East Africa Metals gibt ein Update zum Projekt Magambazi in Tansania

Ubora als Erschließungspartner positioniert und Erstellung eines formellen Bergbauplans ist im Gang, um die Erneuerung der Konzessionen zu ermöglichen und die Minenerschließung einzuleiten

Vancouver, British Columbia – 29. August 2025 / IRW-Press / East Africa Metals Inc. (TSXV: EAM; FWB: EA1; OTC Pink: EFRMF) (EAM oder das Unternehmen) freut sich, über den aktuellen Stand seiner Konzessionsgebiete Handeni in Tansania, die auch die Goldlagerstätte Magambazi umfassen, zu informieren.

Regierungseinbindung und externes Erschließungsunternehmen

Seit der Einstellung der Betriebstätigkeit beim Projekt Magambazi im Dezember 2022 aufgrund der Nichteinhaltung von Vorschriften durch den vorherigen Betreiber PMM Mining Company Limited (PMM) steht East Africa in offenem Dialog mit dem tansanischen Ministerium für Mineralien, um einen nachhaltigen Weg für die Erschließung des Projekts Magambazi zu gewährleisten.

Nach einem staatlichen Mediationsverfahren, das im August 2024 in die Wege geleitet wurde, wurden East Africa und PMM vom Minister für Mineralien aufgefordert, ein qualifiziertes externes Erschließungsunternehmen für die Weiterentwicklung des Projekts zu finden. In Abstimmung mit dem Ministerium hat East Africa eine verbindliche Absichtserklärung (MOU) mit Ubora Minerals Company Limited (Ubora), einem tansanischen Unternehmen und Tochtergesellschaft von Anchises Capital Precious Metal Fund LLC, einem der Großaktionäre von East Africa, unterzeichnet.

Die MOU sieht den Erwerb des Projekts Magambazi durch Ubora im Gegenzug für eine Barzahlung von 1,0 Millionen US$ an East Africa und die Gewährung einer Net Smelter Returns-Royalty von 4 % zugunsten von East Africa vor. Ubora hat sich verpflichtet, die Projekterschließung innerhalb von 48 Monaten nach Erhalt der erforderlichen Genehmigungen aufzunehmen, wobei eine Produktionsrate von 40.000 Unzen Gold pro Jahr angestrebt wird.

Formeller Bergbauplan für die Erschließung

Im Rahmen des staatlich beaufsichtigten Verfahrens wird Ubora mit Unterstützung von East Africa und in Abstimmung mit dem tansanischen Ministerium für Mineralien einen formellen Bergbauplan erstellen. Der Plan ist eine Voraussetzung für die Erneuerung der Bergbaukonzessionen Magambazi und Handeni und soll einen klaren Rahmen für die nächste Phase der Minenerschließung festlegen.

Der Bergbauplan wird auf folgende Punkte eingehen:

– Technische und operative Parameter für die Erschließung einer Tagebaugrube bei Magambazi;

– Ökologische und gemeinschaftliche Erwägungen;

– Einhaltung der tansanischen Bergbaugesetze und regulatorischen Vorgaben; und

– Zeitrahmen und Investitionsschwellen, die für die Aufnahme des kommerziellen Bergbaus erforderlich sind.

Nach Genehmigung durch die tansanische Bergbaukommission wird der Plan die Erneuerung der ausgesetzten Bergbaukonzessionen und die Aufnahme des Minenerschließungsprogramms ermöglichen, mit dem der Wert der Konzessionsgebiete Handeni zugunsten von Tansania, den lokalen Interessenvertretern und den Aktionären von East Africa freigesetzt werden soll.

Über das Konzessionsgebiet Magambazi

Das Goldprojekt Handeni, das sich 173 Kilometer nordwestlich von Dar es Salaam bzw. 35 Kilometer südlich der Stadt Handeni befindet, umfasst zwei Bergbaukonzessionen mit 9,9 km2 Grundfläche (die Lagerstätte Magambazi) sowie zusammenhängende Prospektionskonzessionen, die sich über insgesamt 83,5 km2 erstrecken und zusammen als Goldmine Handeni bezeichnet werden. Durch Explorations- und Erschließungsarbeiten in der Vergangenheit konnten in der Lagerstätte Magambazi mehr als 1,0 Millionen Unzen Gold abgegrenzt werden.

Über East Africa Metals Inc.

