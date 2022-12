5 Wege Feedback effektiv zu nutzen.

Feedback ist eine wertvolle Möglichkeit, um sicherzustellen, dass Arbeitnehmer und Unternehmen auf Kurs bleiben.

Feedback ist wichtig – nicht nur für das Berufsleben, sondern auch im privaten Umfeld. Ermöglicht es doch einen besseren Einblick in die eigenen Stärken und Schwächen und hilft so, persönliche Verbesserungspotenziale zu erkennen. Doch wie nutzt man Feedback am besten?



1. Wie funktioniert Feedback?

Feedback ist eine wertvolle Möglichkeit, um sicherzustellen, dass Arbeitnehmer und Unternehmen auf Kurs bleiben. Es ist der Schlüssel zur kontinuierlichen Verbesserung und zur Stärkung der Zusammenarbeit. Aber wie funktioniert es?

Feedback ist ein Dialog zwischen Personen oder Gruppen, bei dem Informationen über die Ergebnisse einer Aktivität oder Leistung ausgetauscht werden. Es kann in beide Richtungen gehen, aber normalerweise bietet eine Person Feedback an und die andere Person akzeptiert es.

Die Rückmeldung kann positiv oder negativ sein und sie kann direkt oder indirekt gegeben werden. Wenn es direkt vermittelt wird, wird das Feedback meist sofort nach Abschluss der Aktion gegeben. Wenn es indirekt vermittelt wird, können mehrere Schritte erforderlich sein, um das Feedback zu erhalten.

Feedback gibt den Menschen die Möglichkeit, ihr Verhalten zu reflektieren und ihre Arbeit anzupassen. Dies hilft ihnen dabei, ihr Engagement für bestimmte Aufgaben und Projekte zu verbessern. Es stellt auch eine Art „Spiegel“ dar, mit dem jeder seine Handlungen beurteilen kann. Durch Feedback lernen die Menschen auch voneinander: Sie erhalten Einblicke in andere Denkweisen und Herangehensweisen, was ihnen hilft, sich weiterzuentwickeln und neue Ideen zu entwickeln.

2. Welche Arten von Feedback gibt es?

Es gibt viele verschiedene Arten von Feedback. Die häufigsten sind jedoch die einfache Rückmeldung, das konstruktive und das kritische Feedback. Einfaches Feedback ist eine Rückmeldung über etwas, was du getan hast oder etwas, worauf du dich beziehst. Dies kann positiv oder negativ sein. Kritisches Feedback ist hingegen eine Rückmeldung, die dir sagt, was nicht so gut läuft und was du besser machen kannst.

Es ist oft schwieriger zu akzeptieren als einfaches Feedback, aber es ist hilfreich, um zu wachsen und zu lernen. Konstruktives Feedback ist eine Kombination aus einfachem und kritischem Feedback. Es gibt dir Informationen über das, was du getan hast oder worauf du dich beziehst, aber es gibt dir auch Hinweise darauf, wo es noch verbessert werden kann. Dieses Feedback ist am besten für deine Weiterentwicklung geeignet.

3. Wann sollte ich Feedback geben?

Die richtige Zeit, um Feedback zu geben, ist ein grundlegender Teil des Erfolgs. Wenn das Feedback nicht angemessen vermittelt wird, kann es dem Empfänger schaden und sogar einen negativen Einfluss auf die Motivation haben. Zu wissen, wann man Feedback geben sollte, erfordert eine sorgfältige Überlegung und Abwägung.

Feedback sollte nicht nur regelmäßig gegeben werden, sondern auch zu dem passenden Zeitpunkt. Wenn die Person, der du Feedback gibst, gerade eine schwere Aufgabe erfüllt hat, ist es sehr wichtig, das Feedback sofort zu geben. Dadurch kann der Mitarbeiter den Wert seiner Leistung schneller erkennen und hat die Möglichkeit, noch mehr zu lernen und zu wachsen.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Tatsache, dass es eine Frage des Respekts ist, Menschen unmittelbar nach ihren Bemühungen für ihre Arbeit zu loben oder zu kritisieren. Es ist jedoch auch wichtig, dass du dir die Zeit nimmst und dein Feedback gut formulierst. Es sollte klar und detailliert formuliert werden und auf Merkmale eingehen, die der Mitarbeiter bei der Erfüllung seiner Aufgaben erfolgreich umgesetzt hat oder verbessern kann. Außerdem sollte man darauf achten, dass man in einem angemessenen Ton spricht und mögliche Kritik respektvoll formuliert.

Die beste Art Feedback zu geben ist natürlich immer noch im direkten Gespräch mit dem Mitarbeiter. Es bietet eine viel intensivere Interaktion und ermöglicht es sowohl dem Vorgesetzten als auch dem Mitarbeiter ein besseres Verständnis für den anderen herzustellen – was dazu beitragen kann, ein produktiveres Arbeitsumfeld zu schaffen.

