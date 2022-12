Künstler schenkten Freude bei Firmen Weihnachtsfeier

Für die Weihnachtsfeier der Firma GK sorgte ein Künstler Duo für die Unterhaltung. Das Showprogramm mit Origami Kunst, Sandmalerei und Seifenblasenshow fand bei allen Gästen großen Anklang.

Künstler begeisterten IT und Software Spezialisten bei Weihnachtsfeier der Firma

Markneukirchen. Endlich und langersehnt fand in diesem Jahr wieder die Weihnachtsfeier der Firma GK Software statt. In diesem Jahr folgten besonders viele Mitarbeiter der Einladung zur Betriebsweihnachtsfeier, daher hat man sich für die großräumige Musikhalle in Markneukirchen entschieden. Festlich geschmückt machte der Saal einen gemütlichen Eindruck, das Buffet ließ im Foyer schon auf sich warten und es sollte noch mehr zur Unterhaltung auf die Gäste beitragen. Denn in diesem Jahr hatte die Geschäftsleitung der IT Firma auch international bekannte Künstler zur Firmenweihnachtsfeier eingeladen, die den Event versüßen und zum Gelingen erheblich beitragen sollten. Zunächst wurden die Gäste aber mit Glühwein an den außenstehenden Weihnachtshütten und später im Foyer durch die weihnachtlichen Klänge des kleinen Schülerkonzerts auf die Weihnachtsfeier der Firma eingestimmt.

Künstlerin verteilte Willkommensgeschenke auf Weihnachtsfeier

Dann öffneten sich die Türen zum Saal und dort sorgte eine Origami Künstlerin für den Empfang und beste Unterhaltung. Durch das augenprächtige Kostüm, wie es schien auch aus Papier gefaltet, war Sabrina wirklich nicht zu übersehen. Und die Künstlerin faltete Ihren Zuschauern temporeich Origami Figuren passend zur Firmenweihnachtsfeier. Man sollte staunen, was alles aus bunten Papierblättern entstehen konnte, während Sie sich ganz nebenbei sehr charmant mit den Gästen unterhielt. So entstanden in Windeseile Glücksbringer, Weihnachtsdeko und Rentiere, aber auch Diamantringe aus Papier als vorweihnachtliches Give-Away. Seelig gingen die Mitarbeiter an Ihre Tische und freuten sich über diese unerwartete Geschenkidee und die schöne Showeinlage von Papier Künstlerin Sabrina.

Passend zu Weihnachten schwebten schillernde Seifenblasen durch die Bühne

Als alle Ihre Plätze eingenommen und die Freunde und Kollegen aus allen IT Bereichen begrüßt hatten, ließ es sich die Geschäftsleitung nicht nehmen die Anwesenden persönlich durch eine Begrüßungsrede auf der großen Showbühne willkommen zu heißen. Es gab einen Überblick für das kommende Jahr und gebührenden Dank an alle im Unternehmen, die die Firma durch die Pandemiezeit begleitet haben und große Vorfreude auf die heutige Weihnachtsfeier der Firma. Nach den Reden wurde die Bühne wieder freigemacht, um der bereits erwähnten Origami Künstlerin den Weg zu ebnen. Denn Sabrina schlüpfte nun in die Rolle der Moderatorin für die Betriebsweihnachtsfeier und kündigte den ersten Showact an. Musik ertönte und Seifenblasenkünstler Blub betrat die Bühne mit einem riesigen Zylinder und Frack, alles in leuchtendem Lila. Er wirkte selbst wie ein Kind welches die Seifenblasen für sich entdeckte und immer wieder über den Zauber dieser schillernden Kunstwerke staunte. Und auch die Zuschauer staunten nicht schlecht, was er sich für diese Weihnachtsfeier hat einfallen lassen. Es entstanden Türme aus aufeinandergestapelten Seifenblasen, drehende Karusselle aus zarten Kugeln und er konnte sogar viele kleine Seifenblasen in eine große Seifenblase hauchen. Manche füllte er mit Nebel, wieder andere ließ er wie einen Tennisball auf einem Schläger tanzen. Auf https://www.blubshow.de/kuenstler-fuer-weihnachtsfeier können Interessierte einen Eindruck der Show über den Videotrailer des Künstlers erhalten. Blub hebelte in seiner Seifenblasenshow die Gesetze der Physik aus und füllte die Bühne mit schillernden, zarten Bällen aus Seife. Am Ende dieses Programms ließ der Künstler einen riesigen Regenbogen aus Seife erscheinen und tauchte selbst in seine gigantische Hülle aus seifigem Nass hinein. Die Gäste der Weihnachtsfeier waren sichtlich hingerissen von all der Magie, die von seiner Unterhaltung ausging – ein gelungener Auftakt zu diesem Event. Nach dieser bunten und fröhlichen Showeinlage war es dann Zeit für das Büffet des Abends, welches großen Andrang fand. Viele kulinarische Köstlichkeiten an unterschiedlichen Stationen luden zum Schlemmen ein. Man hatte sich für diese Betriebsweihnachtsfeier viel Mühe gegeben und verwöhnte die Mitarbeiter des Software Unternehmens mit weihnachtlichem Essen und besten Weinen aus der Region.

In ihrer Show spiegelte die Sandmalerin die Firmen-Philosophie wider

Nach dem Essen überraschten nochmals die gebuchten Künstler mit außergewöhnlichen Ideen für die Weihnachtsfeier der Firma. Nun war Sabrina an der Reihe zu zeigen, dass Sie nicht nur Außergewöhnliches aus Papier falten konnte. Dieses Mal formten Ihre Finger keine Skulpturen aus Blättern, sondern Bilder in Sand. Denn die Unterhaltungskünstlerin entpuppte sich in diesem Showact als exzellente Sandkünstlerin, die sich etwas ganz Besonderes hat einfallen lassen, um die diesjährige Weihnachtsfeier für die Mitarbeiter unvergesslich werden zu lassen. Dazu benötigte sie einen beleuchteten Tisch und eine große Leinwand, auf der diese Sandmalerei Show für alle gut ersichtlich präsentiert wurde. Der Sand in diesem Tisch wurde von der Künstlerin zu Schneelandschaften oder gar Gesichtern geformt. Hier flog Santa Claus mit seinem Schlitten, dort wurden Geschenke unter den Baum gelegt – eine wundervolle Geschichte entstand vor den Augen der Anwesenden und verzauberte alle im Saal. Wenn Sie mehr über die Künstler für Weihnachtsfeier erfahren möchten, dann können Sie alle Infos unter https://www.blubshow.de/showacts-events/unterhaltung-weihnachtsfeier einsehen. Als spezielles Geschenk für die Firmenweihnachtsfeier hatte sich die Künstlerin dann noch ein tolles Schlussbild ausgedacht, welches auf das Software Unternehmen zugeschnitten war. Das Logo erschien und ein visuelles Dankeschön an die Mitarbeiter entstand. Die Zuschauer dankten es ihr mit langanhaltendem Applaus. Man konnte mit Fug und Recht sagen, dass die Organisatoren der diesjährigen Betriebsweihnachtsfeier ein gutes Händchen hatten. Und so bekamen alle Beteiligten, vom DJ bis zum Catering und natürlich auch die diesjährigen Künstler ein dickes Lob von der Unternehmensleitung.

