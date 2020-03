Auswerteelektronik WA-01 von OMEGA Waagen GmbH

Endlich ist die WA-01 Waagenanzeige von OMEGA Waagen GmbH verfügbar. Wir haben lange darauf gewartet.

Auswerteelektronik WA-01

Die Auswerteelektronik WA-01 überzeugt durch eine hochwertige Optik und Haptik. Das gelungene Design spiegelt die hochwertige Verarbeitung bis ins Detail wieder.

Aus Aluminiumblöcken werden die Gehäuseteile gefräst. Beide werden glasperlengestrahlt und der Deckel wird darüberhinaus in anthrazit eloxiert. Dies ergibt eine hervorragende Optik und Haptik. Das Logo und die Produktbezeichnung wird eingraviert.

Schutzart

Eine vollflächig verklebte Tastaturfolie und eine Dichtung sorgen für einen hohen Schutz gegen Staub, Schmutz und Wasser. Die Schutzart IP67 erlaubt sogar zeitweiliges Untertauchen, womit sich die Auswerteelektronik WA-01 besonders für industrielle, aber auch für Anwendungen im Außenbereich eignet.

Stromversorgung

Die Stromversorgung ist innen liegend und wird mit dem mitgelieferten Netzteil via USB geladen. Ist mal keine Steckdose in der Nähe kann auch über viele andere USB-Stromversorgungen, wie z. B. ein Laptop geladen werden. Während des Ladevorgangs ist ein Betrieb der WA-01 durchgängig möglich. Damit lassen sich auch mobile Anwendungen abbilden.

Datenübertragung

Die Datenübertragung kann per Bluetooth, W-LAN oder RS-232 erfolgen. Diese optionalen Lösungen werden in dem Gehäuse verbaut und der IP-Schutz bleibt bestehen.

Anschlussmöglichkeiten

Die WA-01 kann an alle gängigen Wägezellen und Plattformen und Bodenwaagen angeschlossen werden. Damit kann eine Neuanschaffung einer kompletten Waage umgangen werden, wenn lediglich die alte Auswerteelektronik nicht mehr funktionstüchtig ist.

Zertifikate

Die WA-01 hat eine Zulassung für den eichpflichtigen Verkehr und darf an Waagen der Klasse III und IIII betrieben werden.

Made in Germany

Wir wollten mit der WA-01 einen neuen Standard schaffen und unsere hohen Qualitätsansprüche umsetzen. Dies gelang uns zusammen mit unseren Lieferanten. Dabei setzen wir auf unser Know how und das unserer Partner. Sowohl der Metallbau, wie auch die Tastaturfolien und die Endmontage erfolgen ausschließlich in Deutschland. Damit haben wir uns das Prädikat „Made in Germany“ verdient.

Noch Fragen?

Wenden Sie sich gern an das motivierte Vertriebsteam der OMEGA Waagen GmbH. Unsere Mitarbeiter stehen Ihnen gern für Rückfragen zu unseren Produkten zur Verfügung. Ihre Aufgabenstellung ist unser Antrieb!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

OMEGA Waagen GmbH

Herr Mario Schmidtke

Schnatgang 3

49377 Vechta

Deutschland

fon ..: 04447-969463-0

web ..: https://omega-waagen.de

email : info@omega-waagen.de

Auswerteelektronik WA-01 der OMEGA Waagen GmbH für alle Waagen. Eichfähig für Waagen der Klasse III und IIII.

