkerei aus der Heide stellt sich und ihren Honig vor

Mit ca. 200 Bienenvölkern werden in unserer Imkerei die verschiedensten Trachten angewandert. Als erste Honige kommen Rapshonig, Frühtrachthonig und Akazienhonig zur Schleuderung. Bei Fernwanderungen im gesamten Bundesgebiet ernten wir in unserer Imkerei Tannenhonig, Buchweizenhonig und Edelkastanienhonig.

Im regionalen Bereich erzeugen wir Waldhonig, Blütenhonig und Lindenhonig. Als besondere Honigspezialitäten gelten Kornblumenhonig, Heidehonig, Presshonig und Scheibenhonig. Der Honigversand ist für alle Produkte möglich. Besuchen Sie doch gerne die Imkerei vor Ort und überzeugen Sie sich von unseren Arbeitstechniken und Produkten.

Pressekontakt:

Imkerei Ahrens Deutscher Honig

Herr Imkermeister Klaus Ahrens

Haußelbergweg 54

29328 Faßberg

fon ..: 05053704

email : imkerei_ahrens@t-online.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Der globale SILBER-Notstand hat begonnen – und kaum einer merkt’s! Strategie plus KI: So entsteht Copywriting mit Wirkung