Strategisch bedeutende schwere Seltene Erden in Kasiya gewonnen

– Sovereign gewinnt Schwerseltenerd-Monazitkonzentrat aus dem Rutil-Abraumstrom von Kasiya

– Die vorläufige Analyse bestätigt, dass der Monazit aus Kasiya außergewöhnlich hohe Werte der schweren Seltenen Erden Dysprosium-Terbium (DyTb) und Yttrium enthält, die die Werte der fünf größten Produzenten weltweit, die 70 % der weltweiten Seltenerdproduktion ausmachen, deutlich übersteigen.

– DyTb und Yttrium sind von herausragender Bedeutung für Nationen, die die Lieferketten für Seltene Erden sichern und schützen wollen.

o DyTb: Schwere magnetische Seltene Erden, die für Hochtemperatur-Permanentmagnete essenziell sind und in fortschrittlichen Technologien, einschließlich Verteidigungssystemen und Präzisionswaffen, eingesetzt werden.

§ Preise im 4. Quartal 2025 in Europa: 850.000 USD/t für Dy und 3.600.000 USD/t für Tb

o Yttrium: Hochrelevantes Seltenerdmetall, das für die Luft- und Raumfahrt, Wärmedämmschichten, Radar- und Lasersysteme, Legierungsverfestigung und die Halbleiterfertigung von entscheidender Bedeutung ist.

§ Preis im 4. Quartal 2025: 270.000 USD/t; ein Anstieg von 4.000 % gegenüber dem 1. Quartal 2025, wobei die USA 100 % aus China importieren

– Das Nebenprodukt Monazit besitzt das Potenzial, Kasiya eine dritte Einnahmequelle bei nahezu null zusätzlichen Kosten zu erschließen.

o Für Monazit-Basiskonzentrat wird derzeit bei Lieferung nach China ein Preis von über 8.500 USD/t gezahlt.

– Die wachsende strategische Bedeutung von Kasiya wird durch den jüngsten Besuch des US-Außenministeriums in den Betrieben von Malawi und die jüngste chinesische Beschränkung der Exporte von schweren Seltenen Erden nach Japan unterstrichen.

21. Januar 2026 / IRW-Press / Sovereign Metals Limited (ASX:SVM; AIM:SVML; OTCQX:SVMLF) (Sovereign oder das Unternehmen) freut sich, eine bedeutende und strategische Wertsteigerung durch Seltenen Erden für sein Rutil-Graphit-Projekt Kasiya (Kasiya oder das Projekt) in Malawi bekannt zu geben.

Das Unternehmen hat erfolgreich ein Monazitprodukt mit hochwertigen schweren Seltenerdmetallen (REE) aus dem Abraumstrom gewonnen, der bei der Rutilverarbeitung in seinen modernisierten Laboranlagen in Lilongwe entsteht. Das Konzentrat wurde aus Material gewonnen, das normalerweise entsorgt wird, d. h. aus dem nicht-leitenden Abraumstrom aus der elektrostatischen Abscheidung eines Schwermineral-Schwerkraftkonzentrats aus dem Kasiya-Erz. Die Produktion eines Monazitkonzentrats würde daher keine zusätzliche komplexe Aufbereitung erfordern. Die von Scientific Services South Africa durchgeführte chemische Analyse von Magnetkonzentraten aus aufbereiteten Rohstoffbohrproben bestätigte die günstige Verteilung der Seltenerdoxide, die aus dem Monazitkonzentrat produziert werden.

Die vorläufige Analyse hat bestätigt, dass das Monazitkonzentrat einen außergewöhnlich hohen Gehalt an schweren Seltenen Erden aufweist – mit durchschnittlich 2,9 % (und bis zu 3,9 %) DyTb und durchschnittlich 11,9 % (und bis zu 17,3 %) Yttrium sowie einen Gehalt an leichten Seltenen Erden, unter anderem 21,8 % Neodym-Praseodym (NdPr).

Diese Zusammensetzung unterscheidet Kasiya klar von allen großen globalen Seltenerdproduzenten. Die fünf größten Betriebe – die zusammen über 70 % der globalen Produktion ausmachen – werden von leichten Seltenerdmetallen dominiert. Strategisch kritische schwere Seltene Erden, die von den Lieferketten für Spitzentechnologie, Verteidigung und Industrie in den USA, Japan und der EU dringend benötigt werden, sind in diesen Lagerstätten nur in Spurenmengen oder gar nicht vorhanden.