4. Wie kann ich mein Feedback verbessern?

1. Feedback sollte konstruktiv sein

Konstruktives Feedback ist ein wesentlicher Bestandteil effektiven Feedback. Es sollte den Empfänger dazu anregen, sein Verhalten oder seine Leistung zu verbessern, statt ihn einfach nur zu kritisieren. Um sicherzustellen, dass Ihr Feedback konstruktiv ist, sollten Sie es immer auf eine positive Weise formulieren und sich darauf konzentrieren, was der Empfänger tun kann, um seine Leistung zu verbessern.

2. Feedback sollte möglichst präzise sein

Präzises Feedback ist ebenfalls sehr wichtig, damit es tatsächlich hilfreich ist. Unpräzises Feedback hat oft den Effekt, dass der Empfänger sich fragt, worauf genau Sie eigentlich hinauswollen. Dadurch wird er verunsichert und fühlt sich vielleicht sogar angegriffen. Achten Sie also darauf, Ihr Feedback so präzise wie möglich zu formulieren. So kann der Empfänger es leichter umsetzen und verbessern.

3. Feedback sollte zeitnah sein

Zeitnahes Feedback ist besonders wichtig, da es den Empfänger dazu motiviert, sein Verhalten oder seine Leistung sofort zu verbessern. Wenn Sie Ihr Feedback erst lange Zeit nachdem die entsprechende Situation stattgefunden hat, ist es schwer für den Empfänger, es noch umzusetzen oder überhaupt noch zu verinnerlichen. Achten Sie also darauf, Ihr Feedback immer so zeitnah wie möglich zu geben.

4. Feedback sollte regelmäßig gegeben werden

Regelmäßiges Feedback ist ebenfalls sehr wichtig, damit der Empfänger weiß, woran er arbeiten muss und was er verbessern kann. Wenn Sie Ihr Feedback nur sporadisch geben, ist es schwer für den Empfänger, sich daran zu orientieren und konsequent danach zu handeln. Achten Sie also darauf, Ihr Feedback regelmäßig zu geben – am besten nach jeder relevanten Situation oder Leistung des Empfängers.

5. Feedback sollte offen und ehrlich sein

Offenes und ehrliches Feedback ist besonders wichtig, damit der Empfänger weiß, woran er arbeiten muss und was er verbessern kann. Wenn Sie Ihr Feedback nur sporadisch geben oder es verhüllen, ist es schwer für den Empfänger, sich daran zu orientieren und konsequent danach zu handeln. Achten Sie also darauf, Ihr Feedback offen und ehrlich zu formulieren.

Die S+P Idee

Das S&P Unternehmerforum bietet seinen Kunden ein umfassendes Angebot an Online Schulungen. Das Programm umfasst sowohl allgemeine Themen wie Marketing, Vertrieb oder Finanzen als auch branchenspezifische Themen wie Compliance, Geldwäscheprävention und Risikomanagement. Jedes Seminar wird von erfahrenen Referenten geleitet, die den Teilnehmern praxisnahe Tipps und Tricks vermitteln.

Dabei liegt der Schwerpunkt auf der Verbesserung der strategischen, konzeptionellen und operativen Fähigkeiten von Fach- und Führungskräften. In den Seminaren werden neben den aktuellsten Erkenntnissen auch Fallstudien und Best-Practice-Beispiele vermittelt.

Dein Nutzen mit der S+P Idee:

? Out-of-the-box-Denken mit S+P Fallstudien.

? Mehr Sicherheit bei der Zukunftsplanung und im Transformations-Prozess.

? Kombination aus Information und Diskussion mit erfahrenen Kollegen.

? Vorteile und Chancen einzelner Lösungen branchen-übergreifend diskutieren.

? Keine graue Theorie. Die Praxis steht im Mittelpunkt.

? Direkte Umsetzung mit der S+P Tool Box.

Schneller Karriere machen und erfolgreicher sein

Seminare zum Thema Kommunikation

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

S&P Unternehmerforum GmbH

Herr Achim Achim

Feringastr. 12 A

85774 Unterföhring

Deutschland

fon ..: +49 89 452 429 70 – 100

web ..: https://sp-unternehmerforum.de/

email : service@sp-unternehmerforum.de

Seminare + Online Schulungen + Inhouse Training

Du suchst Seminare und Online Schulungen? S+P Unternehmerforum ist ein innovativer Seminar-Anbieter für Nicht-Finanzunternehmen und Finanzunternehmen.

Die S+P Idee: Mit den S+P Seminaren setzt Du Lösungen ohne Umwege um und sicherst Deine Chancen.

Unsere Mission: Mit der S+P Tool Box das Beste für Dich und Dein Unternehmen schaffen.

ProvenExpert: S+P Seminare werden von den Teilnehmern mit 4,65 von 5 Sternen bewertet

Pressekontakt:

S&P Unternehmerforum GmbH

Herr Achim Schulz

Feringastr. 12A

85774 Unterföhring bei München

fon ..: +49 89 452 429 70 – 100

web ..: https://sp-unternehmerforum.de/

email : service@sp-unternehmerforum.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

TuneFab Spotify Music Converter bis zu 50 % RABATT – Großer Sonderverkauf an Weihnachten 2022