  • Mietpreis online berechnen

    Brand & Co. startet ortsspezifischen Mietpreisrechner für Bad Oeynhausen, Löhne und Vlotho

    Kostenfreier Mietpreisrechner für Vermieter auf Basis regionaler Marktdaten

    Bad Oeynhausen / Löhne / Vlotho – Mit dem neuen Mietpreisrechner von Brand & Co. können Vermieter ab sofort die potenzielle Miete ihrer Immobilie online berechnen. Der Rechner ist aktuell für die Städte Bad Oeynhausen, Löhne und Vlotho verfügbar und bietet eine ortsspezifische Mietpreiseinschätzung, die in dieser Form bislang einzigartig in der Region ist.

    Mietpreis online berechnen statt schätzen

    Während nahezu alle Immobilienmakler inzwischen kostenfreie Online-Immobilienbewertungen anbieten, beziehen sich diese Tools in der Regel ausschließlich auf Verkaufspreise von Immobilien. Eine vergleichbare digitale Lösung zur Mietpreisermittlung – insbesondere mit klarem regionalem Bezug – ist bislang kaum vorhanden.

    Der neue Mietpreisrechner von Brand & Co. schließt diese Lücke und richtet sich gezielt an Eigentümer und Vermieter, die ihre Immobilie in Bad Oeynhausen, Löhne oder Vlotho vermieten möchten. Die Berechnung berücksichtigt sowohl regionale Marktdaten als auch objektspezifische Merkmale wie Lage, Wohnfläche und Ausstattung.

    Mietpreisrechner für Bad Oeynhausen, Löhne und Vlotho

    Gerade im regionalen Mietmarkt ist eine marktgerechte Mietpreisermittlung entscheidend für eine erfolgreiche Vermietung. Pauschale oder überregionale Online-Tools liefern hierfür oft nur unzureichende Ergebnisse.

    „Eine realistische Mietpreiseinschätzung setzt detaillierte Kenntnisse des lokalen Immobilienmarktes voraus“, erklärt Brand & Co. „Unser Mietpreisrechner wurde speziell für die Städte Bad Oeynhausen, Löhne und Vlotho entwickelt und bildet die regionalen Besonderheiten gezielt ab.“

    Regionale Kompetenz durch IVD-Marktberichterstattung

    Brand & Co. ist seit vielen Jahren im Immobilienmarkt von Bad Oeynhausen und Löhne aktiv und verfügt über eine umfassende regionale Marktkenntnis. Das Unternehmen ist Marktberichterstatter für beide Städte und an der Erstellung der Preisspiegel des IVD (Immobilienverband Deutschland) beteiligt.

    Diese fundierte Expertise bildet die fachliche Grundlage für den Mietpreisrechner und sorgt für eine verlässliche und marktorientierte Mietpreiseinschätzung.

    Mietpreis ermitteln und professionell vermieten

    Der Mietpreisrechner dient Vermietern als erste Orientierung bei der Mietpreisfindung. Auf Wunsch bietet Brand & Co. darüber hinaus eine persönliche Beratung und eine professionelle Begleitung im Rahmen der Vermietung von Wohnimmobilien in Bad Oeynhausen, Löhne und Vlotho an.

    Der Mietpreisrechner ist online abrufbar unter:
    http://www.brand-partner.de/mietpreis-kalkulator/

    Brand & Co. plant, den Mietpreisrechner künftig weiter auszubauen und auf zusätzliche Standorte auszuweiten.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Maklerkontor Brand & Co. Immobilienmakler GmbH & Co. KG
    Herr Frank Viseneber
    Morsbachallee 8-10
    32545 Bad Oeynhausen
    Deutschland

    fon ..: 0049 5731 177550
    web ..: http://www.brand-partner.de
    email : immobilien@brand-partner.de

    Pressekontakt:

    Maklerkontor Brand & Co. Immobilienmakler GmbH & Co. KG
    Frank Viseneber
    Morsbachallee 8-10
    32545 Bad Oeynhausen

    fon ..: 0049 5731 177550
    web ..: http://www.brand-partner.de
    email : immobilien@brand-partner.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