Managing Director und CEO Frank Eagar merkte dazu wie folgt an: Dies ist eine außergewöhnliche Entwicklung, die das Potenzial besitzt, die strategische Bedeutung von Kasiya wesentlich zu steigern. Durch einfache Aufbereitung hat unser modernisiertes Labor aus dem Rutil-Abraumstrom ein wertvolles Monazitkonzentrat mit einem Gehalt an Seltenen Erden gewonnen, der von den weltweit größten Produzenten einfach nicht erreicht werden kann.

Dies sind genau die Elemente, die für Nationen, die ihre Lieferketten für kritische Mineralien schützen und ausbauen wollen, von größter Bedeutung sind. Dysprosium und Terbium ermöglichen den Einsatz von Permanentmagneten in fortschrittlichen Technologien, unter anderem Robotik, Kampfflugzeuge, Lenkflugkörper und Schiffsantriebssysteme. Yttrium schützt Flugzeugtriebwerke und Hyperschallflugzeuge vor extremen Temperaturen. China verhängte im April 2025 Exportkontrollen für alle drei Elemente, und die westlichen Lieferketten sind nun stark gefährdet.

Die besondere Bedeutung dieser Wertsteigerung liegt darin, dass dieses Produkt aus dem Abraumstrom unserer Rutilverarbeitung gewonnen wurde. Derzeit planen wir keinen komplexen, eigenständigen Seltenerd-Betrieb. Wir haben strategisch wichtige Seltene Erden aus etwas gewonnen, das ansonsten entsorgt würde – ein Nebenprodukt des Verarbeitungsprozesses, den wir für die Rutil- und Graphitproduktion nutzen werden.

Der Rutil aus Kasiya wird die Produktion von Titan in Luft- und Raumfahrtqualität unterstützen. Unser Graphit ist von wesentlicher Bedeutung für Batterieanoden und traditionelle industrielle Anwendungen. Und nun hat Kasiya das Potenzial, auch kritische schwere Seltene Erden zu liefern. Wir haben einen spannenden Arbeitsprozess vor uns, während das Potenzial der schweren Seltenen Erden weiter umrissen wird. Der jüngste Besuch des US-Außenministeriums in unseren Betrieben in Malawi sowie unsere Kooperationsvereinbarung mit der IFC sind Ausdruck der strategischen Bedeutung, die die Regierungen und Institutionen Kasiya zunehmend beimessen.

VORLÄUFIGE ANALYSE IM VERGLEICH MIT GROSSEN GLOBALEN PRODUZENTEN

Die weltweite Produktion von Seltenen Erden konzentriert sich auf fünf große Betriebe: drei in China (Bayan Obo, Weishan, Maoniuping), einen in Australien, betrieben von Lynas Rare Earths Ltd (Mt Weld) und einen in den Vereinigten Staaten, betrieben von MP Materials Corp. (Mountain Pass). Zusammen liefern diese Minen über 70 % der weltweiten Produktion von Seltenen Erden.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82618/Sovereign_210126_DEPRcom.001.png

Abbildung 1: Strategische Zusammensetzung der Seltenen Erden – Kasiya im Vergleich mit großen weltweiten Produzenten

(Siehe Aufgliederung und Quellen in Anhang 2)

Tabelle 1: Kasiya im Vergleich zu den fünf größten REE-Produzenten

Projekt Standort NdPr DyTb Yttrium

Mt Weld Australien 23,3 % 0,4 % 0,8 %

Mountain Pass USA 16,4 % 0,0 % 0,0 %

Bayan Obo China 21,7 % 0,0 % 0,4 %

Weishan China 14,9 % 0,1 % 0,8 %

Maoniuping China 21,0 % 1,3 % 6,3 %

Durchschnitt der fünf besten Produzenten 19,4 % 0,4 % 1,7 %

KASIYA Malawi 21,8 % 2,9 % 11,9 %

Quelle: Siehe Anhänge 1 & 2

Alle fünf werden von leichten Seltenen Erden dominiert – hauptsächlich Lanthan und Cer, die in großer Menge vorhanden und von geringem Wert sind, sowie den magnetischen Seltenen Erden Neodym und Praseodym (NdPr). Die strategisch wichtigen schweren Seltenen Erden – Dysprosium, Terbium und Yttrium -, die die Grundlage für hochleistungsfähige Spitzentechnologie, Verteidigung, Industrie und Anwendungen im Bereich erneuerbarer Energien bilden, sind in viel geringeren Mengen vorhanden. Der Gehalt an schweren Seltenen Erden in Kasiya ist sowohl für DyTb als auch für Yttrium ca. 7x höher als in den fünf größten Seltene Erden produzierenden Minen. Mountain Pass – die einzige Seltenerd-Mine Amerikas – enthält kein messbares DyTb oder Yttrium.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82618/Sovereign_210126_DEPRcom.002.png

