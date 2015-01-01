  • Unternehmensführung – SMART Feedback, statt teure Umfragen

    Zürich/Augsburg: Mit dem Feedback-Portal von SMART FED identifizieren Unternehmen interne Potenziale und Chancen präziser, aktueller, umfassender und relevanter als mit jedem anderen Befragungs-Tool.

    BildCEOs wollen ihre Unternehmen effizient und effektiv steuern.

    Eine wesentliche Voraussetzung dafür sind aktuelle, umfassende, korrekte und relevante Daten.

    Nichts ist für die Unternehmensführung fataler, als Entscheidungen auf Basis ungeeigneter oder verzerrter Daten und Informationen zu treffen – sei es durch Verallgemeinerung, fehlenden Kontext, mangelnde Gewichtung, Retroperspektive, Unvollständigkeit oder anderen Verfälschungen.

    Besonders in der Unternehmens- und Organisationsentwicklung ist eine verlässliche Datenbasis von zentraler Bedeutung.

    Im Rahmen der Organisationsentwicklung geht es dabei um das frühzeitige Erkennen von Veränderungen, die sich negativ auf Performance, Produktivität sowie Motivation und Engagement der Mitarbeitenden auswirken. Die Herausforderung in diesem Kontext ist es, belastbare und authentische Informationen zu der Vielzahl an Faktoren zu erhalten, die diese Schlüsselkenngrößen beeinflussen.

    Der alternative Ansatz

    SMART FED hat dafür ein strukturiertes Feedback-Portal entwickelt, das Erfahrungen, Beobachtungen und Wahrnehmungen der Mitarbeitenden systematisch erfasst und kumuliert sowie aus unterschiedlichen Perspektiven analysiert und visualisiert. Der dazu genutzte objektorientierte Ansatz bietet im Vergleich zu Umfragen und anderen Feedback-Tools entscheidende Vorteile:

    * Individualität & Aktualität
    Jede Person im Unternehmen kann direkt und jederzeit Rückmeldung über das geben, was ihr positiv oder negativ auffällt. Dies zu allen Faktoren, wie z. B. Effizienz und Effektivität der Prozesse, Zusammenarbeit und Informationsaustausch oder die persönliche Arbeit, den Job, das Arbeitsumfeld oder die Unternehmenskultur.
    * Klarheit & Eindeutigkeit
    Jedes Feedback ist eindeutig und präzis dem jeweiligen Kontext zugeordnet. Verallgemeinerungen, die eine thematische, organisatorische oder technische Zuordnung mindern, gibt es nicht.
    * Authentizität & Relevanz
    Jedes Feedback ist intrinsisch motiviert und konkret – ohne Beeinflussung durch zwanghaftes Befragen zu einem Zeitpunkt X und vorgegebenen Themen mit oftmals eher akademischen Fragestellungen.
    * Keine Befragungsmüdigkeit
    Die Mitarbeitenden bestimmen selbst, wann und zu was oder wem sie Feedback geben möchten. Nämlich dann, wenn etwas für sie spürbare Auswirkungen auf ihre Arbeit, Leistung oder Motivation hat – positiv wie negativ. Ständige Umfragen mit tiefen Rücklaufquoten, die abstumpfen und Ergebnisse verzerren, entfallen.
    * Klare Priorisierung
    Die Auswertungen bei SMART FED zeigen eindeutig, welche Faktoren sich tatsächlich signifikant auf die Leistungsfähigkeit der Organisation oder Bindung, Motivation und Engagement der Mitarbeitenden auswirken – inkl. klarer Zuordnung zu betroffenen Einheiten und Teams.

    Fazit

    Mit dem Feedback-Portal von SMART FED wird Unternehmensführung smart und Organisationsentwicklung effizient und effektiv.

    Dieses Management-Tool ermöglicht es, zeitnah, am richtigen Ort, zur richtigen Zeit und mit der angemessenen Priorität zu agieren. Dazu liefert es hochwertige Daten und Informationen, die sich nicht manipulieren lassen und ein umfassendes Bild über die Organisation geben. Keine blinden Flecken, die irgendwann zu unerwünschten Überraschungen führen.

    Informieren Sie sich noch heute.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    smart-fed AG
    Herr Martin Mechlinski
    Entwiesenstrasse 43
    5323 Rietheim
    Schweiz

    fon ..: +41 79 339 80 08
    web ..: https://smart-fed.com/de/
    email : martin.mechlinski@smart-fed.com

    SMART FED entwickelt alternative Konzepte und Ansätze zur Unternehmens- und Organisationsentwicklung. Unsere Philosophie ist es, den verschiedenen Interessengruppen zuzuhören, statt sie ständig und zwanghaft zu befragen.
    Unser Fokus: Aufwand und Kosten reduzieren, dafür Qualität, Authentizität und Nutzen der Rückmeldungen maximieren.

    Pressekontakt:

    smart-fed AG
    Herr Martin Mechlinski
    Entwiesenstrasse 43
    5323 Rietheim

    fon ..: +41 79 339 80 08
    email : martin.mechlinski@smart-fed.com


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. 5 Wege Feedback effektiv zu nutzen.
      Feedback ist eine wertvolle Möglichkeit, um sicherzustellen, dass Arbeitnehmer und Unternehmen auf Kurs bleiben....

    2. LogiMAT.digital: Der Smart Dolly Pack von Smart-Flow im Rampenlicht
      Die belgischen Schwesterunternehmen Gamma-Wopla SA und Smart-Flow Europe SA werden Teil der LogiMAT.digital Intralogistics Community....

    3. Was ist die Idee von Feedback?
      Das Ziel des Feedbacks ist es, den Mitarbeitern zu helfen, ihre Leistung zu verbessern....

    4. „Feedback Regeln: Wie bekommst du dein Bestes heraus?“
      Feedback-Regeln sind ein wichtiger Teil des Erfolgs. Wenn du dein Bestes geben willst, musst du die richtige Art von Feedback einsetzen....

    5. Nachhaltig, innovativ, smart: LG und Danwood präsentieren das Smart Cottage auf der IFA
      LG und Danwood setzen mit dem Smart Cottage neue Maßstäbe im nachhaltigen Wohnen...

    6. Wie gibt man ein Feedback?
      Jeder möchte mit einem Verbündeten sprechen. Niemand möchte mit einem Kritiker sprechen. Als Verbündeter zeigst du, dass du dich um den Mitarbeiter kümmerst, ihm vertraust und sich für ihn einsetzet....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.