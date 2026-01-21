Eva Muscheid übernimmt Führung des Hilton Mauritius Resort & Spa als General Manager

Die erfahrene Hotelmanagerin leitet ab sofort das Luxusresort auf Mauritius

Das 2000 eröffnete 193 Zimmer Resort im Besitz von Gamma Civic und gemanagt von Hilton Worldwide, liegt malerisch in Wolmar am Flic-en-Flac Strand auf Mauritius. In der neuen Rolle zeichnet Eva Muscheid für die operative Leitung sowie das Marketing des Hotels verantwortlich: „Es ist mir eine große Ehre, das großartige Team des Hilton Mauritius zu leiten. Unsere Mitarbeiter sind das Herzstück des Hotels, und gemeinsam werden wir weiterhin für unsere Gäste unvergessliche Eindrücke und Momente schaffen, die jeden Aufenthalt zu etwas Besonderem machen.“ Zu den Zielen der erfahrenden deutschen Hoteldirektorin gehört die weitere Verbesserung der Guest Experience. Ob bei der legendären Fackelzeremonie am Strand oder dem weltberühmte Hilton-Service jeder Gast soll mit einer Geschichte nach Hause gehen, die es wert ist, erzählt zu werden.

Die Karriere von Eva Muscheid ist geprägt von Hingabe, Widerstandsfähigkeit und Leidenschaft für Menschen – Eigenschaften, die ihren Führungsstil ausmachen. Sie setzt auf die Stärkung von Teams, die Förderung von Talenten und eine fürsorgliche Führung, stets mit dem klaren Fokus auf Exzellenz und Innovation. Schon früh stand für die Rheinland-Pfälzerin eine Karriere im Tourismus fest. Sie startete ihre berufliche Hilton-Laufbahn mit einer Ausbildung zur Hotelfachfrau im Hilton Mainz – eine Entscheidung, die sie bis heute als „beste ihres Lebens“ bezeichnet: „Die Hotellerie liegt mir im Blut.“

Nach ihrer Zeit bei Hilton in Deutschland zog Eva Muscheid 2008 in die Vereinigten Arabischen Emirate und bekleidete verschiedene Vertriebs- und Führungspositionen in mehreren Hilton-Hotels in Ras Al Khaimah und Dubai.

Zuletzt war sie General Managerin des DoubleTree by Hilton Dubai M Square Hotel & Residences mit 458 Zimmern. Neben ihren beruflichen Erfolgen ist Eva Muscheid für ihre Liebe zum Sport, Lesen und Reisen bekannt. Sie ist eine wahre Entdeckerin, immer neugierig und bestrebt, mit anderen Kulturen und Menschen in Kontakt zu treten.

