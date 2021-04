LogiMAT.digital: Der Smart Dolly Pack von Smart-Flow im Rampenlicht

Die belgischen Schwesterunternehmen Gamma-Wopla SA und Smart-Flow Europe SA werden Teil der LogiMAT.digital Intralogistics Community.

Ab 22. April bringt die digitale Matchmaking Plattform LogiMAT.digital Anbieter und Interessenten zusammen und ermöglicht erstklassiges, interaktives Networking sowie die direkte Kommunikation zwischen den Teilnehmern. Der Behälterproduzent Gamma-Wopla und der Palettenhersteller Smart-Flow werden die Plattform nutzen um ihre innovativen und nachhaltigen Logistiklösungen aus Kunststoff digital zu präsentieren.

Der neue Smart Dolly Pack von Smart-Flow steht im Rampenlicht der LogiMAT.digital 2021. Der wendige Dolly ist die Innovation unter den Transportrollern und dies ganz ohne digitale Komponenten. Im Gegensatz zu handelsüblichen Dollys lässt sich der Smart Dolly Pack dank eines Sleeves im Handumdrehen selbst zu einem Behälter und rollendem Verkaufsdisplay umfunktionieren. Durch die einfache Anbringung der faltbaren Kunststoffummantelung und eines Behälterdeckels wird der Transportroller zu einem stabilen Ladungsträger. Durch die Verschlussriegel an Deckel und Palette ist keine zusätzliche umweltbelastende Umreifung nötig. Außerdem sorgen die arretierbaren Eingriffsklappen des Sleeves für ein schnelles Be- und Entladen der Ware. Der Behälteraufsatz kann beim Leertransport zusammengefaltet werden und so lässt sich im Lager oder auf dem LKW eine Platzersparnis von bis zu 62 Prozent erzielen.

Auf dem Deckel des integrierten Behälters lassen sich zusätzliche Behälter stabil stapeln, so dass sich der Smart Dolly Pack für den sicheren Transport verschiedenster aufeinander gestapelter Behälterarten perfekt eignet. Das macht ihn besonders flexibel im Handling und er ist so sehr vielseitig einsetzbar. Gerade in engen Regalgängen oder Ladengassen lässt sich der wendige Smart Dolly Pack sicher rangieren und stellt eine echte Erleichterung für das Logistik- und Verkaufspersonal dar. Durch den stabilen Aufbau von Rollen, Sleeve und festem Deckel, lässt sich der Smart Dolly Pack besonders hoch stapeln, wodurch mehr Platz im Lager oder auf der Ladenfläche genutzt werden kann. Einzigartig kann der Smart Dolly Pack auch als mobiles Display genutzt werden und in kürzester Zeit mit unterschiedlichen Waren bestückt und auf der Verkaufsfläche variabel platziert werden kann.

Durch seine zahlreichen Vorteile ist der Smart Dolly Pack im Rennen für den diesjährigen „LogiMAT Best Product Award“.

„Unser Smart Dolly Pack ist eine echte Innovation unter den Transportrollern, da er der einzige Dolly ist, der selbst zum Behälter umfunktioniert und als mobiles Verkaufsdisplay genutzt wer-den kann. Wir hoffen, dass die dadurch entstehenden Vorteile auch die Expertenjury überzeugen.“, so Grégory Vandewiele, Plant Manager von Smart-Flow Europe SA.

Gamma-Wopla und Smart-Flow freuen sich auf den digitalen Austausch mit Kunden, Partnern und Experten aus dem Logistikumfeld.



Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Smart-Flow Europe SA

Herr Michael Cibois

Rue Du Plavitout 133

Mouscron Mouscron

Belgien

fon ..: +32 56 28 26 90

web ..: https://www.smart-flow.com

email : info@smart-flow.com

Über Smart-Flow Europe SA

Smart-Flow SA gehört gemeinsam mit Gamma-Wopla SA zu den Top-Herstellern von wiederverwendbaren Behältern und Paletten aus Kunststoff. Die Schwesterunternehmen sind seit 29 Jahren familiengefuhrt, innovativ und stark kundenorientiert. Die Behälter und Paletten gibt es in nest-, stapel- und faltbaren Ausführungen und sie lassen sich mit kompatibler Zusatzausstattung zu effizienten Verpackungslösungen kombinieren. Alle Produkte von Gamma-Wopla und Smart-Flow unterstützen die Nachhaltigkeit indem sie intelligent die Ressourcen schonen. Denn neben der Patz-, Gewichts- und Transportkostenersparnis sind sie dauerhaft wiederverwendbar und zu 100 Prozent recycelbar.

Mehr Informationen über Smart-Flow: www.smart-flow.com

Pressekontakt:

brandworkers GmbH

Frau Beate Jahoda

Schmale Seite 14

69198 Schriesheim

fon ..: 06203937536

email : info@brandworkers.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Media Exklusiv: Kunst & Entwicklung der Buchbinderei Sabori Immobilien unterstützt Eigentümer beim Verkauf vermieteter Immobilien