– Unverbindliche Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MOU) mit Traxys North America hinsichtlich der Vermarktung von Graphit aus dem Projekt Kasiya von Sovereign unterzeichnet

– Traxys ist eines von nur drei Handelshäusern, die mit der Beschaffung kritischer Mineralien im Rahmen des 12-Milliarden-US$-Projekts Project Vault der US-Regierung – der neu gegründeten strategischen Reserve für kritische Mineralien der USA – beauftragt wurden

– Graphit wurde vom US Geological Survey als kritisches Mineral für die USA eingestuft und zählt zu jenen 60 Mineralien, die im Rahmen der Aufhaldungsinitiative erfasst werden sollen

– Das MOU peilt für Phase 1 (Jahre 1 bis 5) eine Menge von 40.000 t Graphitkonzentrat pro Jahr und danach bis zu 80.000 t pro Jahr an

– Schwerpunkt liegt zunächst auf qualitativ hochwertigem Flockengraphit für den Markt für feuerfeste Materialien, wobei auch Flockengraphit für die Lieferketten von Batterieanoden in Betracht kommt

17. Februar 2026 / IRW-Press / Sovereign Metals Limited (ASX: SVM | AIM: SVML | OTCQX: SVMLF) (Sovereign oder das Unternehmen) freut sich, die Unterzeichnung einer unverbindlichen Absichtserklärung (MOU) mit Traxys North America LLC (Traxys), einem weltweit führenden Händler und Vermarkter von Rohstoffen, hinsichtlich der Vermarktung und des Verkaufs von Graphitprodukten aus dem Rutil-Graphit-Projekt Kasiya (Kasiya) in Malawi bekannt zu geben.

Nach der Unterzeichnung des MOU sagte Managing Director Frank Eagar: Wir freuen uns über die Beauftragung von Traxys als potenzieller Marketingpartner für Graphit. Traxys ist nicht nur einer der weltweit führenden Rohstoffhändler mit einem Jahresumsatz von über 10 Milliarden US$, sondern wurde gerade in diesem Monat als eines von nur drei Handelshäusern ausgewählt, die kritische Mineralien für das bahnbrechende 12-Milliarden-US$-Projekt Project Vault der US-Regierung – die neu gegründete strategische Reserve für kritische Mineralien der USA – beschaffen sollen.

Graphit ist als kritisches Mineral der USA ausgewiesen und steht im Fokus der US-Politik, um die Abhängigkeit von den von China dominierten Lieferketten zu verringern. Die direkte Beteiligung von Traxys am Project Vault in Verbindung mit seinem umfangreichen globalen Netzwerk an Industriekunden ermöglicht es Kasiya, seine potenzielle Graphitproduktion sowohl für strategische Beschaffungsprogramme der Regierung als auch für etablierte kommerzielle Märkte einzusetzen.

Dieses MOU verdeutlicht das wachsende Vertrauen der großen globalen Rohstoffakteure in die Fähigkeit von Kasiya, potenziell kritische Mineralien in großem Umfang von einem erstklassigen Projekt von globaler strategischer Bedeutung zu liefern.

Abbildung 1: Treffen zwischen Sovereign, Traxys und dem US-Außenministerium bei der Mining Indaba 2026

(Von links nach rechts: Sapan Ghai, Chief Commercial Officer von Sovereign, Managing Director Frank Eagar, Mark Kristoff, CEO von Traxys, sowie Christopher Kulukundis, Senior Advisor des US-Außenministeriums)

TRAXYS – PARTNER FÜR DIE BESCHAFFUNG KRITISCHER MINERALIEN DER USA FÜR PROJECT VAULT

Traxys ist ein führender Rohstoffhändler mit Hauptsitz in Luxemburg, mit über 400 Mitarbeitern in mehr als 20 Niederlassungen weltweit und einem Jahresumsatz von über 10 Milliarden US$. Die Gruppe handelt mit über 65 Rohstoffen und bietet einem breiten Spektrum von Industriekunden weltweit umfassende Dienstleistungen in den Bereichen Logistik, Marketing, Vertrieb und Lieferkettenmanagement.

Am 2. Februar 2026 führte die US-Regierung Project Vault ein – eine einzigartige öffentlich-private Partnerschaft mit einem Wert von 12 Milliarden US$ zur Einrichtung einer strategischen Reserve für kritische Mineralien in den USA. Unterstützt durch ein Darlehen der US-Export-Import-Bank in Höhe von 10 Milliarden US$ und etwa 2 Milliarden US$ an privatem Kapital sollen im Rahmen des Projekts Vault kritische Mineralien aufgehaldet werden, um amerikanische Hersteller vor Versorgungsengpässen zu schützen und die Abhängigkeit von chinesisch kontrollierten Lieferketten zu verringern.

