  • Guillaume Hardoin als neuer Küchenchef im Hilton Mauritius Resort & Spa

    Er kochte in den besten Sternerestaurants und setzt jetzt auf Nachhaltigkeit

    BildGuillaume Hardoin leitet ab sofort das 30-köpfige Küchenteam des Hilton Mauritius Resort & Spa. Über 15 Jahre sammelte der Franzose internationale Erfahrung in renommierten Häusern wie Michelin-Sterne-Restaurants wie Hélène Darroze at The Connaught in London, Hélène Darroze in Paris und Savelberg in den Niederlanden. Zu seinen Stationen zählten außerdem renommierte Häuser wie das InterContinental Bora Bora Resort & Thalasso Spa, das Savelberg Bangkok, das Swiss-Belhotel Seef Bahrain, die Leylaty Group in Jeddah sowie das Dior des Lices in Saint-Tropez. Zuletzt war Hardoin als Executive Sous-Chef im Shangri-La Dubai tätig. Durch die Leitung großer Teams bringt er ausgeprägtes Organisationstalent und Führungskompetenz mit.

    Guillaume Hardoin setzt auf klassische französische Techniken, kombiniert mit Aromen aus aller Welt. Seine Küche ist geprägt von Qualität, Handwerk und Kreativität. Er legt besonderen Wert auf frische Zutaten, klare Rezepte und einen nachhaltigen Umgang mit Lebensmitteln. Sein Credo für die Zukunft: verstärkt lokale Produkte einkaufen, nachhaltiger produzieren und Lebensmittelverschwendung vermeiden.

    Hardoin möchte im Hilton Mauritius kulinarische Erlebnisse schaffen, die in Erinnerung bleiben. Gäste dürfen sich auf neue Menüs, kreative Gerichte und individuell abgestimmte Angebote freuen. Für besondere Anlässe entwickelt er maßgeschneiderte Konzepte – vom privaten Candlelight-Dinner bis zur Menüfolge für Gruppen und VIPs.

    Im Hilton Mauritius verantwortet Hardoin die Leitung aller kulinarischen Bereiche in den Hotelrestaurants Coquillages und Ginger Thai, der Vista Bar, der Aqua Bar, der Pool-Lounge, des In-Room-Dining und der Eventgastronomie.

    Mit Guillaume Hardoin setzt das Hilton Mauritius auf einen erfahrenen Küchenchef, der für Qualität, Vielfalt und eine klare kulinarische Linie steht.

    Mehr Informationen unter: www.hilton.com

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Hilton Mauritius Resort & Spa
    Frau Annette Zierer
    Effnerstraße 44-46
    81925 München
    Deutschland

    fon ..: 089 35612486
    web ..: https://www.zierercom.com/
    email : annette.zierer@zierercom.com

    Pressekontakt:

    ziererCOMMUNICATIONS GmbH
    Frau Annette Zierer
    Effnerstraße 44-46
    81925 München

    fon ..: 089 35612486


