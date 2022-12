Uns fehlt ein größerer Fitnessstudio Kundenstamm

Marketing ist sehr wichtig, weil es Ihnen hilft, eine Beziehung zu Ihrer Zielgruppe aufzubauen. Es dient dazu, diese anzusprechen und im besten Fall zu zahlenden Kunden zu machen.

Diese Satz gehört immer häufiger zum Vokabular vieler Studiobesitzer:innen. Die Corona Pandemie, gefolgt von angestiegenen Energiekosten, haben zahlreiche Fitnessstudios in eine Schieflage manövriert. Ich empfehle fünf Marketing Tipps für eine gezielte schnelle Kundengewinnung:

„Keine Provision, keine Motivation“ – das ist einer meiner Leitsätze. Provisionen für Mitarbeiter:innen bringen eine neue „Triebkraft“ in Ihr Fitnessstudio. Zudem werden Ihre Mitarbeiter:innen „selbstständiger“. Bei der Teambesprechung erhält jeder/jede Mitarbeiter:in 500 Gutscheine für 14 Tage kostenloses Training für zwei Personen. Jeder/jede Fitnessstudioangestellte favorisiert einen Supermarkt, eine Tankstelle, einen Friseur oder eine Bäckerei. Er/Sie kennt auf jeden Fall einen/eine Mitarbeiter:in oder bestenfalls den Chef/die Chefin persönlich. Diese werden gebeten, Gutscheine an Mitarbeiter:innen und Kund:innen dieser Geschäfte zu verteilen. Derartige Aktionen haben schon 40 Neue Mitglieder:innen in 30 Tagen gewonnen. Der Erfolg ist zu 100% dem Mitarbeiter:innen Einsatz geschuldet.

Social Media Kampagne mit Kund:innen Testimonials – Immer mehr Fitnessstudios nutzen Social media für neue Kund:innengewinnung. Die Social Media Videos sollen sich geradlinig, klar und authentisch anfühlen, dabei der Zielgruppe entsprechend durchaus auch Stil haben. Sie könnten zum Beispiel einen Miniwerbespot in Eigenregie produzieren mit einer maximalen Länge von einer Minute. Wichtig ist, dass am Filmende ein QR Code erscheint, der für die Dauer von 14 Tagen kostenlose Trainingsgutscheine für zwei Personen anbietet. Die erfolgsversprechendsten Themen für eine derartige Kampagne sind:

Diabetes mellitus Typ 2 (7,2 Prozent der Erwachsenen im Alter von 18 bis 79 Jahren wurden Diabetes diagnostiziert.) Quelle: © Robert Koch-Institut 2016, Studie DEGS1, Erhebung 2008-2011

Abnehmen (23 Prozent der Männer und 24 Prozent der Frauen sind stark übergewichtig. Quelle: © Robert Koch-Institut 2014, Studie DEGS1, Erhebung 2008-2011

Rückenschmerzen (acht von zehn Menschen leiden unter Rückenschmerzen) Quelle: Arbeitskraftabsicherung von Swiss Life

Gruppentrainingskund:innen sind optimal 92% der Menschen vertrauen den Empfehlungen ihrer Freund:innen. Deshalb muss vor jeder Gymnastikstunde das Angebot lauten: „Wer möchte nächste Stunde einen Freund/eine Freundin mitbringen? Bitte am Ende dieser Stunde eine VIP Trainingskarte bei mir abholen“. Nach meiner bisherigen Erfahrung ergeben sich bei ca. zwanzig Kursen pro Woche jeweils zwanzig bis dreißig neue Termine für Probetrainings.

Umsatzsteigerung durch Promotion Um die richtige Zielgruppe zu erreichen, muss ich alle 30 Tage eine Promotion Aktion starten, um die gewünschte Zielgruppe effektiv anzusprechen. Die besten Standorte sind: Shopping-Center, Bahnhöfe, Universitäten, Supermärkte / Geschäfte im Einzelhandel. Was macht eine effektive Promotion? Ganz einfach: Takeaways, Erfolgsmessung, Gewinnspiele.

Freitags-Gast-Tag – seit 1982 ein Erfolg – Führen Sie einen „Gast-Tag“ ein – jeden Freitag. Die Fitness Kund:innen trainieren den Gast selbst nach dem Motto: „Ich bin der Trainer“. Im Anschluss an das Probetraining nimmt der/die offizielle Trainer:in Stellung zum Training des/der „Aushilfstrainer:in“ (Beratung/Verkauf). Der Freitag ist der ideale Tag für diese Aktion, da bereits das Wochenende begonnen hat und die Leute ganz einfach „gut drauf“ sind. Diese Strategie habe ich 1982 eingeführt, und sie ist noch heute in vielen Fitnessstudios ein Erfolg.

Fitnessstudios Deutschland