Traxys North America wurde als eines von nur drei Rohstoffhandelshäusern ausgewählt, um kritische Mineralien für die strategische Reserve der USA zu beschaffen.

Mark Kristoff, CEO von Traxys, sagte hinsichtlich der Beauftragung: Traxys ist stolz, ein Lieferant kritischer Mineralien für Project Vault zu sein. Diese bahnbrechende Initiative […] stärkt die Lieferkette kritischer Mineralien für amerikanische Hersteller und verbessert die wirtschaftliche Sicherheit des Landes.

STRATEGISCHER KONTEXT VON GRAPHIT VON KASIYA FÜR DIE WIDERSTANDSFÄHIGKEIT DER LIEFERKETTE

Der globale Graphitmarkt wird von der chinesischen Produktion und Verarbeitung dominiert. Graphit steht auf der endgültigen Liste der kritischen Mineralien 2025 des US Geological Survey, die 60 Mineralien umfasst, die als wesentlich für die nationale Sicherheit, die wirtschaftliche Stabilität und die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette der USA erachtet werden. Die Liste umfasst auch Titan sowie unterschiedliche Seltenerdmetalle wie Dysprosium, Terbium und Yttrium. Die Einführung von Project Vault stellt die bedeutsamste Intervention der US-Regierung auf den Märkten für kritische Mineralien seit Jahrzehnten dar.

US-Präsident Trump verglich die Initiative mit der strategischen Erdölreserve der USA und sagte: Wir führen Project Vault ein, um sicherzustellen, dass amerikanische Unternehmen und Arbeitnehmer niemals unter Versorgungsengpässen leiden müssen.

Die Initiative hat die Beteiligung großer US-amerikanischer Hersteller auf sich gezogen, einschließlich General Motors, Boeing und Alphabets Google.

Die Beauftragung von Traxys als Beschaffungspartner für Project Vault in Verbindung mit dessen potenzieller Rolle als Vermarktungsvermittler für Graphit von Sovereign bietet eine potenzielle kommerzielle Verbindung zwischen der Graphitproduktion von Kasiya und dem strategischen Mineralienbeschaffungsprogramm der USA.

WESENTLICHE BEDINGUNGEN DES MOU

Im Rahmen des MOU haben die Parteien vereinbart, auf Treu und Glauben über ein verbindliches Marketingabkommen zu verhandeln, in dessen Rahmen Traxys die Graphitproduktion von Sovereign im Namen des Unternehmens verkaufen würde. Die wesentlichen Bedingungen lauten wie folgt:

Produkt Graphitkonzentrat, zunächst mit Schwerpunkt auf den Markt für feuerfesten Graphit

(Flockengrößen von +100 Mesh oder mehr), mit dem Potenzial, auch Kunden für Batterieanoden zu

beliefern

Ungefähres Volumen Etwa 40.000 t pro Jahr in Phase 1 (Jahre 1 bis 5), steigend auf bis zu 80.000 t pro Jahr im

Zuge der

Projekterweiterung

Laufzeit Das MOU sieht ein Lieferabkommen über fünf bis zehn Jahre für die Produktion von Kasiya vor

Preisbestimmung Der Preis ist noch zu vereinbaren. Für die Vermarktung und den Verkauf der Graphitproduktion

von Sovereign in dessen Namen erhält Traxys eine Provision in Höhe von ungefähr 6 %. Die

Lieferung erfolgt FOB (Frei an Bord) ab dem Hafen in Mosambik, auf CIF-Basis ab dem

Entladehafen oder ab einem anderen vereinbarten Verladehafen, der zwischen den Parteien

vereinbart wird.

Das MOU ist nicht exklusiv und unverbindlich (ausgenommen die Bestimmungen hinsichtlich Vertraulichkeit, Compliance, Reputation, geltenden Rechts und Korruptionsbekämpfung, die verbindlich sind).

Die Ausverhandlung und der Abschluss eines verbindlichen Marketingabkommens unterliegen weiterhin der Zustimmung der jeweiligen Boards sowie den Rechten von Rio Tinto Mining and Exploration Limited gemäß dessen Investitionsabkommen mit Sovereign.

