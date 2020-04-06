  • Treppenlift-Rechner ist live: Schnell & unverbindlich Preise für Sitz-, Hublift & Co. berechnen

    Mit dem neuen Treppenlift-Rechner lassen sich die Kosten für Sitzlifte, Plattformlifte, Hublifte und Deckenlifte in wenigen Sekunden online kalkulieren – unabhängig, transparent und unverbindlich.

    BildTreppenlift-Rechner: Kosten für Sitz-, Plattform-, Hub- und Deckenlifte in Sekunden kalkulieren

    Mit dem Treppenlift-Rechner (treppenlift-rechner.com) steht ab sofort ein anwenderfreundliches Online-Tool bereit, das gezielt bei der Planung von Treppenlift-Projekten unterstützt. Der Rechner ermöglicht eine schnelle und unverbindliche Kostenschätzung – ganz ohne Verkauf oder Gewerbeangebot.

    1. Schnell, einfach, transparent kalkulieren

    Egal, ob Nutzer einen Sitzlift, Plattformlift, Hublift oder Deckenlift planen – der Treppenlift-Rechner erlaubt in wenigen Sekunden eine erste Einschätzung der Kosten. Die Eingabe erfolgt per Klick, die Ergebnisse umfassen sowohl Kauf- als auch Mietoptionen. Auch mögliche Zuschüsse, etwa über Pflegekassen oder staatliche Stellen, werden berücksichtigt.

    2. Für jede Lebenssituation die passende Option

    Das Tool deckt eine breite Palette von Lifttypen ab:

    Sitzlift: Für gerade oder kurvige Treppen – inklusive Fördermöglichkeiten und Mietpreisberechnung

    Plattformlift: Geeignet für Rollstuhlfahrer – Option zur Kostenberechnung mit Zuschüssen und Miete

    Hublift: Ideal bei unterschiedlichen Hubhöhen – Kosten inklusive Förderberatung

    Deckenlift: Deckenmontage bei eingeschränktem Platz – mit Finanzierungs- und Mietoptionen

    3. Keine Dienste, nur Daten – neutral und kostenfrei

    Wichtig zu wissen: Auf der Seite werden keine Dienstleistungen direkt angeboten. Zwar wird im Impressum angegeben, dass die Website von Stairlift Care LLC betrieben wird, dennoch liefert die Seite lediglich Werkzeuge zur Kostenplanung. Angebote, Einbau und Wartung erfolgen durch externe Fachhändler – das Portal fungiert als zentrale Informations- und Planungsplattform.

    4. Warum das nützlich ist

    Kosten im Blick: Nutzer erhalten frühzeitig Klarheit über Preisrahmen – wichtig für Budgetplanung und Förderbeantragung.

    Unabhängig und unverbindlich: Ideal für Menschen, die sich informieren möchten, ohne unmittelbare Verkaufsabsicht.

    Praxisnah und inklusiv: Zuschüsse, Miet- und Kaufoptionen bieten vielfältige Perspektiven – von kurzfristiger Lösung bis langfristiger Installation.

    5. So funktioniert’s

    Lift-Typ wählen: Sitz-, Plattform-, Hublift oder Deckenlift

    Parameter eingeben: ggf. Treppenform, Nutzung, Förderstatus oder Mietwunsch

    Ergebnis erhalten: Kauf- und Mietkosten, mögliche Zuschüsse werden angezeigt – ohne Anmeldung oder Preisgabe persönlicher Daten.

    Fazit

    Der Treppenlift-Rechner ist ein cleveres, Nutzer freundliches Tool, das einen realistischen Einstieg in die Planung barrierefreier Lösungen ermöglicht – ohne Druck, Miete oder Verkauf. Er ist besonders wertvoll für diejenigen, die sich unabhängig über Kosten, Förderungen und technische Möglichkeiten informieren möchten, bevor sie Angebote bei Fachanbietern einholen.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Regional Treppenlift
    Herr Günther Peinemann
    Richmodstraße 8
    50667 Köln
    Deutschland

    fon ..: 0800 3562673
    web ..: https://www.regional-treppenlift.de/
    email : info@regional-treppenlift.de

    Maßgeschneiderte Treppenlift Lösungen

    Pressekontakt:

    Regional Treppenlift
    Herr Günther Peinemann
    Richmodstraße 8
    50667 Köln

    fon ..: 0800 3562673
    email : info@regional-treppenlift.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Mit dem ZEQ-Rechner die Refinanzierung der Erlösausfälle berechnen
      Mannheim, 06.04.2020 - ZEQ entwickelt COVID-19 Refinanzierungsrechner für die Berechnung der Refinanzierung von Erlösausfällen....

    2. Treppenlift kostenlos anfragen: Neue Online-Lösung der Treppenlift Experten erleichtert den Weg zur Mobilität
      Treppenlift Interessenten erhalten ab sofort die Möglichkeit, völlig kostenlos und unverbindlich ein individuelles Angebot über ein neues Online Anfrageformular zu stellen schnell,einfach und digital...

    3. Unter Zuhilfenahme von unseren Dienst können Sie sich schnell und einfach von Rechner Müll befreien
      Mit uns bleibt Ihnen eine Mühe erspart. Unser Dienst für Entsorgung holt Ihre alten Rechner ab und vernichtet ebendiese für Sie, dies gratis. Probieren Sie es aus!...

    4. Den richtigen Treppenlift wählen und einbauen lassen
      Egal ob kurvige oder gerade Treppen, wir haben für Ihre baulichen Besonderheiten den richtigen Lift. Auch zu Außenlifte, Plattformlifte oder sonstigste Speziallifte können wir Sie beraten....

    5. Tatortreiniger Marcell Engel Live – schnell Karten sichern
      Spannung pur wartet am 21. Dezember in der Batschkapp auf die Zuschauer. Da begeistert Tatortreiniger Marcell Engel mit seinem einzigartigen Live-Programm "Tatort Leben Live"....

    6. Gebrauchte Treppenlifte von Regional-Treppenlift.de
      Mobilität im eigenen Zuhause darf keine Frage des Geldbeutels sein. Wer auf einen Treppenlift angewiesen ist, findet bei Regional-Treppenlift.de eine bezahlbare Lösung: gebrauchte Treppenlifte...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.