Natur erwandern, Erlebnis Eifelsteig – Ein Fernwanderweg-Reisebericht

Helmut Kautzner beschreibt in „Natur erwandern, Erlebnis Eifelsteig“ eine lange Wanderung von Kornelimünster nach Gerolstein.

Nachdem der Autor des vorliegenden Reiseberichts von der Pfalz nach Düren zog, war für ihn nach ein paar Jahren eins klar: Er musste die Eifel genauer kennen lernen. Und was eignet sich dazu besser als eine lange Wanderung? Der erfahrene Wanderer recherchierte im Internet und fand Informationen über den Eifelsteig, der passenderweise genau zu dieser Zeit (2009) in vollem Umfang geöffnet wurde. In diesem Reisebericht beschreibt der Autor seine Begehung dieses Fernwanderweges von Kornelimünster nach Gerolstein. Er wanderte in den Jahren 2009 und 2010 neun von 15 möglichen Etappen ab. Der gesamte Fernwanderweg verläuft von Aachen bis nach Trier durch die Eifel.

Das Buch enthält neben dem Text mit den Angaben zu Natur und Sehenswürdigkeiten begleitende eigene Fotos und Infoblätter.

Sowohl „alte Hasen“ als auch unerfahrenere Wander werden von den Informationen in „Natur erwandern, Erlebnis Eifelsteig“ von Helmut Kautzner profitieren. Die Leser erhalten hilfreiche Informationen über die Ausrüstung, die man für solch eine Wanderung benötigt – und zwar von jemandem, der weiß, was er tut. Dadurch kann man vermeiden, zu viel oder zu wenig einzupacken und unterwegs auf Probleme zu stoßen. Vor allem Menschen, welche den Eifelsteig selbst begehen möchten, werden diesen praktischen Reisebericht sehr hilfreich finden, um sich selbst ideal vorzubereiten.

„Natur erwandern, Erlebnis Eifelsteig“ von Helmut Kautzner ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7497-7733-4 zu bestellen. Der tredition Verlag hat es sich zum wichtigsten Ziel gesetzt, jungen und unbekannten Autoren die Veröffentlichung eigener Bücher zu ermöglichen, aber auch Verlagen und Verlegern eine Kooperation anzubieten. tredition veröffentlicht Bücher in allen Medientypen, vertreibt im gesamten Buchhandel und vermarktet Bücher seit Oktober 2012 auch aktiv.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

