Hilton Mauritius Resort bietet Golf-Arrangement der Extraklasse!

Das neugestaltete 5 Sterne Hotel schenkt Gästen Green Fees im legendären Tamarina Golf Club, wenn sie 5 Nächte oder länger bleiben!

Das gerade komplett neugestaltete Hilton Mauritius Resort & Spa lockt Golfer ab sofort mit kostenlosen Green Fees auf dem besten Golfplatz der Insel, dem Tamarina Golf Club. Der zwischen Bergen und Meer gelegene 18-Loch Championship Golfplatz, designt von Architekt Rodney Wright, besticht mit fantastischen Ausblicken auf die Rempart Bergspitze und die Tamarin Bay.

Golfbegeisterte erhalten bei einem Aufenthalt von mindestens fünf Nächten je nach Zimmerkategorie vier oder sechs kostenlose Green Fees: Gäste der Deluxe-Zimmerkategorie erhalten vier Green Fees pro Aufenthalt und in der Suiten-Kategorien sechs Green Fees.

Aber nicht nur das neugestaltete Hilton Mauritius Resort & Spa, das jetzt am renommierten Flic-en-Flac Strand im neuen Look erstrahlt, beeindruckt, sondern auch der 18-Loch Golfplatz mit seiner atemberaubenden Kulisse, die diesen Golfplatz zu einer der herausragendsten Golfdestinationen weltweit machen.

Der Golfplatz ist mit dem kostenlosen Hoteltransfer über eine private Zufahrtsstraße besonders komfortabel und schnell erreichbar. Die Gäste können so entspannt zwischen ihrem luxuriösen Rückzugsort und der beeindruckenden Golfanlage pendeln.

Das Golf-Arrangement ist das neueste Highlight in einer Reihe von spannenden Neuerungen im Rahmen des Relaunches des nach 24 Jahren „neuen“ Hilton Mauritius Resort & Spa. Das traditionsreiche Hotel am malerischen Flic-en-Flac Strand bietet mit seinem modernen Design, innovativen gastronomischen Konzepten und einem erweiterten Wellnessbereich eine neue Dimension des Luxus und Komforts. Das Hilton Mauritius Resort & Spa bleibt der Inbegriff für Luxus und exklusive Erholung auf Mauritius. Mit dem neuen Golf-Angebot wird der Aufenthalt für Golfenthusiasten noch attraktiver.

Das Golfarrangement ist buchbar ab 400,- EUR* pro Nacht für zwei Personen im Deluxe Doppelzimmer inkl. Frühstück. Bei einer Buchung von fünf Nächten im Deluxe sind vier Green-Fee und in der Suiten Kategorie sogar sechs Green-Fee kostenlos inkludiert.

* Preisbeispiel von November 2024

Informationen zum Hilton Mauritius Resort & Spa unter: mauritius.hilton.com

Informationen zum Tamarina Golf Club für die Buchung der Tee-Times: www.tamarina.mu

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Hilton Mauritius

Frau Annette Zierer

Effnerstr. 44-46

81925 München

Deutschland

fon ..: 08935612495

web ..: http://zierercommunications.de/

email : annette.zierer@zierercom.com

Pressekontakt:

ziererCOMMUNICATIONS GmbH

Frau Annette Zierer

Effnerstr. 44-46

81925 München

fon ..: 08935612495

email : annette.zierer@zierercom.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

