Gründung der OMEGA Waagen GmbH

Hersteller von Waagen und wägetechnischen Lösungen für Industrie, Handel, Logistik und Landwirtschaft. Vertrieb von Waagen, Wägezellen, Waagenkomponenten.

Die beiden Geschäftsführenden Gesellschafter Mario Schmidtke und Christian Osterhues gründeten am 23.10.2019 die OMEGA Waagen GmbH mit Hauptsitz in Damme und Produktionsstandort Vechta Langförden. Mit der Aufnahme der Geschäftstätigkeit am 01.11.2019 wurde der Grundstein für einen erfolgversprechenden Businessplan gelegt.

Beide Geschäftsführer waren über viele Jahre hinweg bei einem namhaften Hersteller von Waagen und Wägetechnik in verantwortungsvollen Positionen beschäftigt. Mario Schmidtke war vorwiegend im kaufmännischen Bereich als Qualitätsmanagementbeauftragter, Vertriebsleiter, Ausbildungsleiter und nicht zuletzt Verantwortlicher für die Konformitätsbewertung von NSW (nicht selbsttätigen Waagen) nach Richtlinie 2014/31/EU angestellt. In seinen Aufgabenbereich viel auch die Schulung der eigenen und der angeschlossenen Unternehmen im Bereich der Konformitätsbewertung, welcher die Verwendung dieser Waagen im eichpflichtigen Verkehr ermöglicht. Christian Osterhues war technischer Leiter und Verantwortlicher für die Messmittel. Er pflegte immer einen engen Kontakt zum Kunden und erarbeitete viele Lösungsansätze für Problemstellungen des Kunden. Die Fehlersuche und -behebung gehörte ebenso zu seinem Aufgabenbereich wie die von Waagen, die Eichvorbereitung und die Eichbegleitung.

Diese umfangreichen Erfahrungen nahmen beide Gesellschafter mit ins eigene Unternehmen und stellen ihr know how den Kunden zur Verfügung. Die Produkte eines sehr erfolgreichen Premiumherstellers für Waagen und Waagenkomponten wurden ins Produktprogramm aufgenommen und werden stetig mit eigenen Produkten erweitert. Hierdurch können Lösungen für alle Aufgabenstellungen dargestellt werden. Neben der Herstellung und Vertrieb ist ein weiterer Kernprozess die Kalibrierung von Waagen im Rahmen des Qualitätsmanagement, die Eichvorbereitung und -begleitung sowie die Reparatur von Waagen gleich welchen Herstellers.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

OMEGA Waagen GmbH

Herr Mario Schmidtke

Schnatgang 3

49377 Vechta

Deutschland

fon ..: 04447-969463-1

web ..: https://shop.omega-waagen.de

email : mario.schmidtke@omega-waagen.de