Zu den Hauptvermögenswerten des Unternehmens zählen eine Nettogewinnbeteiligung von 30 % an den Minen Mato Bula und Da Tambuk (zusammen das Konzessionsgebiet Adyabo) sowie eine Projektbeteiligung von 70 % am polymetallischen VMS-Explorationsprojekt Harvest in der Region Tigray in Äthiopien. Zusätzlich steht dem Unternehmen eine Nettoertragsbeteiligung von 30 % am Bergbaubetrieb Magambazi in der Region Tanga in Tansania zu.

EAM hat seit 2005 66,8 Millionen US$ in die Exploration in Afrika investiert und Ressourcen von insgesamt 2,8 Millionen Unzen Gold und Goldäquivalent identifiziert, was Entdeckungskosten von im Schnitt 24 US$ pro Unze entspricht.

Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf der Website des Unternehmens: www.eastafricametals.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Nick Watters, Business Development

Telefon +1 (604) 488-0822

E-Mail investors@eastafricametals.com

Website www.eastafricametals.com

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch zukunftsgerichtete Terminologie identifiziert werden, wie z.B. antizipieren, glauben, planen, erwarten, beabsichtigen, schätzen, prognostizieren, projizieren, budgetieren, zeitlich planen, können, werden, könnten, dürften, sollten, andeuten oder Abwandlungen dieser Wörter bzw. ähnlichen Wörtern oder Ausdrücken erkannt werden. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf vernünftigen Annahmen, die von East Africa zum Zeitpunkt dieser Informationen getroffen wurden, und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge von East Africa wesentlich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: den Zeitplan für den Erhalt der Bergbaugenehmigung; den Zeitplan für die Erschließung des Bergbaus; prognostizierte Haufenlaugungsgewinne; frühe Exploration; Abschluss der Vereinbarung mit dem Explorations- und Erschließungsunternehmen, um das Magambazi-Projekt voranzutreiben oder andere Geschäftsmöglichkeiten für das Unternehmen zu identifizieren; Mineralexploration und -erschließung; Metall- und Mineralpreise; Verfügbarkeit von Kapital; Genauigkeit der Prognosen und Schätzungen von East Africa, einschließlich der anfänglichen Mineralressource für die Konzessionsgebiete Adyabo, Harvest und Magambazi; Zins- und Wechselkurse; Wettbewerb; Aktienkursschwankungen; Verfügbarkeit von Bohrausrüstung und Zugang; tatsächliche Ergebnisse der aktuellen Explorationsaktivitäten; staatliche Regulierung; politische oder wirtschaftliche Entwicklungen; ausländische Steuerrisiken; Umweltrisiken; Versicherungsrisiken; Kapitalausgaben; betriebliche oder technische Schwierigkeiten im Zusammenhang mit Erschließungsaktivitäten; Personalbeziehungen; der spekulative Charakter der Exploration und Erschließung strategischer Metalle, einschließlich des Risikos abnehmender Mengen und Gehalte von Reserven; Streitigkeiten um Eigentumsrechte an Konzessionsgebieten; und Änderungen der Projektparameter im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne sowie jene Risikofaktoren, die im Lagebericht des Managements (MD&A) von East Africa für die drei Monate und neun Monate zum 31. Dezember 2024 und für das Jahresende zum 31. März 2024 sowie im Antrag auf Börsenzulassung von East Africa vom 8. Juli 2013 dargelegt sind. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Lebensfähigkeit. Die angegebenen Werte für den Gold-, Kupfer- und Silbergehalt sind In-situ-Werte. Es kann nicht zugesichert werden, dass die geschätzten Mengen auch tatsächlich produziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, die das Management für angemessen hält, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den rechtzeitigen Abschluss der Finanzierung; die rechtzeitige Unterzeichnung der endgültigen Vereinbarung über das Konzessionsgebiet Handeni und den damit verbundenen Abschluss; den Preis für Gold, Silber, Kupfer und Zink; die Nachfrage nach Gold, Silber, Kupfer und Zink; die Fähigkeit, Explorations- und Erschließungsaktivitäten fortzusetzen; den rechtzeitigen Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen; die Fähigkeit, qualifiziertes Personal, Ausrüstung und Dienstleistungen rechtzeitig und kosteneffizient zu beschaffen; die Fähigkeit, sicher, effizient und effektiv zu arbeiten; die Erneuerung oder Verlängerung von Explorationslizenzen; den regulatorischen Rahmen in Bezug auf Umweltangelegenheiten sowie andere Annahmen und Faktoren, die hierin dargelegt sind. Obwohl East Africa versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Das Unternehmen aktualisiert oder revidiert zukunftsgerichtete Informationen nicht, selbst wenn neue Informationen verfügbar werden, es sei denn, das Unternehmen ist gesetzlich dazu verpflichtet. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen verlassen, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen. Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