Abbildung 2: Aktuelle Preise von Seltenerdoxiden, die nach Europa geliefert werden

(Quellen: Dy, Tb, NdPr: Energy Fuels Inc. Unternehmenspräsentation Januar 2026: Building a Globally Significant Critical Mineral Company in the US [Aufbau eines global bedeutenden Unternehmens für kritische Mineralien in den USA]; Yttrium: Nachrichtenartikel von Reuters: A new rare earth crisis is brewing as yttrium shortages spread [Eine neue Krise der Seltenen Erden bahnt sich an, da sich die Yttrium-Engpässe zuspitzen] vom 17. November 2025)

VORLÄUFIGE ANALYSE IM VERGLEICH ZU REE-ENTWICKLUNGSPROJEKTEN

Tabelle 2: Kasiya im Vergleich zu ausgewählten REE-Entwicklungsprojekten

Projekt Unternehmen Standort DyTb Yttrium NdPr Beteiligte Regierung1

KASIYA Sovereign Malawi 2,9 % 11,9 % 21,8 %

Tanbreez Critical Metals Greenland 3,3 % 16,8 % 16,6 % US

Wimmera Iluka Australia 2,0 % 14,0 % 20,0 % Australien

Phalaborwa Rainbow RE South Africa 1,3 % 2,3 % 29,3 % US

Eneabba Iluka Australia 1,0 % 6,0 % 22,0 % Australien

Balranald Iluka Australia 1,0 % 5,0 % 22,0 % Australien

Songwe Hill Mkango Malawi 0,9 % 2,4 % 32,8 % US

Longonjo Pensana Angola 0,7 % 2,6 % 22,1 % Angola

Vara Mada Energy Fuels Madagascar 0,7 % 1,6 % 23,8 % n/a

Nolans Arafura Australia 0,4 % 1,4 % 26,4 % Australien

Kangankunde Lindian Malawi 0,1 % 0,2 % 19,4 % Australien

1. Die Beteiligung der Regierung umfasst finanzielle, politische oder kommerzielle Unterstützung durch eine staatliche Einrichtung. Der Partner von Lindian, die Raffinerie Iluka, wird von der australischen Regierung unterstützt. Vara Mada wird zum Zwecke der Vergleichbarkeit als bedeutendes Projekt für Titanoberflächen und Monazit aufgeführt.

Quelle: Siehe Anhänge 1 und 2.

Die seit April 2025 in China geltenden Exportkontrollen für Dysprosium, Terbium und Yttrium haben zu akuten Lieferengpässen bei westlichen Herstellern geführt. Am 6. Januar 2026 kündigte China verschärfte Exportkontrollen für Güter mit doppeltem Verwendungszweck nach Japan mit sofortiger Wirkung an. Trotz Diversifizierungsbemühungen über 15 Jahre bleibt Japan zu ungefähr 60 % von chinesischen Seltenerd-Importen abhängig. Für schwere Seltene Erden hat Japan eine Abhängigkeit von China von nahezu 100 %. Die USA sind unterdessen zu 100 % auf Importe angewiesen, um ihren Yttriumbedarf zu decken.

Eine vorläufige Analyse des REE-Gehalts im Monazit von Kasiya ergibt eines der höchsten kombinierten Profile schwerer Seltener Erden bei gleichzeitiger Beibehaltung der NdPr-Werte, die mit vielen anderen REE-Entwicklungsprojekten vergleichbar sind, die staatliche Unterstützung erhalten haben.

Das US-Außenministerium besuchte Ende 2025 die Betriebe von Sovereign in Malawi im Rahmen eines umfassenderen Engagements im Hinblick auf strategisch wichtige Projekte für kritische Mineralien in Afrika.

SELTENERD-NEBENPRODUKT AUS DEM BESTEHENDEN PROZESS

Der Gesamtgehalt an Seltenerdoxiden wurde in magnetischen Schwermineralkonzentraten analysiert, die aus Luftkernbohrproben während der Laboranalyse auf Rutil gewonnen wurden. Die magnetischen Konzentrate wurden nach Tiefenintervallen (0-6 m und 6-20 m) gemischt, um die mit Verwitterungseinheiten verbundene Variation der Mineralogie mit der Tiefe zu untersuchen.

