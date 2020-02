OMEGA Waagen GmbH auf der Logimat 2020

Erstmals stellt die OMEGA Waagen GmbH ihre neuen Produkte auf der LogiMAT 2020 aus. Sie finden uns in Halle 10 Stand 45H

Erst wenige Monate auf dem Markt und schon auf der LogiMAT 2020 mit eigenem Messestand vertreten – die neuen Produkte der OMEGA Waagen GmbH machen es möglich. Der Kommissioniertisch KT-01 ist mit seiner extrem hohen Auflösung und dem umfangreichen Zubehör die Lösung für die Kommissionierung in allen industriellen Anwendungsbereichen. Alle Test hat das System mit Bravur bestanden und ist schon wenige Tage nach seiner endgültigen Fertigstellung bei Kunden im Einsatz. Die Rückmeldung sind äußerst positiv und Anschlussaufträge laufen bereits. Insgesamt ein voller Erfolg den wir mit der Ausstellung auf der LogiMAT 2020 noch weiter voran bringen möchten.

Unsere Auswertungen WA-01 und WA-08 decken den kompletten Anwendungsbereich in der Wägetechnik ab. Eine Anbindung an ein vorhandenes ERP-System ist ohne viel Aufwand möglich und damit können die mit der Waage ermittelten Werte direkt in die Warenwirtschaft übernommen werden. Eine W-LAN oder Bluetooth Übertragung ist optional möglich, wie auch der Ausdruck über verschiedene Drucker.

Das Highlight ist aber wohl das Volumenmesssystem. Es gibt nur wenige Anbieter in diesem Bereich und noch weniger die ein solches System eichfähig liefern können. OMEGA Waagen GmbH gehört nun zu diesen wenigen. Das Volumenmesssystem wird mit unserer Auswertung WA-08 verbunden und liefert hochpräzise Maße und Gewichte. Durch die Eichfähigkeit können rechtsverwertbare Ergebnisse ermittelt und verarbeitet werden.

Wir freuen uns auf Ihren Messebesuch!

Teilnahme der OMEGA Waagen GmbH an der LogiMAT 2020

