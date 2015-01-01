Unternehmensführung – SMART Feedback, statt teure Umfragen

Zürich/Augsburg: Mit dem Feedback-Portal von SMART FED identifizieren Unternehmen interne Potenziale und Chancen präziser, aktueller, umfassender und relevanter als mit jedem anderen Befragungs-Tool.

CEOs wollen ihre Unternehmen effizient und effektiv steuern.

Eine wesentliche Voraussetzung dafür sind aktuelle, umfassende, korrekte und relevante Daten.

Nichts ist für die Unternehmensführung fataler, als Entscheidungen auf Basis ungeeigneter oder verzerrter Daten und Informationen zu treffen – sei es durch Verallgemeinerung, fehlenden Kontext, mangelnde Gewichtung, Retroperspektive, Unvollständigkeit oder anderen Verfälschungen.

Besonders in der Unternehmens- und Organisationsentwicklung ist eine verlässliche Datenbasis von zentraler Bedeutung.

Im Rahmen der Organisationsentwicklung geht es dabei um das frühzeitige Erkennen von Veränderungen, die sich negativ auf Performance, Produktivität sowie Motivation und Engagement der Mitarbeitenden auswirken. Die Herausforderung in diesem Kontext ist es, belastbare und authentische Informationen zu der Vielzahl an Faktoren zu erhalten, die diese Schlüsselkenngrößen beeinflussen.

Der alternative Ansatz

SMART FED hat dafür ein strukturiertes Feedback-Portal entwickelt, das Erfahrungen, Beobachtungen und Wahrnehmungen der Mitarbeitenden systematisch erfasst und kumuliert sowie aus unterschiedlichen Perspektiven analysiert und visualisiert. Der dazu genutzte objektorientierte Ansatz bietet im Vergleich zu Umfragen und anderen Feedback-Tools entscheidende Vorteile:

* Individualität & Aktualität

Jede Person im Unternehmen kann direkt und jederzeit Rückmeldung über das geben, was ihr positiv oder negativ auffällt. Dies zu allen Faktoren, wie z. B. Effizienz und Effektivität der Prozesse, Zusammenarbeit und Informationsaustausch oder die persönliche Arbeit, den Job, das Arbeitsumfeld oder die Unternehmenskultur.

* Klarheit & Eindeutigkeit

Jedes Feedback ist eindeutig und präzis dem jeweiligen Kontext zugeordnet. Verallgemeinerungen, die eine thematische, organisatorische oder technische Zuordnung mindern, gibt es nicht.

* Authentizität & Relevanz

Jedes Feedback ist intrinsisch motiviert und konkret – ohne Beeinflussung durch zwanghaftes Befragen zu einem Zeitpunkt X und vorgegebenen Themen mit oftmals eher akademischen Fragestellungen.

* Keine Befragungsmüdigkeit

Die Mitarbeitenden bestimmen selbst, wann und zu was oder wem sie Feedback geben möchten. Nämlich dann, wenn etwas für sie spürbare Auswirkungen auf ihre Arbeit, Leistung oder Motivation hat – positiv wie negativ. Ständige Umfragen mit tiefen Rücklaufquoten, die abstumpfen und Ergebnisse verzerren, entfallen.

* Klare Priorisierung

Die Auswertungen bei SMART FED zeigen eindeutig, welche Faktoren sich tatsächlich signifikant auf die Leistungsfähigkeit der Organisation oder Bindung, Motivation und Engagement der Mitarbeitenden auswirken – inkl. klarer Zuordnung zu betroffenen Einheiten und Teams.

Fazit

Mit dem Feedback-Portal von SMART FED wird Unternehmensführung smart und Organisationsentwicklung effizient und effektiv.

Dieses Management-Tool ermöglicht es, zeitnah, am richtigen Ort, zur richtigen Zeit und mit der angemessenen Priorität zu agieren. Dazu liefert es hochwertige Daten und Informationen, die sich nicht manipulieren lassen und ein umfassendes Bild über die Organisation geben. Keine blinden Flecken, die irgendwann zu unerwünschten Überraschungen führen.

Informieren Sie sich noch heute.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

smart-fed AG

Herr Martin Mechlinski

Entwiesenstrasse 43

5323 Rietheim

Schweiz

fon ..: +41 79 339 80 08

web ..: https://smart-fed.com/de/

email : martin.mechlinski@smart-fed.com

SMART FED entwickelt alternative Konzepte und Ansätze zur Unternehmens- und Organisationsentwicklung. Unsere Philosophie ist es, den verschiedenen Interessengruppen zuzuhören, statt sie ständig und zwanghaft zu befragen.

Unser Fokus: Aufwand und Kosten reduzieren, dafür Qualität, Authentizität und Nutzen der Rückmeldungen maximieren.

Pressekontakt:

smart-fed AG

Herr Martin Mechlinski

Entwiesenstrasse 43

5323 Rietheim

fon ..: +41 79 339 80 08

email : martin.mechlinski@smart-fed.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Gesundheit und Engagement verbinden: Inspirierendes Resilienz-Coaching trifft Blutspendeaktion mit dem DRK Hotel Schwarzwald Panorama gewinnt den Green-Sleeping-Award 2025