Separat wurden Monazitkonzentrate aus Massenproben hergestellt, die nach dem Standard-Flowsheet für Kasiya verarbeitet wurden. Die Schwerkraftkonzentrate wurden einer elektrostatischen Abscheidung unterzogen, wobei der nicht-leitende Strom anschließend einer weiteren Schwerkraftabscheidung und danach einer magnetischen Abscheidung unterzogen wurde, um ein magnetisches Monazitkonzentrat zu produzieren. Doppelanalysen bestätigten eine ausgezeichnete Wiederholbarkeit. Siehe nähere Angaben in Anhang 1. Die chemische Analyse zur Bestimmung der Verteilung der Seltenerdoxide wurde vom Labor von Scientific Services South Africa durchgeführt.

Da keine zusätzliche komplexe Verarbeitung erforderlich war, muss im Kapitalbedarf kein paralleler kompletter Seltenerd-Verarbeitungskreislauf vorgesehen werden, wie er von primären REE-Minenbetreibern benötigt wird. Dies stellt eine potenzielle Wirtschaftlichkeit des Nebenprodukts bei nahezu null Zusatzkosten dar – eine Gewinnung von Seltenen Erden als Ergänzung zur bestehenden Infrastruktur für die Verarbeitung von Rutil und Graphit.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82618/Sovereign_210126_DEPRcom.003.jpeg

Abbildung 3: Probe des Monazitkonzentrats aus Kasiya mit hochwertigen schweren Seltenen Erden

Die Ergebnisse der labortechnischen metallurgischen Untersuchungen an Proben des Monazitkonzentrats aus Kasiya sind in Anhang 1 aufgeführt.

DIE NÄCHSTEN SCHRITTE

Sovereign wird nunmehr weitere Arbeiten zur Charakterisierung der Monazitmineralisierung in Kasiya durchführen, unter anderem:

– Detaillierte mineralogische Charakterisierung des Vorkommens und der Verteilung von Monazit innerhalb des Erzkörpers von Kasiya;

– Bewertung der Gewinnungsraten eines Konzentrats schwerer Seltener Erden durch das geplante Verarbeitungs-Flowsheet für Kasiya; und

– Bewertung des potenziellen Umfangs der Seltenerd-Produktion als Nebenprodukt und der damit verbundenen Wirtschaftlichkeit.

Anfragen

Frank Eagar, Managing Director & CEO

Südafrika / Malawi

+27 21 140 3190

Sapan Ghai, CCO

London

+44 207 478 3900

Erklärung der sachverständigen Person

Die Informationen in diesem Bericht, die sich auf metallurgische Testarbeiten beziehen, basieren auf Informationen, die von Andries Willem Kruger, einer sachverständigen Person, zusammengestellt wurden, der Mitglied des South African Council for Natural Scientific Professions, einer anerkannten Berufsorganisation (RPO) ist, die in einer von der ASX von Zeit zu Zeit veröffentlichten Liste aufgeführt ist. Herr Kruger ist bei Sovereign Metals Limited beschäftigt und hält Stammaktien und nicht börsennotierte Leistungsrechte an Sovereign Metals Limited. Herr Kruger verfügt über ausreichende Erfahrung, die für die Art der Mineralisierung und die Art der Lagerstätte, die Gegenstand der Untersuchung sind, sowie für die von ihm ausgeübte Tätigkeit relevant ist, um als kompetente Person im Sinne der Ausgabe 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves (Australasiatischer Kodex für die Berichterstattung über Explorationsergebnisse, Mineralressourcen und Erzreserven) zu gelten. Herr Kruger stimmt der Aufnahme der auf seinen Informationen basierenden Angaben in den Bericht in der vorliegenden Form und im vorliegenden Kontext zu.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die durch Wörter wie erwartet, antizipiert, glaubt, projiziert, plant und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den Erwartungen und Überzeugungen von Sovereign in Bezug auf zukünftige Ereignisse. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen zwangsläufig Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Sovereign liegen und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von solchen Aussagen abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als richtig erweisen. Sovereign übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen nachträglich zu aktualisieren oder zu revidieren, um den Umständen oder Ereignissen nach dem Datum dieser Pressemitteilung Rechnung zu tragen.

Diese Pressemitteilung wurde von Frank Eagar, Managing Director und CEO des Unternehmens, genehmigt und zur Veröffentlichung freigegeben.

