101 Fragen zur Schufa: Warum fehlendes Wissen Kredite, Wohnungen und Chancen verhindert

Wer seine Daten nicht versteht, zahlt am Ende drauf. Ein neuer Ratgeber erklärt verständlich, welche Fehler Verbraucher vermeiden sollten und wie sie ihre Kreditwürdigkeit aktiv verbessern.

Neumarkt, 17. Februar 2026 – Eine Kreditabsage, eine gescheiterte Baufinanzierung oder ein nicht zustande gekommener Mietvertrag haben oft eine gemeinsame Ursache: Unsicherheit im Umgang mit der eigenen Bonität. Viele Verbraucher wissen nicht, welche Daten über sie gespeichert sind, wie sich ihr Score zusammensetzt oder welche Rechte sie gegenüber Auskunfteien tatsächlich haben. Genau hier setzt der Bonitätsexperte Tibor Bauer mit seinem neu erschienenen Buch „101 Fragen zur Schufa“ an.

„In meiner täglichen Beratung erlebe ich immer wieder, dass Menschen finanzielle Nachteile erleiden, obwohl sich viele Probleme mit dem richtigen Wissen vermeiden ließen“, erklärt Bauer. Fehlende Transparenz, Missverständnisse über Speicherfristen oder falsche Annahmen zur Score-Berechnung führten dazu, dass Verbraucher ihre Situation oft erst dann prüfen, wenn es bereits zu spät ist.

Dabei geht es längst nicht nur um Kredite. Auch Leasingverträge, Mobilfunkverträge oder die Wohnungssuche hängen maßgeblich von der Bonität ab. Ein einzelner negativer Eintrag oder eine fehlerhafte Information kann erhebliche Auswirkungen auf die finanzielle Handlungsfähigkeit haben. „Bonität ist heute ein wirtschaftlicher Türöffner – oder eben ein Türschließer“, so Bauer weiter.

Mit „101 Fragen zur Schufa“ liefert der Experte einen strukturierten Leitfaden durch ein Thema, das viele Menschen verunsichert. Das Buch beantwortet praxisnah und verständlich die häufigsten Fragen rund um Einträge, Löschfristen, Selbstauskunft, Score-Werte und Handlungsmöglichkeiten bei negativen Merkmalen. Ziel ist es, Verbraucher in die Lage zu versetzen, ihre Daten aktiv zu prüfen, Fehler frühzeitig zu erkennen und ihre Kreditwürdigkeit gezielt zu verbessern.

Bauer positioniert sich seit Jahren als unabhängiger Aufklärer rund um die Themen Schufa, Schulden und Bonitätsmanagement. Mit seiner Arbeit trägt er dazu bei, finanzielle Bildung greifbar zu machen und Unsicherheiten abzubauen. Sein Ansatz: keine Panikmache, sondern faktenbasierte Information und konkrete Lösungswege.

„Wissen schafft Verhandlungsspielraum. Wer seine Bonität versteht, kann souveräner auftreten – bei der Bank, beim Vermieter oder im Gespräch mit Vertragspartnern“, betont Bauer.

Mit dem neuen Buch möchte er nicht nur Einzelpersonen erreichen, sondern auch eine breitere Diskussion über finanzielle Bildung und Transparenz anstoßen. Denn eines zeigt sich immer wieder: Nicht mangelnde Zahlungsbereitschaft ist das Problem – sondern mangelndes Wissen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

aretè – Coaching & Vision

Herr Tibor Bauer

Triftstr. 5

92318 Neumarkt

Deutschland

fon ..: 01605837513

web ..: https://arete-vision.de

email : kontakt@arete-vision.de

Tibor Bauer ist ein renommierter Affiliate Marketing Experte mit 20 Jahren Berufserfahrung. Er berät und betreut KMU und Konzerne national und international. Seit Oktober 2023 arbeitet er mit seinem Tiktok-Kanal als Mr. Schuldenfrei an der Aufklärung und Beratung der Bevölkerung zu den Themen Schufa und Schulden. Er erreicht mit seinen Videos über 30 Millionen Menschn pro Jahr in Deutschland und gilt damit als der erfolgreichste deutsche Finanzinfluencer zu den Themen Schufa, Schulden und Insolvenz. Er nutzt seine Reichweite um die Menschen für ihre finanziellen Probleme zu sensibilisieren und zu lehren, wie man mit Überschuldung umgeht.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

aretè – Coaching & Vision

Herr Tibor Bauer

Triftstr. 5

92318 Neumarkt

fon ..: 01605837513

web ..: https://arete-vision.de

email : kontakt@arete-vision.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Mietpreis online berechnen