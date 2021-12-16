Vortex Energy informiert über die technischen Meilensteine, die 2025 im Projektportfolio erreicht wurden, und meldet die Vertagung der Hauptversammlung auf 13. Februar 2026

Die technischen Arbeiten, die bei Robinsons River und Fire Eye absolviert wurden, fördern die Planung der nächsten Explorationsphase

Vancouver, British Columbia, 21. Januar 2026 / IRW-Press / Vortex Energy Corp. (CSE: VRTX) (OTC: VTECF) (FWB: AA3) (Vortex oder das Unternehmen) freut sich, einen Rückblick auf die technischen Meilensteine, die 2025 erreicht wurden, sowie einen Ausblick auf die Explorationspläne des Unternehmens für 2026 bereitzustellen. Ferner teilt das Unternehmen mit, dass seine Hauptversammlung (AGM) aufgrund der Beschlussunfähigkeit auf den 13. Februar 2026 vertagt wurde.

Das Projekt Robinsons River

Vortex konnte im vergangenen Jahr das technische Verständnis des Salzprojekts Robinsons River (Projekt Robinsons) in der kanadischen Provinz Neufundland und Labrador im Rahmen einer gezielten Zusammenarbeit mit der University of Alberta (U of A) verbessern. Diese Arbeiten konzentrierten sich auf die Charakterisierung des Salzsystems und die Bewertung der Eigenschaften, die für die unterirdische Energiespeicherung relevant sind. Dazu gehörten mineralogische und petrologische Untersuchungen, Röntgenbeugungs-(XRD)-Tests, Porositäts- und Durchlässigkeitsmessungen sowie geomechanische Untersuchungen anhand von Triaxalversuchen, die von durch Computertomographie (CT) gescannten Proben unterstützt wurden. Vortex hat zudem die entsprechenden Feldarbeiten im Rahmen eines umweltverträglichen Programms zur tomographischen Messung von Umgebungsgeräuschen (Ambient Noise Tomography, ANT) abgeschlossen, um ein dreidimensionales seismisches Profil der Geometrie und internen Struktur des potenziellen Salzstocks zu entwickeln.

Die Explorationsprioritäten werden 2026 voraussichtlich auf der Integration der Labor- und ANT-Ergebnisse aus dem Jahr 2025 in ein aktualisiertes Modell des Untergrunds liegen. Dazu werden die ANT-Daten verarbeitet und ausgewertet und die Ergebnisse dann mit den bestehenden geophysikalischen und historischen Datensätzen zusammengeführt. Gleichzeitig wird die technische Zusammenarbeit mit der U of A fortgesetzt. Diese integrierte Datenauswertung soll zur Ausrichtung der nächsten Schritte in der Bewertung beitragen, die auch mögliche Bohrungen sowie andere Anschlussarbeiten umfassen könnte, sofern gerechtfertigt.

Das Projekt Fire Eye

Der technische Schwerpunkt auf dem Projekt Fire Eye in der kanadischen Provinz Saskatchewan lag im vergangenen Jahr auf der Bestätigung der historischen Uranvorkommen sowie der Ermittlung vorrangiger Zielgebiete auf Grundlage der modernen geophysikalischen Datensätze. Das Ende 2024 erfasste Datenmaterial wurde mit vorher generierten Datensätzen zusammengeführt, um die Ziele genauer zu untersuchen, die bei der geophysikalischen Flugvermessung im Jahr 2022 abgegrenzt wurden, und die zwei im Saskatchewan Mineral Deposit Index (SMDI) aufgeführten Uranvorkommen auf dem Projekt zu bestätigen. Mit den Arbeiten auf dem Projekt in diesem Jahr soll auf dieser Grundlage aufgebaut werden, um die vorrangigen Zielgebiete anhand der neuesten Feststellungen und Ergebnisse zu verfeinern und anschließende Bewertungsarbeiten vor Ort zu planen, wenn dies gerechtfertigt ist.

Paul Sparkes, Chief Executive Officer von Vortex Energy, sagt dazu: 2025 war ein wichtiges Jahr, in dem wir technische Fortschritte in unserem Projektportfolio erzielen konnten. Nachdem die Feldkomponente des ANT-Programms abgeschlossen ist und wir im Rahmen unserer Forschungspartnerschaft weiterhin wertvolle Erkenntnisse erbringen, konzentrieren wir uns nun darauf, diese Datensätze zusammenzuführen, um ein klareres Verständnis des Untergrunds zu gewinnen, das zur disziplinierten Planung der nächsten Bewertungsphase beitragen wird.

