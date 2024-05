Neues AI-Startup Insage revolutioniert Datenanalyse für E-Commerce Unternehmen

Insage ermöglicht es den Nutzern in natürlicher Sprache mit Ihren Daten zu interagieren. Dadurch können tiefe und komplexe Einblicke in kürzester Zeit gewonnen werden.

Mannheim, 15. Mai 2024 – Simon Engelhorn, Matthias Storch und Marc Schauer haben Insage gegründet, ein aufstrebendes AI-Startup mit Sitz in Mannheim. Nach monatelanger intensiver Entwicklung präsentiert das Team stolz ihre innovative Lösung „Insage – Your data elevated by AI“ der Öffentlichkeit. Diese revolutionäre Software ist darauf ausgelegt, E-Commerce Unternehmen bei der Zusammenführung und Auswertung ihrer Daten aus verschiedenen Quellen wie Shopify, Facebook, Instagram, TikTok und anderen Systemen zu unterstützen.

Insage nutzt künstliche Intelligenz, um Benutzern die Möglichkeit zu geben, in natürlicher Sprache mit ihren gesammelten Daten zu interagieren. Dadurch können tiefe und komplexe Einblicke in kürzester Zeit gewonnen werden. Die Software bietet außerdem automatisierte Analyse- und Integrationsfunktionen für externe Daten wie Wetterdaten, Feiertage, Ferien und Großereignisse. Dadurch werden Unregelmäßigkeiten schnell erkannt und analysiert. Insage ermöglicht präzise Vorhersagen und sendet proaktiv Nachrichten an den Nutzer um relevante Werttreiber im E-Commerce zu optimieren. Der Nutzer kann jede Frage an die eigenen Daten stellen und bekommt individuell recherchierte Antworten, aber das System sendet auch proaktiv und selbstständig Nachrichten zu aktuellen Erkenntnissen und Insights.

Vor der Gründung von Insage war Simon Engelhorn als COO des renommierten Handelsunternehmens „Engelhorn“ tätig, das einen Jahresumsatz von etwa 200 Millionen Euro und über 1000 Mitarbeiter verzeichnete. Matthias Storch bringt über 20 Jahre Unternehmensgründungserfahrung mit, einschließlich des erfolgreichen Verkaufs seines ersten Unternehmens an einen Verlag in Bayern. Er ist auch Mitbegründer der Good Brands AG, einer Frühphasen Venture Capital Firma, die sich auf D2C Startups spezialisiert hat. Marc Schauer, der dritte Mitgründer, startete sein erstes E-Commerce Unternehmen im Jahr 2019 und hat seitdem erfolgreich andere Online-Unternehmen in ihrer Wachstumsphase beraten. Schon damals entwickelte er erste AI-gestützte Lösungen, um Beratungsprozesse zu optimieren.

Insage ist bereit, die Welt des E-Commerce mit bahnbrechenden Innovationen zu revolutionieren und Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Daten optimal zu nutzen, um ihr Wachstum zu steigern und ihre Ziele zu erreichen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Webseite von Insage: www.insage.io