AGM

Aufgrund der Beschlussunfähigkeit auf seiner ursprünglich für den 20. Januar 2026 angesetzten AGM wurde die Versammlung auf den 13. Februar 2026 um 10:00 Uhr (Ortszeit Vancouver) im Büro des Rechtsbeistands des Unternehmens, Borden Ladner Gervais LLP (1200 – 200 Burrard Street, Vancouver, B.C.), vertagt. Der Stichtag für die vertagte AGM ist nach wie vor der 16. Dezember 2025.

Sollten Sie Fragen haben oder Unterstützung bei der Ausübung Ihrer Stimmrechte benötigen, wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer +1 (778) 819-0164 oder per E-Mail, info@vortexenergycorp.com, an das Unternehmen. Die Einberufung und das Rundschreiben des Managements für die AGM sowie das entsprechende Stimmrechtsvollmachtformular wurden unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca eingereicht und können auch unter vortexenergycorp.com/investors/ abgerufen werden. Wir bitten eingetragene Aktionäre, die ihre Stimmrechtsvollmacht noch nicht abgegeben haben, das entsprechende Formular herunterzuladen und ausgefüllt zur Ausübung Ihrer Stimmrechte einzureichen. Wenn Sie wirtschaftlicher Aktionär des Unternehmens sind, dessen Aktien im Namen eines Mittlers wie einer Bank, einer Treuhandgesellschaft, einem Wertpapiermakler oder einem Treuhänder gehalten werden, wenden Sie sich bitte an Ihren Mittler, um Abstimmungsanweisungen zu erhalten.

Qualifizierter Sachverständiger

Der wissenschaftliche und technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Jared Suchan, Ph.D., P.Geo., VP of Exploration des Unternehmens, in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft, verifiziert und genehmigt.

Eine Erörterung der QA/QC- und Datenverifizierungsverfahren und -prozesse des Unternehmens finden Sie im technischen Bericht des Unternehmens mit dem Titel Independent Technical Report on the Robinsons River Salt Property vom 31. Juli 2023, der im Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca abgerufen werden kann.

Über Vortex Energy Corp.

Vortex Energy Corp. ist ein Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Mineralkonzessionsgebieten in Nordamerika gerichtet ist. Das Unternehmen widmet sich derzeit dem Ausbau des Salzprojekts Robinsons River, das insgesamt 942 Claims mit einer Gesamtfläche von 23.500 Hektar umfasst und rund 35 km südlich der Stadt Stephenville in der Provinz Neufundland und Labrador liegt. Es ist davon auszugehen, dass sich das Salzprojekt Robinsons River für die Speicherung sowohl von Salz als auch von Wasserstoff in Salzkavernen eignet. Das Unternehmen bemüht sich derzeit auch um den Ausbau seines Urankonzessionsgebiets Fire Eye im Athabasca-Becken, einer Region, die für ihre Uranvorkommen bekannt ist.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung der Wörter könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, wird, projiziert, geschätzt und ähnlicher Ausdrücke sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Tatsachen sind, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basieren auf den aktuellen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen, die sich unter anderem auf die Explorationspläne des Unternehmens für seine Mineralprojekte und die vertagte AGM beziehen.

Bei der Erstellung von Schlussfolgerungen oder der Erstellung von Prognosen oder Projektionen, die in zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind, werden in der Regel verschiedene Annahmen oder Faktoren zugrunde gelegt, einschließlich der Annahmen in Bezug auf die Fähigkeit des Unternehmens, seine Explorationspläne umzusetzen, u.a. dass es bei der Durchführung der geplanten Bewertungs- und Evaluierungsarbeiten erfolgreich sein wird und dass diese Analysearbeiten die erwarteten Informationen und gehofften Ergebnisse liefern.

Obwohl zukunftsgerichtete Informationen auf den vernünftigen Annahmen des Managements des Unternehmens beruhen, kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren gehört unter anderem das Risiko, dass die Exploration der Mineralprojekte des Unternehmens nicht wie derzeit geplant oder überhaupt voranschreitet; dass die vertagte AGM nicht wie geplant abgehalten wird; Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Minerallagerstätten verbunden sind, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit dem Erhalt der erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen, Änderungen der Projektparameter oder Verzögerungen aufgrund der fortlaufenden Anpassung von Plänen, dass die Mineralexploration von Natur aus unsicher ist und dass die Ergebnisse der Mineralexploration möglicherweise nicht auf die tatsächliche Geologie oder Mineralisierung eines Projekts hinweisen; und das Risiko, dass die Mineralexploration erfolglos ist oder nicht die vom Unternehmen erwarteten Ergebnisse erzielt, einschließlich infolge von Faktoren, die sich der Kontrolle des Unternehmens entziehen, wie etwa geologische Begebenheiten. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Aufgrund der hierin enthaltenen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten sich Anleger nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die vorstehenden Aussagen gelten als ausdrückliche Einschränkung aller hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen.

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

